VÍDEO: Jurgen Klopp dá uma resposta contundente ao Manchester United e afirma que seu time do Liverpool foi MELHOR do que o icônico Chicago Bulls, tricampeão consecutivo

Em entrevista exclusiva ao GOAL, o lendário ex-técnico do Liverpool foi colocado à prova com uma série de comparações rápidas entre gigantes do futebol e ícones do esporte americano. Quando solicitado a escolher entre o New York Knicks e o Manchester United, Klopp não hesitou em se posicionar a favor da franquia da NBA, uma decisão que, sem dúvida, encantará os torcedores do Liverpool, mas deixará os adeptos de Old Trafford com um gosto amargo na boca.

Apesar do status do United como 20 vezes campeão inglês e um dos clubes mais bem-sucedidos da história, a lealdade de Klopp permanece claramente do lado vermelho de Merseyside. Sua passagem por Anfield foi marcada por uma rivalidade acirrada com os Red Devils, e Klopp escolheu o Knicks no que pareceu ser uma rejeição calculada e irônica aos seus antigos adversários da Premier League.