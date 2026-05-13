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VÍDEO: Jurgen Klopp dá uma resposta contundente ao Manchester United e afirma que seu time do Liverpool foi MELHOR do que o icônico Chicago Bulls, tricampeão consecutivo
Klopp prefere o Knicks ao United
Em entrevista exclusiva ao GOAL, o lendário ex-técnico do Liverpool foi colocado à prova com uma série de comparações rápidas entre gigantes do futebol e ícones do esporte americano. Quando solicitado a escolher entre o New York Knicks e o Manchester United, Klopp não hesitou em se posicionar a favor da franquia da NBA, uma decisão que, sem dúvida, encantará os torcedores do Liverpool, mas deixará os adeptos de Old Trafford com um gosto amargo na boca.
Apesar do status do United como 20 vezes campeão inglês e um dos clubes mais bem-sucedidos da história, a lealdade de Klopp permanece claramente do lado vermelho de Merseyside. Sua passagem por Anfield foi marcada por uma rivalidade acirrada com os Red Devils, e Klopp escolheu o Knicks no que pareceu ser uma rejeição calculada e irônica aos seus antigos adversários da Premier League.
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O Liverpool derrotou o lendário Bulls?
O alemão foi então convidado a comparar seu time do Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões, com uma das maiores dinastias da história do esporte: o Chicago Bulls dos anos 1990, liderado por Michael Jordan. Referindo-se especificamente à icônica segunda era do triplo título consecutivo dos Bulls, Klopp demonstrou a mesma confiança que transformou os Reds em monstros da mentalidade.
Sem hesitar, Klopp escolheu seu próprio time do Liverpool em vez do lendário time de basquete. Embora o Bulls seja um símbolo global de domínio esportivo, a crença inabalável de Klopp no grupo que trouxe a Premier League e a Copa da Europa de volta a Anfield ficou bem evidente. Foi uma afirmação ousada que destaca o imenso orgulho que ele ainda sente pelo time que construiu do zero.
- Getty/GOAL
Messi ou Jordan? Klopp encontra uma solução
Com a conversa se voltando para o inevitável debate sobre quem é o maior de todos os tempos, Klopp viu-se preso entre dois titãs: Lionel Messi e Michael Jordan. Recusando-se a desrespeitar qualquer uma das lendas, o ex-técnico do Dortmund optou por uma resposta diplomática. Em vez de tomar partido, ele combinou os nomes dos dois de maneira bem-humorada, respondendo: “Michael Messi. Lionel Jordan.”