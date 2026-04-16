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VÍDEO: Jude Bellingham junta-se ao grupo de jogadores furiosos do Real Madrid que perseguem o árbitro ao final da partida da Liga dos Campeões, perdida para o Bayern de Munique
Caos na Allianz Arena
A campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões terminou com uma amarga derrota por 6 a 4 no placar agregado para o Bayern de Munique, marcada por uma total perda de compostura. O craque inglês Bellingham considerou claramente injustificadas as decisões arbitrais no final da partida, e o meio-campista, visivelmente abalado, juntou-se a um grupo de jogadores do Real Madrid furiosos que correram em direção ao árbitro esloveno Vincic assim que soou o apito final. O jovem astro turco Arda Güler, que havia marcado dois gols sensacionais anteriormente, recebeu um cartão vermelho direto por seus protestos agressivos após o gol da vitória de Michael Olise aos 95 minutos.
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O momento de loucura de Camavinga
O ponto de virada para os visitantes surgiu a partir de uma série de falhas disciplinares. Eduardo Camavinga, que continua sob forte escrutínio por seu desempenho nesta temporada, teve uma participação desastrosa após entrar em campo aos 62 minutos. Depois de receber um cartão amarelo por uma falta em Jamal Musiala, o francês cometeu um erro grave apenas oito minutos depois ao se recusar a devolver a bola ao meio-campista do Bayern, Joshua Kimmich, o que resultou em um segundo cartão amarelo por perda de tempo. Essa expulsão autoinfligida deixou o Real Madrid com dez jogadores no momento mais crítico da partida. A desvantagem numérica provou ser fatal, já que a pressão do time da casa se intensificou, levando eventualmente a gols no final da partida de Luis Diaz e Olise, que viraram o placar.
- Getty Images Sport
A temporada do Real Madrid está em frangalhos
Espera-se que as consequências desta derrota sejam significativas, com o relatório do árbitro provavelmente sendo analisado minuciosamente pelos dirigentes da UEFA. Enquanto as imagens do confronto pós-jogo continuam a circular, o Real Madrid precisa encarar a realidade de uma campanha sem títulos na Europa. Bellingham continua sendo a peça central do projeto, mas surgirão questionamentos sobre a incapacidade da equipe de manter a calma sob os holofotes da Liga dos Campeões.