VÍDEO: Jude Bellingham junta-se ao grupo de jogadores furiosos do Real Madrid que perseguem o árbitro ao final da partida da Liga dos Campeões, perdida para o Bayern de Munique

O ponto de virada para os visitantes surgiu a partir de uma série de falhas disciplinares. Eduardo Camavinga, que continua sob forte escrutínio por seu desempenho nesta temporada, teve uma participação desastrosa após entrar em campo aos 62 minutos. Depois de receber um cartão amarelo por uma falta em Jamal Musiala, o francês cometeu um erro grave apenas oito minutos depois ao se recusar a devolver a bola ao meio-campista do Bayern, Joshua Kimmich, o que resultou em um segundo cartão amarelo por perda de tempo. Essa expulsão autoinfligida deixou o Real Madrid com dez jogadores no momento mais crítico da partida. A desvantagem numérica provou ser fatal, já que a pressão do time da casa se intensificou, levando eventualmente a gols no final da partida de Luis Diaz e Olise, que viraram o placar.