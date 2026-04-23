VÍDEO: Jude Bellingham forma dupla com Jannik Sinner para enfrentar Rafael Nadal e Thibaut Courtois em partida de tênis no Bernabéu - com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, como árbitro

Em um evento crossover que rapidamente se tornou viral, as superestrelas do Real Madrid, Bellingham e Courtois, trocaram as chuteiras pelas raquetes de tênis, juntando-se aos profissionais de nível mundial Sinner e Nadal para uma partida de duplas. Não é segredo que muitos jogadores do elenco madrilenho são fãs ávidos de tênis; Bellingham foi visto torcendo por Rafa Jodar em sua primeira partida no Mutua Madrid Open, enquanto Courtois é um espectador assíduo em grandes eventos e ele próprio um jogador amador entusiasmado.

A partida, organizada para destacar a versatilidade do recém-renovado Santiago Bernabéu, viu Bellingham formar dupla com Sinner contra a formidável dupla de Courtois e Nadal. É claro que a ligação de Nadal ao clube é lendária; o 22 vezes campeão de Grand Slam é um torcedor de longa data e membro honorário. Vê-lo competir ao lado de seus heróis do futebol no centro do Bernabéu pareceu uma homenagem adequada à interseção das maiores obsessões esportivas da Espanha.







