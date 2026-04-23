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VÍDEO: Jude Bellingham forma dupla com Jannik Sinner para enfrentar Rafael Nadal e Thibaut Courtois em partida de tênis no Bernabéu - com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, como árbitro
Uma exposição repleta de estrelas em Madri
Em um evento crossover que rapidamente se tornou viral, as superestrelas do Real Madrid, Bellingham e Courtois, trocaram as chuteiras pelas raquetes de tênis, juntando-se aos profissionais de nível mundial Sinner e Nadal para uma partida de duplas. Não é segredo que muitos jogadores do elenco madrilenho são fãs ávidos de tênis; Bellingham foi visto torcendo por Rafa Jodar em sua primeira partida no Mutua Madrid Open, enquanto Courtois é um espectador assíduo em grandes eventos e ele próprio um jogador amador entusiasmado.
A partida, organizada para destacar a versatilidade do recém-renovado Santiago Bernabéu, viu Bellingham formar dupla com Sinner contra a formidável dupla de Courtois e Nadal. É claro que a ligação de Nadal ao clube é lendária; o 22 vezes campeão de Grand Slam é um torcedor de longa data e membro honorário. Vê-lo competir ao lado de seus heróis do futebol no centro do Bernabéu pareceu uma homenagem adequada à interseção das maiores obsessões esportivas da Espanha.
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Florentino Pérez assume a presidência
Para conferir ainda mais prestígio ao evento, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, assumiu o papel de árbitro de cadeira. A imagem do patriarca do clube supervisionando a ação da cadeira de árbitro proporcionou um cenário histórico e um tanto bem-humorado para a exibição de grande visibilidade.
A participação de Pérez ressaltou o compromisso do clube em posicionar o Bernabéu como um dos principais locais globais para muito mais do que apenas futebol. O presidente assistiu enquanto seus ativos multimilionários exibiam sua agilidade em uma superfície muito diferente do gramado habitual que dominam durante o fim de semana.
- Getty Images Sport
O Mutua Madrid Open toma conta do Bernabéu
O evento foi organizado para marcar o início do Mutua Madrid Open, com o Santiago Bernabéu recebendo várias quadras de saibro temporárias. Essas instalações permitirão que os jogadores da ATP e da WTA treinem no estádio de 23 a 30 de abril, enquanto participam do torneio. Trata-se de uma jogada promocional brilhante, liderada pelos organizadores do torneio Feliciano López e Garbiñe Muguruza, que eleva tanto o perfil do torneio de tênis quanto o do estádio.
Embora os fãs possam estar ansiosos para ver seus ídolos, essas sessões de treino não são abertas ao público em geral. Não há venda de ingressos para os treinos, tornando as imagens de Bellingham e Courtois competindo contra a realeza do tênis ainda mais exclusivas. O projeto mostra a versatilidade do renovado Bernabéu e seu compromisso em ser um centro nevrálgico para os principais eventos esportivos da Espanha.