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VÍDEO: Jude Bellingham dá uma entrevista impressionante em espanhol por quase dois minutos, enquanto o craque do Real Madrid fala sobre seu retorno após lesão
Bellingham dá entrevista em espanhol fluente após a vitória no clássico
Bellingham fez seu tão aguardado retorno durante uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid na La Liga. Substituindo Arda Güler aos 75 minutos, o jogador de 22 anos voltou a pisar no gramado do Bernabéu sob uma ovação entusiástica. No entanto, foram suas ações após a partida que realmente surpreenderam os torcedores. Falando diretamente à RMTV sem intérprete, ele demonstrou notável fluência durante uma entrevista que durou quase dois minutos. Historicamente, os jogadores ingleses têm enfrentado dificuldades para se adaptar a idiomas estrangeiros, mas o ex-jovem do Birmingham City está se mostrando uma rara exceção, consolidando sua profunda conexão com a apaixonada torcida do clube.
Frustração com lesões e o desempenho da equipe
O ponto central da conversa foi o grande alívio que sentiu ao retornar após um problema muscular. Ao refletir sobre o desgaste emocional, o meio-campista foi sincero sobre suas dificuldades. “Foi muito longo. Sete semanas. Fiquei triste por muito tempo, mas agora estou feliz porque voltei a treinar com meus companheiros”, disse ele. “Assim como nos outros jogos, a equipe está jogando incrivelmente bem neste momento; defendendo e atacando muito bem. Como sempre, mas especialmente nos últimos dois ou três jogos, e é por isso que estamos ganhando tanto.”
Jude elogia Valverde e Vini Jr
Embora o elenco tenha enfrentado vários problemas físicos, ele destacou as imensas contribuições de Vinícius Júnior e Federico Valverde, afirmando: "Incrível. Em momentos difíceis, esses dois sempre encontram uma maneira de se destacar e ajudar a equipe. Nos períodos em que tivemos muitas lesões, eles sempre ajudaram a equipe. O Fede é um ótimo exemplo de atitude, e o Vini é um exemplo de como se recuperar de um momento difícil. O que eles estão fazendo agora é incrível.” Ele também mencionou o poder único da torcida local: “A atmosfera foi incrível. Os torcedores em noites como esta são sempre incríveis. Essa atmosfera nos ajuda muito, e é por isso que o empenho da equipe é tão grande. Especialmente em clássicos, ou contra o City, todos os jogadores realmente sentem o apoio da torcida quando estão aqui no Bernabéu.”
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O que vem a seguir para Bellingham?
Após seu retorno bem-sucedido ao clube, Bellingham se juntará agora à seleção da Inglaterra para a próxima janela de jogos internacionais. O técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel, convocou o dinâmico meio-campista para sua última lista de convocados para dois amistosos cruciais. A Inglaterra enfrentará o Uruguai no dia 27 de março, antes de enfrentar o Japão quatro dias depois. Esses jogos servem como preparação essencial para a tão esperada Copa do Mundo de 2026, que será realizada em junho deste ano nos Estados Unidos, Canadá e México.