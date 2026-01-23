VÍDEO: Jude Bellingham dá uma entrevista impressionante em espanhol por quase dois minutos, enquanto o craque do Real Madrid fala sobre seu retorno após lesão

Embora o elenco tenha enfrentado vários problemas físicos, ele destacou as imensas contribuições de Vinícius Júnior e Federico Valverde, afirmando: "Incrível. Em momentos difíceis, esses dois sempre encontram uma maneira de se destacar e ajudar a equipe. Nos períodos em que tivemos muitas lesões, eles sempre ajudaram a equipe. O Fede é um ótimo exemplo de atitude, e o Vini é um exemplo de como se recuperar de um momento difícil. O que eles estão fazendo agora é incrível.” Ele também mencionou o poder único da torcida local: “A atmosfera foi incrível. Os torcedores em noites como esta são sempre incríveis. Essa atmosfera nos ajuda muito, e é por isso que o empenho da equipe é tão grande. Especialmente em clássicos, ou contra o City, todos os jogadores realmente sentem o apoio da torcida quando estão aqui no Bernabéu.”