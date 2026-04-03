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Birmingham City v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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VÍDEO: Jude Bellingham aparece no incrível tifo do Birmingham, inspirado na série "Peaky Blinders"

J. Bellingham
Birmingham
Blackburn
Championship
Birmingham x Blackburn
Real Madrid

Jude Bellingham continua sendo o coração do Birmingham City, mesmo anos depois de sua saída para o Borussia Dortmund e, posteriormente, para o Real Madrid. Antes do confronto contra o Blackburn Rovers pelo Campeonato Inglês, o clube inglês decidiu homenagear um dos seus jogadores mais famosos formados na base com uma homenagem verdadeiramente única na forma de um tifo.

  • Homenagem a Bellingham e Peaky Blinders

    O Birmingham nunca escondeu o orgulho que sente por Bellingham, o jovem talento que estreou no time principal com apenas 16 anos antes de iniciar uma carreira de nível mundial. Antes da partida contra o Blackburn no sábado, os torcedores no St Andrew's exibiram um enorme tifo que combinava a história do clube no futebol com a fama cinematográfica da cidade. A exibição apresentava Bellingham ao lado da lenda do clube Trevor Francis e de Tommy Shelby, o protagonista icônico da série de sucesso Peaky Blinders, que se passa na cidade.

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  • Uma coreografia que combina tradição e cinema

    A decisão de incluir Shelby, interpretado por Cillian Murphy, decorre das profundas raízes da série na história industrial de Birmingham. Com o recente lançamento do novo filme, “Peaky Blinders: The Immortal Man”, o clube buscou fazer uma ponte entre a cultura pop e o campo de jogo. No entanto, a forma como a revelação foi divulgada nas redes sociais — com a conta oficial do clube a marcar a Netflix — deixou alguns torcedores confusos, sem saber se a iniciativa foi uma homenagem genuína ou uma promoção comercial.


  • Reação negativa nas redes sociais, apesar do apoio de Bellingham

    Embora alguns tenham apreciado o esforço artístico, a reação nas redes sociais esteve longe de ser unânime.

    Muitos torcedores que responderam à postagem de Birmingham não hesitaram em classificar a iniciativa como “embaraçosa” ou “constrangedora”, principalmente devido ao forte apelo publicitário presente no anúncio digital. Apesar da polêmica, o craque do Real Madrid, Bellingham, compartilhou o tifo em sua conta pessoal no Instagram.

  • Birmingham City v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    A derrota em campo aumenta a tensão

    A tarde não terminou bem para os Blues, já que o espetáculo nas arquibancadas foi rapidamente ofuscado por um resultado ruim em campo. O Birmingham sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Blackburn, que vem enfrentando dificuldades, com Todd Cantwell marcando o gol decisivo. O técnico Chris Davies, que já estava sob pressão, enfrenta agora um escrutínio ainda maior, já que o desempenho do clube continua vacilante, apesar das homenagens de grande repercussão aos seus antigos heróis.