Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Jude Bellingham aparece no incrível tifo do Birmingham, inspirado na série "Peaky Blinders"
Homenagem a Bellingham e Peaky Blinders
O Birmingham nunca escondeu o orgulho que sente por Bellingham, o jovem talento que estreou no time principal com apenas 16 anos antes de iniciar uma carreira de nível mundial. Antes da partida contra o Blackburn no sábado, os torcedores no St Andrew's exibiram um enorme tifo que combinava a história do clube no futebol com a fama cinematográfica da cidade. A exibição apresentava Bellingham ao lado da lenda do clube Trevor Francis e de Tommy Shelby, o protagonista icônico da série de sucesso Peaky Blinders, que se passa na cidade.
Uma coreografia que combina tradição e cinema
A decisão de incluir Shelby, interpretado por Cillian Murphy, decorre das profundas raízes da série na história industrial de Birmingham. Com o recente lançamento do novo filme, “Peaky Blinders: The Immortal Man”, o clube buscou fazer uma ponte entre a cultura pop e o campo de jogo. No entanto, a forma como a revelação foi divulgada nas redes sociais — com a conta oficial do clube a marcar a Netflix — deixou alguns torcedores confusos, sem saber se a iniciativa foi uma homenagem genuína ou uma promoção comercial.
Reação negativa nas redes sociais, apesar do apoio de Bellingham
Embora alguns tenham apreciado o esforço artístico, a reação nas redes sociais esteve longe de ser unânime.
Muitos torcedores que responderam à postagem de Birmingham não hesitaram em classificar a iniciativa como “embaraçosa” ou “constrangedora”, principalmente devido ao forte apelo publicitário presente no anúncio digital. Apesar da polêmica, o craque do Real Madrid, Bellingham, compartilhou o tifo em sua conta pessoal no Instagram.
- Getty Images Sport
A derrota em campo aumenta a tensão
A tarde não terminou bem para os Blues, já que o espetáculo nas arquibancadas foi rapidamente ofuscado por um resultado ruim em campo. O Birmingham sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Blackburn, que vem enfrentando dificuldades, com Todd Cantwell marcando o gol decisivo. O técnico Chris Davies, que já estava sob pressão, enfrenta agora um escrutínio ainda maior, já que o desempenho do clube continua vacilante, apesar das homenagens de grande repercussão aos seus antigos heróis.