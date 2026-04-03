VÍDEO: Jude Bellingham aparece no incrível tifo do Birmingham, inspirado na série "Peaky Blinders"

Embora alguns tenham apreciado o esforço artístico, a reação nas redes sociais esteve longe de ser unânime.

Muitos torcedores que responderam à postagem de Birmingham não hesitaram em classificar a iniciativa como “embaraçosa” ou “constrangedora”, principalmente devido ao forte apelo publicitário presente no anúncio digital. Apesar da polêmica, o craque do Real Madrid, Bellingham, compartilhou o tifo em sua conta pessoal no Instagram.