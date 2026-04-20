VÍDEO: “Judas!” – Gabriel Jesus, furioso, confronta torcedores do Man City após ser insultado verbalmente enquanto se aquecia na linha lateral
Jesus rebate as provocações sobre "Judas"
Sempre disposto a enfrentar qualquer confronto, Jesus interrompeu seu aquecimento para falar diretamente com o torcedor. Em um vídeo que se tornou viral, ouve-se o jogador de 29 anos lembrando ao torcedor do sucesso que conquistou durante seus cinco anos no Manchester City. O atacante rebateu, afirmando: “Ganhei 11 títulos aqui”, antes de voltar aos preparativos. Embora Jesus tenha, na verdade, conquistado 10 troféus — incluindo quatro títulos da Premier League —, sua mensagem foi clara: ele sente que sua contribuição merece mais respeito.
A tensão na Etihad chega ao auge no confronto pelo título
O incidente com Jesus foi apenas um episódio secundário de um confronto decisivo que marcou uma reviravolta significativa na disputa pelo título da Premier League. A torcida do City já estava com um humor provocador antes mesmo do pontapé inicial, com garrafas de água com o tema do Arsenal sendo vendidas fora do estádio para zombar da aparente falta de compostura dos Gunners nesta reta final. Em campo, o Man City dominou o início da partida e abriu o placar com Rayan Cherki aos 16 minutos. Gianluigi Donnarumma então presenteou o Arsenal com o empate quando sua tentativa de afastamento acertou Kai Havertz e rolou para dentro do gol, marcando o primeiro gol do alemão no campeonato desde fevereiro de 2025. No entanto, foi Erling Haaland quem teve a palavra final, girando dentro da área para converter um cruzamento de Nico O'Reilly.
A disputa pelo título muda para Manchester
Para o Jesus e o Arsenal, a derrota representa um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título. Enquanto isso, a vitória coloca a equipe de Pep Guardiola a apenas três pontos do Arsenal na liderança da tabela, mas com um jogo a menos e um saldo de gols superior, o ímpeto está claramente a seu favor. O City pode empatar em pontos na liderança na noite de quarta-feira, quando visita o Burnley.