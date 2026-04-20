VÍDEO: “Judas!” – Gabriel Jesus, furioso, confronta torcedores do Man City após ser insultado verbalmente enquanto se aquecia na linha lateral

Gabriel Jesus se envolveu em um confronto acalorado com torcedores do Manchester City depois de ser chamado de “Judas” durante a visita do Arsenal ao Etihad Stadium pela Premier League. Enquanto se aquecia à beira do campo na derrota por 2 a 1 dos Gunners, o brasileiro se virou e dirigiu-se aos torcedores que o alvejavam com gritos de reprovação.

    Sempre disposto a enfrentar qualquer confronto, Jesus interrompeu seu aquecimento para falar diretamente com o torcedor. Em um vídeo que se tornou viral, ouve-se o jogador de 29 anos lembrando ao torcedor do sucesso que conquistou durante seus cinco anos no Manchester City. O atacante rebateu, afirmando: “Ganhei 11 títulos aqui”, antes de voltar aos preparativos. Embora Jesus tenha, na verdade, conquistado 10 troféus — incluindo quatro títulos da Premier League —, sua mensagem foi clara: ele sente que sua contribuição merece mais respeito.

    O incidente com Jesus foi apenas um episódio secundário de um confronto decisivo que marcou uma reviravolta significativa na disputa pelo título da Premier League. A torcida do City já estava com um humor provocador antes mesmo do pontapé inicial, com garrafas de água com o tema do Arsenal sendo vendidas fora do estádio para zombar da aparente falta de compostura dos Gunners nesta reta final. Em campo, o Man City dominou o início da partida e abriu o placar com Rayan Cherki aos 16 minutos. Gianluigi Donnarumma então presenteou o Arsenal com o empate quando sua tentativa de afastamento acertou Kai Havertz e rolou para dentro do gol, marcando o primeiro gol do alemão no campeonato desde fevereiro de 2025. No entanto, foi Erling Haaland quem teve a palavra final, girando dentro da área para converter um cruzamento de Nico O'Reilly.

    Para o Jesus e o Arsenal, a derrota representa um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título. Enquanto isso, a vitória coloca a equipe de Pep Guardiola a apenas três pontos do Arsenal na liderança da tabela, mas com um jogo a menos e um saldo de gols superior, o ímpeto está claramente a seu favor. O City pode empatar em pontos na liderança na noite de quarta-feira, quando visita o Burnley.

