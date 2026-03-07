Goal.com
VÍDEO: Juan Mata está de volta! O veterano ex-jogador do Manchester United e Chelsea marca um gol incrível de falta pelo Melbourne Victory

O ex-jogador do Manchester United e do Chelsea, Juan Mata, voltou ao passado com um sensacional chute livre pelo Melbourne Victory no sábado. Apesar do brilhantismo individual do espanhol, um colapso no final da partida fez com que seu time perdesse a vantagem de dois gols em um jogo frenético da A-League.

    O espanhol de 37 anos provou que o domínio técnico não tem prazo de validade durante o confronto no Allianz Stadium. Aos 34 minutos, Mata cobrou uma falta e soltou um chute com o pé esquerdo que girou perfeitamente na trave interna.

    A vitória parecia garantida quando o substituto Charles Nduka causou impacto imediato. Entrando em campo aos 69 minutos, o atacante marcou seu primeiro gol na partida, dobrando a vantagem dos visitantes e silenciando a torcida da casa.

    No entanto, o jogo mudou drasticamente em apenas 120 segundos, com os donos da casa se recusando a aceitar a derrota. Apostolos Stamatelopoulos deu início à recuperação aos 73 minutos com um finalização precisa. A euforia aconteceu apenas dois minutos depois, quando o também recém-contratado Ahmet Arslan abriu sua conta pelo clube. Os dois gols rápidos empataram o placar em 2 a 2, transformando uma tarde aparentemente tranquila para a equipe de Mata em uma luta desesperada por um ponto diante de uma torcida renovada.

    Apesar do empate, os holofotes estavam voltados para a habilidade individual de Mata. O veterano de 37 anos se tornou um ponto focal para a imagem global da A-League, e momentos de alta qualidade como este justificam a empolgação em torno de sua chegada à Austrália.

    Seu ex-companheiro de equipe no Manchester United, Bruno Fernandes, também postou um vídeo nas redes sociais em que ele e Harry Maguire assistem ao chute livre de Mata. Ele escreveu: “Sabíamos que ele não iria errar”.

    Após o jogo, Mata enviou seu carinho aos ex-colegas e disse que esperava que Bruno pudesse marcar um gol semelhante em breve.

    Antes de sua cobrança de falta, Mata já havia impressionado Fernandes. Na vitória do Victory por 3 a 1 sobre o Melbourne City no final do mês passado, o espanhol marcou dois gols, um deles de longa distância. O capitão do United posteriormente postou sua reação nas redes sociais, escrevendo: “Juan Mata, que jogador!”

