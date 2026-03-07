VÍDEO: Juan Mata está de volta! O veterano ex-jogador do Manchester United e Chelsea marca um gol incrível de falta pelo Melbourne Victory

O espanhol de 37 anos provou que o domínio técnico não tem prazo de validade durante o confronto no Allianz Stadium. Aos 34 minutos, Mata cobrou uma falta e soltou um chute com o pé esquerdo que girou perfeitamente na trave interna.

A vitória parecia garantida quando o substituto Charles Nduka causou impacto imediato. Entrando em campo aos 69 minutos, o atacante marcou seu primeiro gol na partida, dobrando a vantagem dos visitantes e silenciando a torcida da casa.

No entanto, o jogo mudou drasticamente em apenas 120 segundos, com os donos da casa se recusando a aceitar a derrota. Apostolos Stamatelopoulos deu início à recuperação aos 73 minutos com um finalização precisa. A euforia aconteceu apenas dois minutos depois, quando o também recém-contratado Ahmet Arslan abriu sua conta pelo clube. Os dois gols rápidos empataram o placar em 2 a 2, transformando uma tarde aparentemente tranquila para a equipe de Mata em uma luta desesperada por um ponto diante de uma torcida renovada.