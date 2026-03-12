Traduzido por
VÍDEO: Jovem jogador do Real Madrid compartilha momento emocionante com seu pai após estreia na Liga dos Campeões, quando recebeu a camisa de Bernardo Silva
Uma noite inesquecível no Bernabéu
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reafirmou seu compromisso com o sistema de formação de jovens do clube ao dar a Ángel uma estreia memorável na Liga dos Campeões. O jogador formado no Castilla entrou em campo aos 76 minutos da vitória doLos Blancos por 3 a 0 sobre o Manchester City, substituindo Thiago Pitarch sob os aplausos da torcida local.
O meio-campista de 21 anos, há muito considerado uma das joias da academia de Valdebebas, mostrou imensa compostura contra a equipe de Pep Guardiola. Sua participação marcou um marco significativo para o capitão do Castilla, que passou de líder da equipe reserva a uma opção genuína para o time principal sob a orientação de Arbeloa.
O momento mais emocionante da noite ocorreu após a partida, quando Angel encontrou seu pai nas arquibancadas. Os dois compartilharam um abraço emocionado que rapidamente se tornou viral, capturando a emoção humana por trás de um avanço profissional.
Assista ao vídeo
Orgulho e sacrifício na linha lateral
Em entrevista à DAZN após o apito final, o pai de Angel lutou para conter as lágrimas ao refletir sobre a trajetória do filho. “É um grande motivo de orgulho”, disse ele. “Ele lutou por muito tempo e finalmente conseguiu. Agora peço que ele continue trabalhando como tem feito desde pequeno. Ele realizou seu sonho e agora precisa continuar trabalhando para alcançar ainda mais sucesso. Ele já recebeu sua recompensa; agora deve continuar sua luta, na qual vem trabalhando há muito tempo para alcançar seus objetivos. Eu o amo muito. Ele veio para Madri quando era pequeno e, gostemos ou não, perder um filho dói."
- AFP
A confiança em Valdebebas
A integração de Angel no time principal destaca o fortalecimento da ponte entre a academia e o time principal. De fato, a familiaridade de Arbeloa com Angel, devido ao tempo que passaram juntos no Castilla, foi fundamental para sua promoção ao time da Liga dos Campeões e, ao combinar estrelas de classe mundial consagradas com graduados ambiciosos como Angel e Pitarch, o Madrid está garantindo um futuro sustentável, mantendo-se competitivo.
Angel fez três aparições pela equipe principal do Real Madrid em todas as competições nesta temporada, com o Los Blancos entrando em campo novamente quando enfrentar o Elche na La Liga.