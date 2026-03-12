VÍDEO: Jovem jogador do Real Madrid compartilha momento emocionante com seu pai após estreia na Liga dos Campeões, quando recebeu a camisa de Bernardo Silva

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reafirmou seu compromisso com o sistema de formação de jovens do clube ao dar a Ángel uma estreia memorável na Liga dos Campeões. O jogador formado no Castilla entrou em campo aos 76 minutos da vitória doLos Blancos por 3 a 0 sobre o Manchester City, substituindo Thiago Pitarch sob os aplausos da torcida local.

O meio-campista de 21 anos, há muito considerado uma das joias da academia de Valdebebas, mostrou imensa compostura contra a equipe de Pep Guardiola. Sua participação marcou um marco significativo para o capitão do Castilla, que passou de líder da equipe reserva a uma opção genuína para o time principal sob a orientação de Arbeloa.

O momento mais emocionante da noite ocorreu após a partida, quando Angel encontrou seu pai nas arquibancadas. Os dois compartilharam um abraço emocionado que rapidamente se tornou viral, capturando a emoção humana por trás de um avanço profissional.