O presente foi uma referência direta ao jogo de volta da semifinal da Champions League de 2010, no Camp Nou. Depois de garantir uma vitória contundente por 3 a 1 no jogo de ida, no San Siro, a Inter de Mourinho deu uma aula de resistência defensiva para avançar às custas do Barcelona. Apesar da derrota por 1 a 0 na noite, jogando com dez homens, o gigante italiano avançou por 3 a 2 no placar agregado, encerrando de forma efetiva as esperanças de Pep Guardiola de defender o título.

No apito final, um Mourinho radiante correu de forma memorável para o gramado para comemorar com seus jogadores e os torcedores visitantes. Em uma tentativa desesperada e amplamente criticada de encurtar a comemoração, a equipe do estádio do Camp Nou ligou os aspersores automáticos. No entanto, o plano saiu pela culatra, criando uma das imagens mais icônicas da história do futebol, com Mourinho seguindo na comemoração enquanto a água jorrava ao seu redor.



