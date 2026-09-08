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VÍDEO: José Mourinho ganha um aspersor! Por que o técnico do Real Madrid recebeu um presente BIZARRO em uma hilária referência ao triunfo da Inter contra o Barcelona
Um presente bizarro para o Special One
Em uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais, Mourinho apareceu segurando uma ferramenta de jardim durante sua entrevista coletiva pré-jogo em Valdebebas. O técnico do Real Madrid falava com a imprensa antes de uma aguardada estreia na Champions League contra seu ex-clube, a Inter, quando o jornalista italiano Tancredi Palmeri se aproximou dele com uma surpresa.
Embora o objeto possa parecer aleatório para um observador casual, tratava-se de uma referência deliberada e hilária à história entre Mourinho e o arquirrival do Real Madrid, o Barcelona.
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- AFP
Memórias do caos no Camp Nou
O presente foi uma referência direta ao jogo de volta da semifinal da Champions League de 2010, no Camp Nou. Depois de garantir uma vitória contundente por 3 a 1 no jogo de ida, no San Siro, a Inter de Mourinho deu uma aula de resistência defensiva para avançar às custas do Barcelona. Apesar da derrota por 1 a 0 na noite, jogando com dez homens, o gigante italiano avançou por 3 a 2 no placar agregado, encerrando de forma efetiva as esperanças de Pep Guardiola de defender o título.
No apito final, um Mourinho radiante correu de forma memorável para o gramado para comemorar com seus jogadores e os torcedores visitantes. Em uma tentativa desesperada e amplamente criticada de encurtar a comemoração, a equipe do estádio do Camp Nou ligou os aspersores automáticos. No entanto, o plano saiu pela culatra, criando uma das imagens mais icônicas da história do futebol, com Mourinho seguindo na comemoração enquanto a água jorrava ao seu redor.
- Getty Images Sport
Exigindo uma resposta clínica
O Real Madrid entra em campo no cenário europeu após um resultado decepcionante no campeonato nacional contra o Real Betis. Mourinho foi enfático ao falar sobre seu desejo de ver seus jogadores transformarem boas atuações em resultados concretos. "Quero vencer [amanhã]. Posso dizer que quero jogar bem, mas não quero jogar bem como fizemos contra o Real Betis e depois perder", observou Mourinho.
A pressão é grande para ter um bom desempenho, especialmente porque o Real Madrid não conseguiu chegar às fases finais da competição nas duas temporadas anteriores. Mourinho está determinado a restaurar a aura europeia do clube, tendo retornado especificamente para trazer grandes títulos de volta à sala de troféus. Ele concluiu: "Estamos em uma fase em que vamos jogar oito partidas, e o objetivo é nos classificarmos [para a próxima fase]. Quero focar neste jogo apenas."
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