VÍDEO: Jordan Henderson reage ao ser questionado sobre grandes nomes que ficaram de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo

Com várias estrelas de renome ficando de fora da lista de 26 convocados de Tuchel para o torneio de 48 seleções, como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold, o jogador de 35 anos foi questionado sobre sua opinião a respeito dos que ficaram de fora. Falando da base de treinamento da equipe na Flórida, Henderson reconheceu o debate em curso em torno das escolhas do técnico alemão.

“Sei que todo mundo gosta de falar sobre os jogadores que não estão aqui”, admitiu Henderson. “Infelizmente, é assim com todas as seleções da Inglaterra. Há tantos jogadores bons, tanto talento. Mas, para nós, como equipe aqui, o importante é estarmos juntos. Estamos aqui por um motivo.”

“Trata-se de trazer isso – ser a melhor versão de si mesmo, ser a melhor versão individualmente e coletivamente. Trabalhar todos os dias para realmente realizar nossos sonhos.”