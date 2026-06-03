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VÍDEO: Jordan Henderson reage ao ser questionado sobre grandes nomes que ficaram de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo
Henderson responde a perguntas delicadas sobre o elenco
Com várias estrelas de renome ficando de fora da lista de 26 convocados de Tuchel para o torneio de 48 seleções, como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold, o jogador de 35 anos foi questionado sobre sua opinião a respeito dos que ficaram de fora. Falando da base de treinamento da equipe na Flórida, Henderson reconheceu o debate em curso em torno das escolhas do técnico alemão.
“Sei que todo mundo gosta de falar sobre os jogadores que não estão aqui”, admitiu Henderson. “Infelizmente, é assim com todas as seleções da Inglaterra. Há tantos jogadores bons, tanto talento. Mas, para nós, como equipe aqui, o importante é estarmos juntos. Estamos aqui por um motivo.”
“Trata-se de trazer isso – ser a melhor versão de si mesmo, ser a melhor versão individualmente e coletivamente. Trabalhar todos os dias para realmente realizar nossos sonhos.”
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Adaptando-se ao calor escaldante da Flórida
As condições em West Palm Beach já colocaram os jogadores à prova, com temperaturas chegando a 33 graus Celsius durante os primeiros treinos. Henderson, que disputa sua quarta Copa do Mundo, sabe que a preparação física será tão importante quanto os exercícios táticos para que a Inglaterra consiga superar a exaustiva agenda que tem pela frente. Os Três Leões estreiam contra a Croácia no dia 17 de junho.
Refletindo sobre o clima, Henderson acrescentou: “É difícil se adaptar de verdade, mas esta semana é para desenvolver resistência. Temos uma equipe incrível por trás da equipe, trabalhando em como nos refrescar e nos recuperar. Espero que isso nos dê uma vantagem.”
- Getty Images Sport
Mainoo faz uma afirmação ousada sobre o título
Apesar das perguntas delicadas em torno do processo de seleção, o ânimo no grupo continua nas alturas. Kobbie Mainoo, o jovem prodígio do Manchester United que se tornou uma peça fundamental no meio-campo, foi questionado se o time realmente acredita que pode pôr fim a décadas de sofrimento e levantar o troféu no dia 19 de julho.
“Cem por cento”, disse Mainoo aos repórteres. “Sinto que todos no elenco e na comissão técnica acreditam que podemos vencer, mas não será fácil, e no primeiro jogo, no segundo jogo, temos que construir e construir.”