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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Traduzido por

VÍDEO: joia do Real Madrid, Carlos Espi faz história pela Espanha com atuação de incríveis CINCO gols em goleada por 13 a 0

C. Espi
Real Madrid
Spain U21
San Marino U21
San Marino U21 x Spain U21
EURO U21 Qualification
Espanha
La Liga

O jovem do Real Madrid Carlos Espi se apresentou ao cenário internacional com uma atuação verdadeiramente histórica pela Espanha sub-21. O atacante decisivo quebrou recordes nacionais durante a impiedosa goleada por 13 a 0 sobre San Marino, provando exatamente por que é considerado um dos talentos mais promissores da capital espanhola.

  • Uma noite histórica para a Espanha

    Em apenas sua segunda aparição e sua primeira como titular neste nível, o jogador de 21 anos teve uma atuação ofensiva devastadora durante a penúltima partida da Espanha pelas Eliminatórias do Campeonato Europeu Sub-21 de 2027. Ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar cinco vezes em um único jogo pela seleção espanhola sub-21, gravando imediatamente seu nome nos livros de recordes da equipe nacional.

    Além de sua histórica marca de gols, o atacante também deu duas assistências para ajudar a comandar a goleada contundente. Embora as dificuldades do adversário precisem ser levadas em conta, a eficiência impressionante da atuação de Espi destacou seu faro de gol na área e sua antecipação natural.


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  • Espi celebra um marco especial

    Falando após seu feito recorde, o jovem atacante expressou sua alegria. "A verdade é que é uma noite especial", disse Espi ao site oficial da Federação Espanhola. "Eu queria muito estar aqui, ajudar a equipe, e estou muito feliz."

    O talento do Real Madrid também esclareceu sua abordagem tática diante de uma defesa recuada de San Marino. "Viemos aqui motivados para vencer e lutamos até o fim", acrescentou. "Sabíamos que íamos estar na área, eu estava preparado para qualquer rebote, qualquer momento, e eu estava lá."

    O atacante descreveu a reação de seus companheiros de equipe como motivo de "orgulho" e dividiu o mérito com eles, antes de dedicar a marca à sua família e aos amigos. O técnico da Espanha sub-21, David Gordo, ficou igualmente satisfeito com o impacto geral de seu atacante, observando que Espi correspondeu ao "marcar gols e ajudar seus companheiros a marcar também".

    Essa atuação internacional histórica dá sequência a uma impressionante sequência de boa fase do jovem. Apesar de ter somado apenas 26 minutos em campo nos primeiros oito jogos do Real Madrid nesta temporada, ele já provou ser decisivo em nível de clube.

    Suas intervenções tardias contra Espanyol e Elche garantiram diretamente quatro pontos ao Real Madrid. Embora ele dependa de senso de posicionamento em vez de técnica impecável, sua capacidade de prender os defensores e punir com frieza bolas soltas faz dele um trunfo único para seu treinador.

    Ninguém espera que o jogador de 21 anos tire Kylian Mbappe da equipe titular tão cedo. No entanto, sua eficiência incansável oferece a Jose Mourinho uma alternativa poderosa na busca por gols vitais no fim das partidas.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Garantindo vaga em competição europeia

    Antes de voltar à capital espanhola, Espi e seus companheiros da seleção sub-21 da Espanha enfrentarão a Romênia para encerrar a pausa internacional. A equipe tentará garantir oficialmente sua classificação para o torneio do próximo ano, que será coorganizado por Albânia e Sérvia.

    Após os compromissos pela seleção, o desafio para o jovem espanhol é aproveitar ao máximo suas limitadas oportunidades no clube. À medida que a temporada avança e o calendário fica mais congestionado, o Real Madrid provavelmente precisará recorrer ao seu predador de área para furar defesas fechadas.