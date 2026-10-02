Falando após seu feito recorde, o jovem atacante expressou sua alegria. "A verdade é que é uma noite especial", disse Espi ao site oficial da Federação Espanhola. "Eu queria muito estar aqui, ajudar a equipe, e estou muito feliz."

O talento do Real Madrid também esclareceu sua abordagem tática diante de uma defesa recuada de San Marino. "Viemos aqui motivados para vencer e lutamos até o fim", acrescentou. "Sabíamos que íamos estar na área, eu estava preparado para qualquer rebote, qualquer momento, e eu estava lá."

O atacante descreveu a reação de seus companheiros de equipe como motivo de "orgulho" e dividiu o mérito com eles, antes de dedicar a marca à sua família e aos amigos. O técnico da Espanha sub-21, David Gordo, ficou igualmente satisfeito com o impacto geral de seu atacante, observando que Espi correspondeu ao "marcar gols e ajudar seus companheiros a marcar também".

Essa atuação internacional histórica dá sequência a uma impressionante sequência de boa fase do jovem. Apesar de ter somado apenas 26 minutos em campo nos primeiros oito jogos do Real Madrid nesta temporada, ele já provou ser decisivo em nível de clube.

Suas intervenções tardias contra Espanyol e Elche garantiram diretamente quatro pontos ao Real Madrid. Embora ele dependa de senso de posicionamento em vez de técnica impecável, sua capacidade de prender os defensores e punir com frieza bolas soltas faz dele um trunfo único para seu treinador.

Ninguém espera que o jogador de 21 anos tire Kylian Mbappe da equipe titular tão cedo. No entanto, sua eficiência incansável oferece a Jose Mourinho uma alternativa poderosa na busca por gols vitais no fim das partidas.