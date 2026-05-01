VÍDEO: Jogadores e torcedores empurram ambulância pelo campo alagado após lesão terrível na segunda divisão romena

O incidente chocante foi amplamente divulgado pela mídia romena, com jornalistas descrevendo a situação surreal que se desenrolou durante a tentativa de atendimento médico. A mídia local classificou as cenas como “tragicômicas” depois que a ambulância enviada para resgatar Git ficou atolada na lama ao tentar entrar no campo.

Com o veículo incapaz de se mover pela grama encharcada, jogadores de ambas as equipes e vários torcedores entraram em ação para ajudar. Cerca de uma dúzia de pessoas foram necessárias para empurrar a ambulância pelo campo, para que a equipe médica pudesse finalmente transportar Git ao hospital para a cirurgia.