A partida do playoff de promoção da Liga II entre o FC Voluntari e o FC Bihor Oradea degenerou em caos no final da partida, após uma grave lesão sofrida pelo zagueiro do Voluntari, Alexandru Git. As fortes chuvas deixaram o gramado encharcado e instável durante toda a noite. A situação piorou aos 90 minutos, quando Git sofreu uma fratura na perna após uma entrada desastrosa de Razvan Gunie, do Bihor, que recebeu cartão vermelho imediatamente. A equipe médica correu para o campo para atender o zagueiro ferido, mas o estado precário da superfície logo criou novos problemas enquanto as equipes de emergência tentavam chegar ao local.
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VÍDEO: Jogadores e torcedores empurram ambulância pelo campo alagado após lesão terrível na segunda divisão romena
Lesão grave interrompe confronto caótico da Liga II
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A mídia local descreve o caótico trabalho de resgate
O incidente chocante foi amplamente divulgado pela mídia romena, com jornalistas descrevendo a situação surreal que se desenrolou durante a tentativa de atendimento médico. A mídia local classificou as cenas como “tragicômicas” depois que a ambulância enviada para resgatar Git ficou atolada na lama ao tentar entrar no campo.
Com o veículo incapaz de se mover pela grama encharcada, jogadores de ambas as equipes e vários torcedores entraram em ação para ajudar. Cerca de uma dúzia de pessoas foram necessárias para empurrar a ambulância pelo campo, para que a equipe médica pudesse finalmente transportar Git ao hospital para a cirurgia.
Espera-se uma investigação à medida que o Git inicia a recuperação
Espera-se que Git enfrente uma longa recuperação após ter sido submetido a uma cirurgia na perna fraturada. O zagueiro recebeu atendimento médico em campo por cerca de 10 minutos antes de finalmente poder ser transportado para o hospital.
As autoridades romenas também devem analisar as circunstâncias que envolveram a partida, especialmente as condições do gramado e o atraso na assistência médica. Enquanto isso, a vitória do FC Voluntari por 2 a 1 mantém o time na briga pelo acesso, enquanto as esperanças do FC Bihor Oradea de chegar às vagas dos play-offs sofreram um revés.