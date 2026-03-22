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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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VÍDEO: Jogadores do Barcelona prestam homenagem especial a Ronaldinho por ocasião do 46º aniversário da lenda do clube

Os jogadores do Barcelona surpreenderam os torcedores no Spotify Camp Nou ao realizarem o aquecimento com camisas retrô para comemorar o 46º aniversário da lenda do clube, Ronaldinho. O ícone brasileiro, que conquistou a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões durante uma passagem marcante pela Catalunha, continua sendo uma figura muito querida. A homenagem serviu de ponte entre o passado glorioso do clube e sua promissora era atual.

  • Homenagem nostálgica no Spotify Camp Nou

    A conta oficial do Barcelona no X postou um vídeo antes da partida mostrando os jogadores segurando uma camisa com o nome de Ronaldinho e o número 10. Após essa homenagem online, os torcedores no estádio tiveram uma forte dose de nostalgia durante o aquecimento. O time de Hansi Flick entrou em campo vestindo a camisa vintage, idêntica àquela usada pelo atacante durante sua passagem mágica pelo clube. Várias estrelas atuais, incluindo Gavi, Lamine Yamal e Pau Cubarsi, nem sequer haviam nascido quando ele chegou, em 2003. Essa diferença de gerações destaca o legado duradouro de um homem que marcou 94 gols em 207 partidas em todas as competições pelo gigante catalão.


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    Uma carreira brilhante na Catalunha

    Durante seus cinco anos no clube, o atacante se consolidou como um dos maiores ídolos e um dos melhores jogadores da história. Ele conquistou a Bola de Ouro em 2005 e foi eleito o melhor jogador masculino pela FIFA em duas ocasiões. Além disso, levou o time a dois títulos da Liga Espanhola e ergueu o troféu da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2005-06. Além dos troféus, seu sorriso contagiante e seu estilo de “Joga Bonito” redefiniram o futebol moderno. Suas atuações lançaram as bases para uma era de domínio sem precedentes, transformando um time em dificuldades em um dos gigantes europeus.

  • Ícone mundial e sucesso internacional

    Seu brilhantismo não se limitou à Espanha. No cenário internacional, ele disputou 97 partidas pela seleção brasileira, marcando 33 gols. Estreou em junho de 1999 e conquistou a Copa América naquele mesmo ano. Em 2002, foi fundamental para garantir o título da Copa do Mundo. Em nível de clubes, ele também teve sucesso na Itália, conquistando o campeonato com o AC Milan, e venceu a Copa Libertadores com o Atlético Mineiro em 2013. Ao longo de sua ilustre carreira, que incluiu passagens pelo Paris Saint-Germain e pelo Flamengo, ele proporcionou consistentemente momentos de pura magia.

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    O que vem a seguir para o Barcelona?

    Após as comemorações emocionantes, os jogadores de Flick conquistaram uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano. Essa vitória crucial mantém o time na liderança da tabela com 73 pontos após 29 partidas, com uma vantagem confortável sobre o segundo colocado, o Real Madrid, que soma 66 pontos e tem um jogo a menos. Olhando para o futuro, um calendário exigente aguarda os líderes do campeonato. Eles enfrentam o Atlético de Madrid fora de casa no dia 4 de abril pela La Liga, antes de recebê-los quatro dias depois na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Segue-se um confronto nacional contra o Espanyol no dia 11 de abril, antes da decisiva partida de volta europeia contra o Atlético no dia 14 de abril.

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