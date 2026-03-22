VÍDEO: Jogadores do Barcelona prestam homenagem especial a Ronaldinho por ocasião do 46º aniversário da lenda do clube

Após as comemorações emocionantes, os jogadores de Flick conquistaram uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano. Essa vitória crucial mantém o time na liderança da tabela com 73 pontos após 29 partidas, com uma vantagem confortável sobre o segundo colocado, o Real Madrid, que soma 66 pontos e tem um jogo a menos. Olhando para o futuro, um calendário exigente aguarda os líderes do campeonato. Eles enfrentam o Atlético de Madrid fora de casa no dia 4 de abril pela La Liga, antes de recebê-los quatro dias depois na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Segue-se um confronto nacional contra o Espanyol no dia 11 de abril, antes da decisiva partida de volta europeia contra o Atlético no dia 14 de abril.