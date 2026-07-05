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VÍDEO: Jogador do Paraguai tenta riscar a marca do pênalti - mas o astro francês Kylian Mbappé marca mesmo assim e comemora bem na cara dele
Mbappé mantém a calma após polêmica na marca do pênalti
Mbappé mais uma vez foi decisivo para a França em um momento crucial, convertendo um pênalti aos 70 minutos, após Desire Doue ter sido derrubado dentro da área. Antes da cobrança, os jogadores do Paraguai tentaram arranhar a marca do pênalti, numa tentativa de desestabilizar o atacante do Real Madrid.
A tática não surtiu efeito. Mbappé marcou seu sétimo gol no torneio, empatando com Messi na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro. Em seguida, ele comemorou bem na frente dos jogadores do Paraguai após uma vitória suada por 1 a 0, em condições de calor sufocante na Filadélfia.
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Deschamps critica a estratégia do Paraguai
O técnico da França, Didier Deschamps, elogiou sua equipe por manter a compostura após uma partida tensa e cheia de contato físico no Lincoln Financial Field. Ele considerou que o Paraguai se valeu excessivamente da agressividade e de jogadas antidesportivas ao longo da partida.
“Não foi fácil. Eles usaram todos os recursos possíveis”, disse Deschamps àM6. “Talvez não seja o tipo de futebol que atrai o público ao estádio, jogar com essa agressividade, exagerando em tudo.”
Ele acrescentou em sua coletiva de imprensa: “Não vou criticar o árbitro, mas terminamos a partida com três cartões amarelos e, mesmo assim, aconteceram muitas coisas. Não vou criticar o Paraguai. Cada time pode jogar como quiser, mas eu dispensaria os insultos. O mais importante é que não houve incidentes no final. Mas o que importa é que nos classificamos.”
- Getty Images Sport
Marrocos representa o próximo desafio
A França enfrentará agora o Marrocos nas quartas de final, em Foxborough, renovando a rivalidade que já havia se dado na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Espera-se que Mbappé mais uma vez lidere o ataque dos Bleus na busca pelo título da Copa do Mundo.
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