VÍDEO: Jogador do Paraguai tenta riscar a marca do pênalti - mas o astro francês Kylian Mbappé marca mesmo assim e comemora bem na cara dele

O técnico da França, Didier Deschamps, elogiou sua equipe por manter a compostura após uma partida tensa e cheia de contato físico no Lincoln Financial Field. Ele considerou que o Paraguai se valeu excessivamente da agressividade e de jogadas antidesportivas ao longo da partida.

“Não foi fácil. Eles usaram todos os recursos possíveis”, disse Deschamps àM6. “Talvez não seja o tipo de futebol que atrai o público ao estádio, jogar com essa agressividade, exagerando em tudo.”

Ele acrescentou em sua coletiva de imprensa: “Não vou criticar o árbitro, mas terminamos a partida com três cartões amarelos e, mesmo assim, aconteceram muitas coisas. Não vou criticar o Paraguai. Cada time pode jogar como quiser, mas eu dispensaria os insultos. O mais importante é que não houve incidentes no final. Mas o que importa é que nos classificamos.”