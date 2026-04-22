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VÍDEO: Jesse Lingard faz história com seu primeiro gol pelo Corinthians, e o ex-jogador do Manchester United comemora com sua dança característica
Um momento histórico para Lingard
Lingard entrou para a história do futebol brasileiro ao marcar seu primeiro gol pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Barra. O gol foi mais do que apenas um típico gol da vitória, pois ele se tornou o primeiro jogador britânico a marcar na história da Copa do Brasil. O inglês, que se juntou ao Corinthians em março após deixar o FC Seul, mostrou exatamente por que o clube lutou tanto para contratá-lo ao aparecer com uma finalização precisa pouco antes do apito do intervalo.
Uma cobrança de falta de Matheus Pereira desviou na direção de Pedro Raul, que desviou de cabeça com perfeição para Lingard. O jogador de 33 anos mostrou sua classe de alto nível, mandando uma bela voleio de primeira direto para o fundo da rede. Após uma longa revisão de VAR de cinco minutos, o gol foi oficialmente validado, permitindo que Lingard se entregasse totalmente à sua famosa comemoração “JLingz”.
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Superando um início difícil
O gol marca um ponto de virada significativo para Lingard, que vinha enfrentando dificuldades para se adaptar aos rigores do futebol brasileiro. Anteriormente, ele teve uma atuação abaixo do esperado em sua primeira partida como titular contra o Internacional, jogo que acabou custando o cargo ao ex-técnico Dorival Júnior. Criticado pela falta de preparo físico e de impacto em campo, essa atuação decisiva em Florianópolis serve como uma resposta desafiadora aos seus detratores.
O Corinthians teve que se esforçar para conquistar a vantagem nesta partida de ida das oitavas de final. O Barra, time da terceira divisão, mostrou-se um adversário obstinado, testando a determinação do Timao e acertando a trave logo no início. No entanto, a finalização precisa de Lingard proporcionou o gol decisivo necessário para dar ao gigante paulista uma vantagem vital antes da partida de volta na Neo Química Arena, em 14 de maio.
- Getty Images Sport
Uma agenda cheia pela frente
Lingard e seus companheiros de equipe têm pouco tempo para comemorar esse gol histórico, já que os jogos se sucedem em ritmo acelerado. O Corinthians enfrentará o Vasco da Gama em sua próxima partida nacional antes de voltar sua atenção para um grande desafio continental. Os jogadores de Fernando Diniz estão prontos para enfrentar o Peñarol na Copa Libertadores, uma competição em que se espera que o ex-jogador da seleção inglesa use sua experiência europeia para guiar a equipe rumo ao sucesso.