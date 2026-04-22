VÍDEO: Jesse Lingard faz história com seu primeiro gol pelo Corinthians, e o ex-jogador do Manchester United comemora com sua dança característica

Lingard entrou para a história do futebol brasileiro ao marcar seu primeiro gol pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Barra. O gol foi mais do que apenas um típico gol da vitória, pois ele se tornou o primeiro jogador britânico a marcar na história da Copa do Brasil. O inglês, que se juntou ao Corinthians em março após deixar o FC Seul, mostrou exatamente por que o clube lutou tanto para contratá-lo ao aparecer com uma finalização precisa pouco antes do apito do intervalo.

Uma cobrança de falta de Matheus Pereira desviou na direção de Pedro Raul, que desviou de cabeça com perfeição para Lingard. O jogador de 33 anos mostrou sua classe de alto nível, mandando uma bela voleio de primeira direto para o fundo da rede. Após uma longa revisão de VAR de cinco minutos, o gol foi oficialmente validado, permitindo que Lingard se entregasse totalmente à sua famosa comemoração “JLingz”.



