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VÍDEO: Jermain Defoe demonstra seu conhecimento sobre os maiores artilheiros de todos os tempos da Premier League ao lembrar com precisão o número EXATO de gols de Frank Lampard em uma partida do jogo “mais ou menos”
Defoe joga mais à frente ou mais atrás
Em entrevista ao GOAL durante o London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Defoe enfrentou um desafio complicado de perguntas sobre a Premier League. O ex-jogador da seleção inglesa, que ostenta a impressionante marca de 162 gols na competição, foi convidado a adivinhar se várias lendas haviam marcado mais ou menos gols do que seu próprio total. Quando questionado sobre Owen, o atacante respondeu instantaneamente: “150, menos.” Ele então identificou corretamente que Robin van Persie havia marcado menos gols do que ele. No entanto, quando Fowler foi mencionado, ele demonstrou uma precisão incrível ao afirmar: “163, um a mais do que eu.”
Acertou em cheio com Lampard
O artilheiro clínico manteve sua impressionante sequência à medida que o jogo avançava. Ele acertou ao adivinhar que o herói do Leicester City, Jamie Vardy, e o grande jogador do Manchester United, Teddy Sheringham, estavam abaixo dele no ranking histórico. O momento de destaque da entrevista aconteceu quando o entrevistador mencionou a lenda do Chelsea, Lampard. Sem hesitar, Defoe declarou com confiança: “Mais acima, 177.” Ele encerrou o brilhante segmento ao observar corretamente que o ícone do Newcastle United, Cole, estava em posição superior na prestigiosa lista, provando que conhece os livros de recordes de cor e salteado.
Uma carreira lendária como artilheiro
Defoe é um renomado atacante conhecido por seu notável instinto goleador ao longo de uma carreira dinâmica. Ele deixou sua maior marca no Tottenham Hotspur, onde marcou 143 gols em 363 partidas e conquistou a Copa da Liga Inglesa em 2008. Sua trajetória também incluiu passagens prolíficas pelo West Ham, Sunderland, Portsmouth, Bournemouth e Toronto. No final de sua carreira, Defoe demonstrou sua classe duradoura ao se juntar ao Rangers, marcando 32 gols em 74 jogos e conquistando o título de campeão escocês na temporada 2020/2021, antes de retornar ao Sunderland e se aposentar em 2022.
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A elite da Premier League
No panorama geral da história da Premier League, Defoe ocupa confortavelmente um lugar entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos, com seus 162 gols. Alan Shearer continua liderando o ranking com uns intocáveis 260 gols, seguido de perto por Harry Kane, com 213, e Wayne Rooney, com 208. Mohamed Salah é atualmente o jogador em atividade com mais gols na liga, com 191, tendo já ultrapassado Cole, com 187, e Sergio Aguero, com 184. Com Lampard com 177, Thierry Henry com 175 e Fowler com 163, a lista representa o ápice absoluto da grandeza ofensiva na Inglaterra.