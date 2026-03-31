VÍDEO: Jermain Defoe demonstra seu conhecimento sobre os maiores artilheiros de todos os tempos da Premier League ao lembrar com precisão o número EXATO de gols de Frank Lampard em uma partida do jogo “mais ou menos”

Em entrevista ao GOAL durante o London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Defoe enfrentou um desafio complicado de perguntas sobre a Premier League. O ex-jogador da seleção inglesa, que ostenta a impressionante marca de 162 gols na competição, foi convidado a adivinhar se várias lendas haviam marcado mais ou menos gols do que seu próprio total. Quando questionado sobre Owen, o atacante respondeu instantaneamente: “150, menos.” Ele então identificou corretamente que Robin van Persie havia marcado menos gols do que ele. No entanto, quando Fowler foi mencionado, ele demonstrou uma precisão incrível ao afirmar: “163, um a mais do que eu.”