VÍDEO: Jeremy Doku desaparece por um segundo, deixando os telespectadores completamente perplexos durante o confronto do Manchester City com o Real Madrid pela Liga dos Campeões
A “falha” que surpreendeu os telespectadores
Enquanto a batalha tática entre os gigantes europeus ocupava o centro das atenções, um momento viral envolvendo Doku roubou a cena nas redes sociais. Durante uma jogada no segundo tempo, o ponta estava correndo em direção à bandeira de escanteio quando seu corpo inteiro pareceu sair do quadro por uma fração de segundo.
O incidente ocorreu perto da linha lateral, quando Doku tentava passar por Federico Valverde e Trent Alexander-Arnold. A anomalia visual foi percebida por milhares de espectadores, levando a uma onda de teorias sobre “falhas na matriz” que se tornaram tendência no X poucos minutos após o apito final.
Assista ao vídeo
A ciência por trás do desaparecimento
A realidade por trás do truque de mágica é muito mais corporativa do que sobrenatural. O fenômeno foi causado pela Tecnologia de Substituição Virtual, que permite às emissoras sobrepor diferentes anúncios nos painéis do perímetro do estádio, dependendo da região onde a partida está sendo transmitida.
Como o uniforme e os movimentos de Doku interferiram nos sensores digitais usados para fixar os anúncios virtuais, o software acidentalmente “pintou” o outdoor sobre o jogador. Isso criou a ilusão de que o astro do City havia sido apagado do campo enquanto a partida continuava em tempo real.
- Getty Images Sport
A difícil missão do Manchester City no Etihad
A derrota por 3 a 0 do City no Bernabeu deixa claramente uma tarefa difícil pela frente na partida de volta, no Etihad Stadium, na próxima semana. No entanto, primeiro eles enfrentarão o West Ham na Premier League no sábado. A equipe de Pep Guardiola está atualmente em segundo lugar na tabela do campeonato, com 60 pontos em 29 partidas, sete pontos atrás do líder Arsenal.