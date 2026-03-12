Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Jeremy Doku desaparece por um segundo, deixando os telespectadores completamente perplexos durante o confronto do Manchester City com o Real Madrid pela Liga dos Campeões

O ala do Manchester City, Jeremy Doku, pareceu desaparecer no ar durante um confronto decisivo da Liga dos Campeões no Santiago Bernabeu. O estranho erro de transmissão deixou os fãs em todo o mundo questionando sua visão, já que o belga parecia ter desaparecido.

  • A “falha” que surpreendeu os telespectadores

    Enquanto a batalha tática entre os gigantes europeus ocupava o centro das atenções, um momento viral envolvendo Doku roubou a cena nas redes sociais. Durante uma jogada no segundo tempo, o ponta estava correndo em direção à bandeira de escanteio quando seu corpo inteiro pareceu sair do quadro por uma fração de segundo.

    O incidente ocorreu perto da linha lateral, quando Doku tentava passar por Federico Valverde e Trent Alexander-Arnold. A anomalia visual foi percebida por milhares de espectadores, levando a uma onda de teorias sobre “falhas na matriz” que se tornaram tendência no X poucos minutos após o apito final.

  • Assista ao vídeo

  • A ciência por trás do desaparecimento

    A realidade por trás do truque de mágica é muito mais corporativa do que sobrenatural. O fenômeno foi causado pela Tecnologia de Substituição Virtual, que permite às emissoras sobrepor diferentes anúncios nos painéis do perímetro do estádio, dependendo da região onde a partida está sendo transmitida.

    Como o uniforme e os movimentos de Doku interferiram nos sensores digitais usados para fixar os anúncios virtuais, o software acidentalmente “pintou” o outdoor sobre o jogador. Isso criou a ilusão de que o astro do City havia sido apagado do campo enquanto a partida continuava em tempo real.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    A difícil missão do Manchester City no Etihad

    A derrota por 3 a 0 do City no Bernabeu deixa claramente uma tarefa difícil pela frente na partida de volta, no Etihad Stadium, na próxima semana. No entanto, primeiro eles enfrentarão o West Ham na Premier League no sábado. A equipe de Pep Guardiola está atualmente em segundo lugar na tabela do campeonato, com 60 pontos em 29 partidas, sete pontos atrás do líder Arsenal.

0