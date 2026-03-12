VÍDEO: Jeremy Doku desaparece por um segundo, deixando os telespectadores completamente perplexos durante o confronto do Manchester City com o Real Madrid pela Liga dos Campeões

Enquanto a batalha tática entre os gigantes europeus ocupava o centro das atenções, um momento viral envolvendo Doku roubou a cena nas redes sociais. Durante uma jogada no segundo tempo, o ponta estava correndo em direção à bandeira de escanteio quando seu corpo inteiro pareceu sair do quadro por uma fração de segundo.

O incidente ocorreu perto da linha lateral, quando Doku tentava passar por Federico Valverde e Trent Alexander-Arnold. A anomalia visual foi percebida por milhares de espectadores, levando a uma onda de teorias sobre “falhas na matriz” que se tornaram tendência no X poucos minutos após o apito final.