VÍDEO: Ivan Toney presta homenagem ao samba de Vinicius Jr com comemoração na bandeira de escanteio após marcar mais um gol pelo Al-Ahli

A vitória dá ao Al-Ahli uma vantagem de um ponto na liderança da tabela, embora a pressão por trás continue imensa. O Al-Hilal manteve o ritmo graças a uma atuação magistral de Karim Benzema, que marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Al-Najmah. Enquanto isso, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, tem a oportunidade de ultrapassar a equipe de Toney se conseguir uma vitória contra o Neom SC. A disputa pelo título está se configurando como uma das mais acirradas da história da divisão.

Toney está plenamente consciente de que o trabalho está longe de estar concluído, apesar das cenas de júbilo após a vitória no clássico. “Sabíamos que seria difícil; é dia de clássico e temos que garantir que Jeddah continue verde”, disse Toney ao site oficial da liga. “Vocês ouviram aqui hoje; os torcedores foram o 12º jogador em campo. Eles nos ajudaram a vencer este jogo e, se continuarem conosco assim durante toda a temporada, então podemos fazer algo especial.”