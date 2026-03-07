Depois de marcar o gol, Toney correu em direção à bandeira de escanteio para realizar um passo de dança característico, o que imediatamente o comparou ao astro do Real Madrid, Vinicius Jr. O brasileiro é conhecido por suas comemorações ritmadas perto da bandeira, e a interpretação de Toney trouxe um toque de samba ao Estádio Alinma. A vitória coloca o Al-Ahli um ponto à frente do Al-Nassr e do Al-Hilal em uma disputa acirrada pelo título.
Traduzido por
VÍDEO: Ivan Toney presta homenagem ao samba de Vinicius Jr com comemoração na bandeira de escanteio após marcar mais um gol pelo Al-Ahli
Comemore com os passos de dança característicos de Vinicius
Assista ao vídeo
A disputa pelo título se intensifica no topo da tabela
A vitória dá ao Al-Ahli uma vantagem de um ponto na liderança da tabela, embora a pressão por trás continue imensa. O Al-Hilal manteve o ritmo graças a uma atuação magistral de Karim Benzema, que marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Al-Najmah. Enquanto isso, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, tem a oportunidade de ultrapassar a equipe de Toney se conseguir uma vitória contra o Neom SC. A disputa pelo título está se configurando como uma das mais acirradas da história da divisão.
Toney está plenamente consciente de que o trabalho está longe de estar concluído, apesar das cenas de júbilo após a vitória no clássico. “Sabíamos que seria difícil; é dia de clássico e temos que garantir que Jeddah continue verde”, disse Toney ao site oficial da liga. “Vocês ouviram aqui hoje; os torcedores foram o 12º jogador em campo. Eles nos ajudaram a vencer este jogo e, se continuarem conosco assim durante toda a temporada, então podemos fazer algo especial.”
- Getty Images Sport
Em busca de recordes e Chuteiras de Ouro
O gol de Toney contra o Al-Ittihad eleva sua contagem para 24 na temporada, fortalecendo sua liderança na disputa pela Chuteira de Ouro. Toney agora lidera a tabela, dois gols à frente de Julian Quinones, do Al Qadsiah, e três gols à frente de Ronaldo. Com o verão se aproximando, Toney continua focado no panorama geral, tanto em títulos nacionais quanto em reconhecimento internacional. Se ele continuar com esse nível de desempenho, as comemorações — incomuns ou não — provavelmente se tornarão uma visão muito frequente nas próximas semanas.