VÍDEO: “Ivan Toney levou uma lição de humildade!” – Cristiano Ronaldo provoca o atacante inglês gritando na cara dele em meio à disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita

A partida entre Al-Nassr e Al-Ahli terminou em cenas desagradáveis, com uma briga generalizada que eclodiu nos momentos finais, provocada por uma entrada violenta de Coman em Merih Demiral, o que levou jogadores de ambos os bancos a invadirem o campo. Enquanto a segurança lutava para manter a ordem em meio a objetos sendo arremessados das arquibancadas, o resultado garantiu, no fim das contas, uma vitória que deixa o Al-Nassr com oito pontos de vantagem na liderança da Liga Profissional Saudita. Com apenas quatro jogos restantes, Ronaldo está agora à beira de seu primeiro título nacional desde que chegou ao Oriente Médio em 2023, embora o Al-Hilal ainda tenha um jogo a menos.

O zagueiro do Al-Ahli, Demiral, já havia acirrado os ânimos ao levar sua medalha da Liga dos Campeões da AFC para o estádio, postando de forma provocativa nas redes sociais que era a primeira vez que uma medalha da Liga dos Campeões era vista na casa do Al-Nassr. Ronaldo, no entanto, rebateu as provocações dos torcedores do Al-Ahli sobre sua falta de títulos pelo Al-Nassr, lembrando-os: “Eu tenho cinco”, referindo-se aos seus títulos europeus. A rivalidade em campo se reflete na tabela de artilheiros, onde Julián Quiñones, do Al-Qadsiah, lidera atualmente a disputa com 28 gols, seguido por Ivan Toney, do Al-Ahli, em segundo lugar com 27, enquanto Ronaldo ocupa o terceiro lugar com 25 gols, na busca tanto pelo título quanto pela Chuteira de Ouro.