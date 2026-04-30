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VÍDEO: “Ivan Toney levou uma lição de humildade!” – Cristiano Ronaldo provoca o atacante inglês gritando na cara dele em meio à disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita
CR7 se vinga
A tensão entre as duas superestrelas atingiu o ponto de ebulição quando o Al-Nassr garantiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Al-Ahli. Enquanto Ronaldo abriu o placar com uma finalização precisa aos 76 minutos, foi o segundo gol que deu origem às cenas mais dramáticas da noite.
Quando Kingsley Coman ampliou a vantagem aos 90 minutos, Ronaldo foi flagrado pelas câmeras gritando diretamente para Toney de maneira provocativa. Isso foi interpretado por alguns como uma resposta direta aos recentes comentários feitos pelo ex-jogador do Brentford sobre a imparcialidade da arbitragem da liga.
Assista ao vídeo
Um vídeo do incidente foi publicado na conta do X @TheNassrZone, com a legenda: "Ivan Toney levou uma lição de humildade."
Críticas acaloradas à arbitragem
A animosidade tem origem no ataque contundente de Toney aos dirigentes da Liga Profissional Saudita no início deste mês. Após o empate em 1 a 1 com o Al-Fayha, Toney alegou que os árbitros estavam a favorecer o Al-Nassr, sugerindo que havia uma intenção de “entregar o troféu” à equipe de Ronaldo.
“Acho que o grande ponto de discussão foram os dois pênaltis, está claro como o dia”, disse Toney na ocasião. “Quando tentamos falar com o árbitro, ele nos disse para ‘nos concentrarmos na AFC [Liga dos Campeões]’. Como o árbitro pode dizer isso? Estamos falando do presente e ele está dizendo para nos concentrarmos na AFC. Está claro o que está sendo influenciado aqui.”
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Caos nos acréscimos
A partida entre Al-Nassr e Al-Ahli terminou em cenas desagradáveis, com uma briga generalizada que eclodiu nos momentos finais, provocada por uma entrada violenta de Coman em Merih Demiral, o que levou jogadores de ambos os bancos a invadirem o campo. Enquanto a segurança lutava para manter a ordem em meio a objetos sendo arremessados das arquibancadas, o resultado garantiu, no fim das contas, uma vitória que deixa o Al-Nassr com oito pontos de vantagem na liderança da Liga Profissional Saudita. Com apenas quatro jogos restantes, Ronaldo está agora à beira de seu primeiro título nacional desde que chegou ao Oriente Médio em 2023, embora o Al-Hilal ainda tenha um jogo a menos.
O zagueiro do Al-Ahli, Demiral, já havia acirrado os ânimos ao levar sua medalha da Liga dos Campeões da AFC para o estádio, postando de forma provocativa nas redes sociais que era a primeira vez que uma medalha da Liga dos Campeões era vista na casa do Al-Nassr. Ronaldo, no entanto, rebateu as provocações dos torcedores do Al-Ahli sobre sua falta de títulos pelo Al-Nassr, lembrando-os: “Eu tenho cinco”, referindo-se aos seus títulos europeus. A rivalidade em campo se reflete na tabela de artilheiros, onde Julián Quiñones, do Al-Qadsiah, lidera atualmente a disputa com 28 gols, seguido por Ivan Toney, do Al-Ahli, em segundo lugar com 27, enquanto Ronaldo ocupa o terceiro lugar com 25 gols, na busca tanto pelo título quanto pela Chuteira de Ouro.