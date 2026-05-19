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VÍDEO: “Isso pertence a todos nós” – O Arsenal divulga mensagem sobre o título da Premier League com Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice e torcedores em festa
- AFP
Os Gunners põem fim a uma espera de 22 anos pelo título
O Arsenal finalmente recuperou seu lugar no topo do futebol inglês. Após três anos consecutivos terminando como vice-campeão, a equipe de Mikel Arteta garantiu uma vantagem inalcançável na liderança da tabela. O resultado ficou definido depois que o Manchester City, segundo colocado, sofreu uma derrota inesperada contra um Bournemouth resistente no Vitality Stadium, deixando os Blues quatro pontos atrás, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato.
O triunfo marca o 14º título do Arsenal na primeira divisão inglesa e o primeiro desde que Patrick Vieira ergueu o troféu em 2004. Após anos de domínio do Manchester City, o troféu está voltando ao Emirates Stadium, tornando Arteta o primeiro ex-jogador da Premier League a vencer a competição como técnico.
Os canais oficiais do clube nas redes sociais rapidamente compartilharam a emoção do momento, postando uma mensagem simples, mas poderosa: “Isso pertence a todos nós”.
Wenger passa o bastão
No centro do vídeo está Wenger, o homem que definiu a era moderna do clube e cuja presença continua a pairar sobre o Emirates Stadium desde sua saída, em 2018.
No vídeo, Wenger faz um discurso emocionante para o atual elenco de estrelas, afirmando: “Vocês conseguiram. Campeões seguem em frente quando os outros desistem. Esta é a hora de vocês. Agora sigam em frente e aproveitem o momento.” O lendário técnico então levanta uma taça de vinho tinto para a câmera, um gesto simbólico para o homem que ele um dia contratou como jogador, Arteta, que agora imitou a maior conquista de seu mentor.
Uma mensagem para os fãs
O anúncio do clube nas redes sociais foi elaborado em torno do espírito inclusivo da equipe do norte de Londres. Acompanhando o vídeo de Wenger e dos jogadores, havia uma legenda simples, mas eficaz: “Isto pertence a todos nós”. É um sentimento que ressoa profundamente entre uma torcida que se manteve fiel ao longo de duas décadas de transição e reconstrução.
O vídeo apresenta figuras-chave do elenco campeão, incluindo Declan Rice e o capitão Martin Odegaard, ao lado de imagens de torcedores em júbilo. Ele serve como uma homenagem à cultura do clube que Wenger passou 22 anos construindo — uma cultura que Arteta restaurou meticulosamente nos últimos anos.
A mensagem é clara: este não é apenas um troféu para os jogadores, mas para todas as pessoas ligadas à instituição.
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O início de uma dinastia dos Gooners?
Embora as comemorações provavelmente continuem por semanas, as palavras de Wenger sobre os campeões “seguirem em frente quando os outros param” são um indício do que está por vir. Com a passagem de Pep Guardiola pelo Manchester City possivelmente chegando ao fim, um vácuo de poder pode estar se abrindo no topo da tabela. Tendo aprendido tanto com Wenger quanto com Guardiola, Arteta está em uma posição privilegiada para estabelecer um período de domínio com seu jovem elenco.
O elenco foi montado para durar, contando com jogadores que quebram recordes, como Max Dowman, e talentos consagrados de nível mundial, como William Saliba e Bukayo Saka.
Para o Arsenal, o título de 2025-26 não é apenas um destino, mas potencialmente a rampa de lançamento para uma nova era. Como sugeriu Wenger, o desafio agora é seguir em frente enquanto os outros vacilam, garantindo que a espera de 22 anos por um título nunca se repita.