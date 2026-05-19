VÍDEO: “Isso pertence a todos nós” – O Arsenal divulga mensagem sobre o título da Premier League com Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice e torcedores em festa

O Arsenal finalmente recuperou seu lugar no topo do futebol inglês. Após três anos consecutivos terminando como vice-campeão, a equipe de Mikel Arteta garantiu uma vantagem inalcançável na liderança da tabela. O resultado ficou definido depois que o Manchester City, segundo colocado, sofreu uma derrota inesperada contra um Bournemouth resistente no Vitality Stadium, deixando os Blues quatro pontos atrás, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

O triunfo marca o 14º título do Arsenal na primeira divisão inglesa e o primeiro desde que Patrick Vieira ergueu o troféu em 2004. Após anos de domínio do Manchester City, o troféu está voltando ao Emirates Stadium, tornando Arteta o primeiro ex-jogador da Premier League a vencer a competição como técnico.

Os canais oficiais do clube nas redes sociais rapidamente compartilharam a emoção do momento, postando uma mensagem simples, mas poderosa: “Isso pertence a todos nós”.