Por sua vez, Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho de administração do Al-Ahly, criticou a arbitragem durante a partida contra o Ceramica Cleopatra.

Abdel Hafiz afirmou, em declarações à televisão, que o Al Ahly está atualmente trabalhando em uma reestruturação sólida, digna de seu nome, mas que atravessa uma fase delicada que exige cautela e concentração, ressaltando que situações como essa já se repetiram em temporadas anteriores, o que é inaceitável.

Ele acrescentou que o árbitro Mahmoud Wafa parecia estar procurando um ângulo que justificasse a não marcação do pênalti, enfatizando que o Al-Ahly não permitirá que seus direitos sejam prejudicados novamente, mesmo diante de erros internos que precisam ser revistos.

Ele esclareceu que a diretoria do clube apresentará um pedido oficial à Federação de Futebol para conhecer os detalhes do diálogo que ocorreu entre o árbitro de campo e a equipe de vídeo, bem como os critérios com base nos quais a equipe de arbitragem foi selecionada.

Abdul Hafiz observou que tinha certeza de que o pênalti a favor do Al-Ahly não seria marcado, acrescentando que percebeu isso assim que o árbitro voltou da sala de vídeo, especialmente depois de ele se concentrar em tomar decisões contra membros da equipe do Ceramica, o que ele considerou um indício da direção da decisão.

Ele questionou a lógica de nomear o mesmo árbitro para apitar as partidas da primeira e da segunda fase entre as duas equipes, exigindo que a Federação Egípcia de Futebol abra uma investigação sobre o assunto, além de investigar o incidente em que o árbitro empurrou alguns jogadores dentro do campo.

Concluiu afirmando que o Al-Ahly continuará a defender seus valores, ressaltando que o espírito de pertencimento ao clube se baseia na dedicação e no trabalho coletivo, em meio à busca constante por títulos.

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