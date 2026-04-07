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Vídeo: “Intimidação e corrupção arbitral”... Crítica contundente do Al-Ahly ao árbitro da partida contra o Ceramica Cleopatra

Ceramica Cleopatra x Al Ahly
Ceramica Cleopatra
Al Ahly
Premier League
Egito

O Al Ahly ficou no empate contra o Ceramica

O árbitro Mahmoud Wafa foi alvo de críticas ferrenhas por parte do Al Ahly, após o confronto contra o Ceramica Cleopatra, nesta terça-feira, pela Primeira Divisão egípcia.

O tempo de acréscimo foi marcado por grande polêmica arbitral, após o Al Ahly ter reclamado um pênalti por uma mão de um jogador do Ceramica. O árbitro Mahmoud Wafa recorreu ao VAR, analisou a jogada e confirmou que não havia pênalti.

A decisão provocou uma onda de indignação, e os jogadores do Al-Ahly, a comissão técnica e Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho de administração, protestaram veementemente contra o árbitro após o apito final.

  • Instruções para desativar o Al-Ahly

     Osama Hosni, ex-jogador do Al-Ahly e atual comentarista do canal do clube, atacou Mahmoud Wafa, afirmando que ele foi o responsável pelo empate da equipe.

    Osama disse no canal do Al-Ahly: “De onde o irmão que apitou a partida recebeu instruções para prejudicar o Al-Ahly e em benefício de quem? Vocês querem direcionar o campeonato para outro time”.

    E acrescentou: “É assim que funciona a competição no Egito? É assim que funciona o futebol no Egito? Um escândalo arbitral diante dos olhos do mundo inteiro, um escândalo arbitral digno dos irmãos e dos bahats que dirigem o futebol no Egito”.

    E continuou: “Um árbitro da região de Kafr El-Sheikh, com um milhão de linhas traçadas por baixo, e eu não vou dizer quem nomeia os árbitros nos jogos do Al-Ahly, nem quem quer prejudicar o Al-Ahly”.




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  • FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "Corrupção arbitral e intimidação"

    O locutor do canal Al-Ahly continuou: “Mahmoud Ashour é um dos melhores árbitros no ranking da FIFA e estava no centro de vídeo, viu a jogada e chamou o árbitro de campo; ele revisou a jogada de vários ângulos e constatou que a mão do jogador ultrapassava o limite do corpo”.

    Ele continuou: “O jogador moveu a mão para fora e a jogada é pênalti, mas o árbitro da partida recebeu instruções antes do jogo.”

    Ele prosseguiu: “Estamos em uma fase decisiva do campeonato, e, por Deus, o que está acontecendo é vergonhoso; o esporte no Egito tornou-se como a corrupção que, infelizmente, vemos em tudo”.

    E concluiu: “A cena reflete um estado de corrupção arbitral, e o que a arbitragem está testemunhando é uma intimidação que afeta a justiça da competição”.

  • "O Al-Ahly não permitirá que seus direitos sejam prejudicados novamente"

    Por sua vez, Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho de administração do Al-Ahly, criticou a arbitragem durante a partida contra o Ceramica Cleopatra.

    Abdel Hafiz afirmou, em declarações à televisão, que o Al Ahly está atualmente trabalhando em uma reestruturação sólida, digna de seu nome, mas que atravessa uma fase delicada que exige cautela e concentração, ressaltando que situações como essa já se repetiram em temporadas anteriores, o que é inaceitável.

    Ele acrescentou que o árbitro Mahmoud Wafa parecia estar procurando um ângulo que justificasse a não marcação do pênalti, enfatizando que o Al-Ahly não permitirá que seus direitos sejam prejudicados novamente, mesmo diante de erros internos que precisam ser revistos.

    Ele esclareceu que a diretoria do clube apresentará um pedido oficial à Federação de Futebol para conhecer os detalhes do diálogo que ocorreu entre o árbitro de campo e a equipe de vídeo, bem como os critérios com base nos quais a equipe de arbitragem foi selecionada.

    Abdul Hafiz observou que tinha certeza de que o pênalti a favor do Al-Ahly não seria marcado, acrescentando que percebeu isso assim que o árbitro voltou da sala de vídeo, especialmente depois de ele se concentrar em tomar decisões contra membros da equipe do Ceramica, o que ele considerou um indício da direção da decisão.

    Ele questionou a lógica de nomear o mesmo árbitro para apitar as partidas da primeira e da segunda fase entre as duas equipes, exigindo que a Federação Egípcia de Futebol abra uma investigação sobre o assunto, além de investigar o incidente em que o árbitro empurrou alguns jogadores dentro do campo.

    Concluiu afirmando que o Al-Ahly continuará a defender seus valores, ressaltando que o espírito de pertencimento ao clube se baseia na dedicação e no trabalho coletivo, em meio à busca constante por títulos.

     (Leia também)... Vídeo: Especialista em arbitragem responde... O Al-Ahly mereceu um pênalti contra o Ceramica Cleopatra?



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