VÍDEO: “Inaceitável!” – Endrick dança diante da torcida radical do PSG ao comemorar o gol na vitória surpreendente do Lyon sobre os campeões da Ligue 1

O Lyon conquistou uma vitória impressionante por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain na Ligue 1, no Parc des Princes, no domingo, impulsionado por uma exibição magistral de Endrick, emprestado pelo Real Madrid. O atacante de 19 anos precisou de apenas seis minutos para deixar sua marca na partida, aproveitando um passe de Afonso Moreira para marcar com precisão, passando por Matvey Safonov.

No entanto, foram suas comemorações após o gol que roubaram as manchetes. Após balançar as redes, o jogador da seleção brasileira fez uma dança provocante bem na frente da torcida fanática do PSG. A comemoração foi imediatamente recebida com uma salva de vaias e provocou uma reação furiosa dos torcedores parisienses, que consideraram o gesto desrespeitoso, dada a importância do confronto.

A repercussão da comemoração foi instantânea nas redes sociais. Uma conta proeminente de torcedores do PSG, @PSGINT_, compartilhou um vídeo do incidente no X com uma legenda furiosa: “COMO ENDRICK OUSA DANÇAR ASSIM NO PARC???!!!! PRECISAMOS DA REVIRAVOLTA, ISSO É INACEITÁVEL”. A postagem rapidamente acumulou milhares de visualizações enquanto os torcedores debatiam se o jovem havia ultrapassado os limites.