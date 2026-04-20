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Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: “Inaceitável!” – Endrick dança diante da torcida radical do PSG ao comemorar o gol na vitória surpreendente do Lyon sobre os campeões da Ligue 1

Endrick
PSG
Lyon
PSG x Lyon
Campeonato Francês
Real Madrid
La Liga

Endrick, a jovem promessa do Real Madrid, deixou os torcedores do Paris Saint-Germain furiosos depois que sua comemoração provocativa gerou uma reação acalorada durante a vitória surpreendente do Lyon no domingo. O sensacional jogador brasileiro, atualmente emprestado ao OL, converteu uma chance logo no início da partida antes de provocar a torcida da casa com uma dança que, desde então, viralizou.

  • Endrick silencia o Parc des Princes

    O Lyon conquistou uma vitória impressionante por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain na Ligue 1, no Parc des Princes, no domingo, impulsionado por uma exibição magistral de Endrick, emprestado pelo Real Madrid. O atacante de 19 anos precisou de apenas seis minutos para deixar sua marca na partida, aproveitando um passe de Afonso Moreira para marcar com precisão, passando por Matvey Safonov.

    No entanto, foram suas comemorações após o gol que roubaram as manchetes. Após balançar as redes, o jogador da seleção brasileira fez uma dança provocante bem na frente da torcida fanática do PSG. A comemoração foi imediatamente recebida com uma salva de vaias e provocou uma reação furiosa dos torcedores parisienses, que consideraram o gesto desrespeitoso, dada a importância do confronto.

    A repercussão da comemoração foi instantânea nas redes sociais. Uma conta proeminente de torcedores do PSG, @PSGINT_, compartilhou um vídeo do incidente no X com uma legenda furiosa: “COMO ENDRICK OUSA DANÇAR ASSIM NO PARC???!!!! PRECISAMOS DA REVIRAVOLTA, ISSO É INACEITÁVEL”. A postagem rapidamente acumulou milhares de visualizações enquanto os torcedores debatiam se o jovem havia ultrapassado os limites.

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  • Assista ao vídeo



  • Hakimi dá uma palestra em campo

    A tensão em campo era palpável, especialmente para o zagueiro do PSG, Achraf Hakimi. O jogador da seleção marroquina foi visto confrontando Endrick logo após a comemoração, claramente frustrado com a forma como o jovem havia escolhido comemorar. Hakimi explicou mais tarde sua decisão de intervir, observando que o clima já estava tenso, com sua equipe perdendo logo no início da partida.

    Em entrevista à Ligue 1+ após o apito final, o jogador de 27 anos disse: “[Por que eu disse ao Endrick para ficar calmo?] Não vamos nos concentrar nos jogadores adversários. Eu queria que minha equipe mantivesse o foco e que ele parasse de fazer coisas dirigidas aos nossos torcedores. Que ele jogue futebol, especialmente porque é um bom jogador. Mas quando ele faz coisas que não têm a ver com futebol, isso pode me irritar, ainda mais porque estávamos perdendo.”

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    O Lyon reforça suas esperanças na Liga dos Campeões

    Embora o drama em torno de Endrick tenha dominado as conversas ao final da partida, o resultado dá um grande impulso às ambições europeias do Lyon. A vitória por 2 a 1 leva a equipe de Paulo Fonseca para a quarta colocação, empatada em pontos com o terceiro colocado, o Lille. O impacto de Endrick não se limitou ao seu gol, já que ele atuou como assistente com um passe em profundidade perfeito para Moreira ampliar a vantagem aos 18 minutos, marcando sua 14ª participação em gols pelo gigante francês em apenas 20 partidas.

    Para o PSG, a derrota reduz sua vantagem na liderança da tabela para apenas um ponto sobre o segundo colocado, o Lens. Embora Luis Enrique tenha colocado em campo jogadores como Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia no segundo tempo, os atuais campeões só conseguiram marcar um gol de consolação no final da partida com o jogador da seleção da Geórgia, deixando-os a refletir sobre uma noite frustrante em que um adolescente de Madri roubou a cena.