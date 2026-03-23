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Pep Guardiola Rayan Cherki Man City Arsenal Carabao Cup 2026X/Getty Images

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VÍDEO: Imagens inéditas parecem mostrar a mudança de opinião de Pep Guardiola sobre a controversa jogada de Rayan Cherki durante a vitória do Manchester City sobre o Arsenal na final da Carabao Cup

Um novo vídeo mostra Pep Guardiola abraçando Rayan Cherki depois que o atacante foi substituído no final da vitória do Manchester City sobre o Arsenal na final da Carabao Cup, na tarde de domingo. O jogador da seleção francesa foi criticado por alguns setores por fazer malabarismos com a bola quando sua equipe vencia por 2 a 0, e o técnico Guardiola foi visto balançando a cabeça em reação àquela jogada.

  • Cherki é criticado por fazer malabarismos com a bola durante a vitória do City

    O Arsenal era o favorito antes da final de domingo, tendo construído uma ampla vantagem na liderança da tabela da Premier League. No entanto, a espera pelo primeiro título desde a conquista da FA Cup em 2020 continuará por enquanto, após a derrota por 2 a 0 para o City no Estádio de Wembley, com Nico O'Reilly marcando dois gols de cabeça no segundo tempo.

    Embora o desempenho tenha merecido a vitória, nem todos ficaram impressionados com todos os aspectos da atuação dos Cityzens. Cherki foi o centro das atenções quando controlou um passe com o peito e passou a dar três toques com os pés. A jogada arrancou aplausos da torcida do City, mas o técnico Guardiola não pareceu muito impressionado naquele momento, balançando a cabeça na linha lateral. O zagueiro do Arsenal, Ben White, também não achou graça e logo aproveitou a chance para dar uma entrada forte no ex-jogador do Lyon.

    No entanto, um novo vídeo mostra que o ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique não ficou zangado com o imprevisível atacante por muito tempo, já que os dois trocaram um abraço caloroso quando Cherki saiu de campo.

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  • Cherki junta-se às estrelas criticadas por "comportamento antidesportivo"

    Cherki não é o único jogador a ter sido criticado por fazer malabarismos com a bola. Jogadores como Richarlison, Antony e Neymar já haviam feito malabarismos em partidas em que suas equipes estavam bem encaminhadas para a vitória e foram criticados por isso; além disso, alguns árbitros já mostraram cartões amarelos por tal ato, considerando-o um comportamento antidesportivo que demonstra falta de respeito pelo jogo.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Cherki está escalado para os amistosos da França antes da Copa do Mundo de 2026

    Depois de conquistar seu primeiro título desde que assinou com o City no verão passado, Cherki provavelmente não vai se incomodar muito com o alvoroço em torno de seu malabarismo com a bola. Em vez disso, ele deve viajar para os Estados Unidos para jogar pela França nos próximos amistosos contra o Brasil e a Colômbia durante a pausa para os jogos internacionais.

    O jogador de 22 anos foi convocado para a seleção final de Didier Deschamps antes da Copa do Mundo de 2026 e está ansioso para causar uma boa impressão e garantir sua vaga no avião rumo à América do Norte novamente no verão.

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