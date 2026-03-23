VÍDEO: Imagens inéditas parecem mostrar a mudança de opinião de Pep Guardiola sobre a controversa jogada de Rayan Cherki durante a vitória do Manchester City sobre o Arsenal na final da Carabao Cup

O Arsenal era o favorito antes da final de domingo, tendo construído uma ampla vantagem na liderança da tabela da Premier League. No entanto, a espera pelo primeiro título desde a conquista da FA Cup em 2020 continuará por enquanto, após a derrota por 2 a 0 para o City no Estádio de Wembley, com Nico O'Reilly marcando dois gols de cabeça no segundo tempo.

Embora o desempenho tenha merecido a vitória, nem todos ficaram impressionados com todos os aspectos da atuação dos Cityzens. Cherki foi o centro das atenções quando controlou um passe com o peito e passou a dar três toques com os pés. A jogada arrancou aplausos da torcida do City, mas o técnico Guardiola não pareceu muito impressionado naquele momento, balançando a cabeça na linha lateral. O zagueiro do Arsenal, Ben White, também não achou graça e logo aproveitou a chance para dar uma entrada forte no ex-jogador do Lyon.

No entanto, um novo vídeo mostra que o ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique não ficou zangado com o imprevisível atacante por muito tempo, já que os dois trocaram um abraço caloroso quando Cherki saiu de campo.