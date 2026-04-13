VÍDEO: Imagens inéditas feitas por um torcedor mostram Rayan Cherki jogando o jogo do “BOTTLE-FLIP” durante a vitória do Man City sobre o Chelsea

O meia foi fundamental na goleada do City sobre o Chelsea no segundo tempo, dando duas assistências cruciais para garantir os três pontos em Stamford Bridge. Primeiro, ele serviu Nico O’Reilly para o gol que abriu o placar aos 51 minutos, antes de dar o passe para Marc Guehi ampliar a vantagem dos visitantes. Imagens de suas travessuras com a garrafa surgiram durante uma interrupção no meio da partida, enquanto um jogador recebia atendimento médico, ocorrendo bem antes de ele ser substituído por Phil Foden aos 76 minutos.