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VÍDEO: Imagens inéditas feitas por um torcedor mostram Rayan Cherki jogando o jogo do “BOTTLE-FLIP” durante a vitória do Man City sobre o Chelsea
Cherki brilha na goleada do Bridge
O meia foi fundamental na goleada do City sobre o Chelsea no segundo tempo, dando duas assistências cruciais para garantir os três pontos em Stamford Bridge. Primeiro, ele serviu Nico O’Reilly para o gol que abriu o placar aos 51 minutos, antes de dar o passe para Marc Guehi ampliar a vantagem dos visitantes. Imagens de suas travessuras com a garrafa surgiram durante uma interrupção no meio da partida, enquanto um jogador recebia atendimento médico, ocorrendo bem antes de ele ser substituído por Phil Foden aos 76 minutos.
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Criatividade de ponta
A impressionante atuação de Cherki no oeste de Londres elevou seu total na temporada para 10 assistências e três gols em 26 partidas da Premier League. O francês já registrou pelo menos duas assistências em três partidas diferentes nesta temporada, feito igualado apenas por Bruno Fernandes, do Manchester United, em todas as competições. Esse nível de criatividade de elite tem sido vital para o City, que atualmente está seis pontos atrás do Arsenal, mas, fundamentalmente, tem um jogo a menos que seus rivais do norte de Londres.
- Getty Images Sport
Confronto decisivo pelo título se aproxima
Os jogadores de Pep Guardiola estão ganhando um grande impulso enquanto se preparam para uma “final” decisiva contra o Arsenal no Etihad Stadium, no dia 19 de abril. Com a diferença na tabela podendo diminuir ainda mais, a habilidade de Cherki para desarmar as defesas estará em destaque, já que o City busca reverter a vantagem dos Gunners na reta final. Manter essa forma implacável é essencial, já que qualquer deslize poderia efetivamente entregar o título da Premier League à equipe de Mikel Arteta.