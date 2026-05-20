VÍDEO: Ian Wright é ovacionado pelos torcedores ao se juntar às comemorações frenéticas pelo título da Premier League do lado de fora do Emirates

Não havia ninguém melhor para representar o coração da torcida do Arsenal do que Wright, que foi filmado cantando e dançando com os torcedores no norte de Londres. Vestindo uma camisa nova do Arsenal e um cachecol da torcida, o icônico ex-artilheiro do clube parecia um torcedor como qualquer outro enquanto aproveitava a atmosfera histórica do lado de fora do estádio.

As comemorações por toda Londres foram desencadeadas pelo empate do Manchester City em 1 a 1 contra o Bournemouth, resultado que deixou os Gunners com uma vantagem inalcançável de quatro pontos na liderança da tabela. Com apenas um jogo restante, a disputa pelo título está oficialmente encerrada, e o Emirates é agora o epicentro de uma enorme parada de vitória.

Wright comentou sobre as comemorações: “Os últimos três anos foram muito difíceis e, finalmente, conseguir isso... Sinceramente, o que posso dizer? É incrível! Este clube merece, nossos torcedores merecem, em todo o mundo e todos nós. Nós merecemos isso, cara.”







