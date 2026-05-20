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Arsenal Fans Celebrate Premier League Title Outside Emirates Stadium As Man City Draw With AFC BournemouthGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Ian Wright é ovacionado pelos torcedores ao se juntar às comemorações frenéticas pelo título da Premier League do lado de fora do Emirates

Arsenal
Premier League
I. Wright
Manchester City
Bournemouth x Manchester City

A lenda do Arsenal, Ian Wright, foi vista no meio das comemorações na noite de terça-feira, quando os Gunners finalmente encerraram a espera de 22 anos pelo título da Premier League. O ex-atacante mergulhou em meio a uma multidão de torcedores eufóricos do lado de fora do Emirates Stadium, depois que o tropeço do Manchester City em Bournemouth confirmou a equipe de Mikel Arteta como campeã.

  • Wrighty lidera a comemoração do título

    Não havia ninguém melhor para representar o coração da torcida do Arsenal do que Wright, que foi filmado cantando e dançando com os torcedores no norte de Londres. Vestindo uma camisa nova do Arsenal e um cachecol da torcida, o icônico ex-artilheiro do clube parecia um torcedor como qualquer outro enquanto aproveitava a atmosfera histórica do lado de fora do estádio.

    As comemorações por toda Londres foram desencadeadas pelo empate do Manchester City em 1 a 1 contra o Bournemouth, resultado que deixou os Gunners com uma vantagem inalcançável de quatro pontos na liderança da tabela. Com apenas um jogo restante, a disputa pelo título está oficialmente encerrada, e o Emirates é agora o epicentro de uma enorme parada de vitória.

    Wright comentou sobre as comemorações: “Os últimos três anos foram muito difíceis e, finalmente, conseguir isso... Sinceramente, o que posso dizer? É incrível! Este clube merece, nossos torcedores merecem, em todo o mundo e todos nós. Nós merecemos isso, cara.”



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  • Os Invincibles prestam homenagem à nova geração

    Wright não foi a única lenda do clube a expressar sua alegria, já que a dupla de ex-jogadores do Arsenal, Martin Keown e Ray Parlour, recorreu às redes sociais para compartilhar seu entusiasmo. Os dois membros da geração dos “Invincibles” foram vistos comemorando o fato de que a longa espera pela glória no campeonato finalmente chegou ao fim sob a liderança de Arteta.

    Keown elogiou muito o atual elenco de estrelas, afirmando: “Vamos lá, Arsenal, que momento maravilhoso. Parabéns aos rapazes, absolutamente incrível. Esforço valente do Man City, mas fomos o melhor time. Vamos aproveitar enquanto podemos. Liga dos Campeões, aqui vamos nós.” Parlour acrescentou: “Sim, vamos lá. Conseguimos, conseguimos. Todos duvidaram de nós. Vamos lá, Arsenal. Absolutamente merecido, muito bem, rapazes. Cadê meu champanhe?”


  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    Wenger e Arteta se pronunciam enquanto o Arsenal se prepara para o confronto contra o PSG

    Arsène Wenger, que conquistou o último título do campeonato do Arsenal em 2004, prestou uma homenagem comovente aos novos campeões no vídeo comemorativo do clube. “Vocês conseguiram. Os campeões seguem em frente quando os outros desistem. Esta é a hora de vocês. Agora, sigam em frente e aproveitem cada momento”, disse o lendário francês, emocionando profundamente uma torcida que enfrentou muitas adversidades nas últimas duas décadas.

    Enquanto isso, Arteta dirigiu-se ao seu elenco em London Colney, dizendo: “Fizemos história novamente, juntos. Não poderia estar mais feliz, mais orgulhoso de todos os que fazem parte deste clube de futebol. Vamos aproveitar o momento.”

    Com o troféu da Premier League garantido, os Gunners seguem para sua última partida nacional contra o Crystal Palace, esperando receber uma guarda de honra. No entanto, as comemorações logo serão colocadas em espera, já que o time de Arteta, que fez história, agora precisa se preparar para um confronto monumental na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.



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