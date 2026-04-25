O técnico do Liverpool, Slot, não perdeu tempo em comentar o vídeo durante sua última coletiva de imprensa, garantindo que torcedores e espectadores compreendessem a verdadeira gravidade da lesão do jogador. “Vi a postagem do Hugo no Instagram em que ele aparecia correndo com muletas”, disse ele. “Mas não acho que isso seja realista.”

Slot confirmou, após a cirurgia de Ekitike, que, embora o procedimento inicial tenha sido um sucesso, o cronograma a seguir é longo e metódico. O clube está priorizando a saúde a longo prazo em detrimento de qualquer retorno imediato, reconhecendo que a recuperação do tendão de Aquiles é um dos desafios mais difíceis para um atleta profissional.

“Ainda não sabemos [a data exata do retorno], mas o primeiro e mais importante passo é que a cirurgia correu bem”, explicou Slot. “A recuperação vai demorar muito tempo, mas ele voltará mais forte, como todos os outros que ficaram fora por muito tempo. É um processo passo a passo.”