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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Hugo Ekitike compartilha vídeo bizarro gerado por IA em que o atacante lesionado do Liverpool larga as muletas e dá uma cambalhota após marcar contra o Man City

H. Ekitike
Liverpool
A. Slot
Premier League

Hugo Ekitike causou risadas na internet ao compartilhar um vídeo surreal gerado por IA em que aparece jogando as muletas para longe, marcando um gol e dando uma cambalhota para frente contra o Manchester City. No entanto, o técnico do Liverpool, Arne Slot, rapidamente trouxe o clima de volta à realidade, confirmando que a recuperação do atacante após a cirurgia no tendão de Aquiles será um “longo processo” que o deixará fora dos gramados por um bom tempo.

  • A bizarra resposta de Ekitike gerada por IA

    Ekitike proporcionou um momento de entretenimento surreal aos torcedores do Liverpool ao compartilhar no Instagram um vídeo criado por IA que o mostra fazendo um retorno milagroso aos gramados. No vídeo, o jogador de 23 anos aparece em pé no campo apoiado em muletas, antes de jogá-las para o lado para correr e marcar um gol contra o Manchester City, e em seguida comemorar com um salto mortal para frente perfeito.

    Embora o clipe tenha se tornado viral por seu tom bem-humorado, ele contrasta fortemente com a realidade sombria que o atacante enfrenta. Ekitike passou por uma cirurgia bem-sucedida no tendão de Aquiles no início deste mês e continua nos estágios iniciais de um rigoroso programa de reabilitação que o manterá afastado dos gramados por vários meses.

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  • Assista ao vídeo



  • Slot reage a uma publicação nas redes sociais

    O técnico do Liverpool, Slot, não perdeu tempo em comentar o vídeo durante sua última coletiva de imprensa, garantindo que torcedores e espectadores compreendessem a verdadeira gravidade da lesão do jogador. “Vi a postagem do Hugo no Instagram em que ele aparecia correndo com muletas”, disse ele. “Mas não acho que isso seja realista.”

    Slot confirmou, após a cirurgia de Ekitike, que, embora o procedimento inicial tenha sido um sucesso, o cronograma a seguir é longo e metódico. O clube está priorizando a saúde a longo prazo em detrimento de qualquer retorno imediato, reconhecendo que a recuperação do tendão de Aquiles é um dos desafios mais difíceis para um atleta profissional.

    “Ainda não sabemos [a data exata do retorno], mas o primeiro e mais importante passo é que a cirurgia correu bem”, explicou Slot. “A recuperação vai demorar muito tempo, mas ele voltará mais forte, como todos os outros que ficaram fora por muito tempo. É um processo passo a passo.”

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    O Liverpool procura se virar sem suas principais estrelas

    Enquanto o Liverpool se prepara para enfrentar o Crystal Palace, Slot está concentrando-se nos jogadores atualmente disponíveis para manter vivas as aspirações do clube de terminar entre os quatro primeiros. Freddie Woodman permanece à disposição para assumir a guarda do gol, enquanto o restante do elenco deve assumir a responsabilidade ofensiva na ausência de Ekitike. Para o atacante, a próxima fase de sua reabilitação terá prioridade, enquanto ele se prepara para um retorno completo na temporada 2026-27.

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