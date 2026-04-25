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VÍDEO: Hugo Ekitike compartilha vídeo bizarro gerado por IA em que o atacante lesionado do Liverpool larga as muletas e dá uma cambalhota após marcar contra o Man City
A bizarra resposta de Ekitike gerada por IA
Ekitike proporcionou um momento de entretenimento surreal aos torcedores do Liverpool ao compartilhar no Instagram um vídeo criado por IA que o mostra fazendo um retorno milagroso aos gramados. No vídeo, o jogador de 23 anos aparece em pé no campo apoiado em muletas, antes de jogá-las para o lado para correr e marcar um gol contra o Manchester City, e em seguida comemorar com um salto mortal para frente perfeito.
Embora o clipe tenha se tornado viral por seu tom bem-humorado, ele contrasta fortemente com a realidade sombria que o atacante enfrenta. Ekitike passou por uma cirurgia bem-sucedida no tendão de Aquiles no início deste mês e continua nos estágios iniciais de um rigoroso programa de reabilitação que o manterá afastado dos gramados por vários meses.
Assista ao vídeo
Slot reage a uma publicação nas redes sociais
O técnico do Liverpool, Slot, não perdeu tempo em comentar o vídeo durante sua última coletiva de imprensa, garantindo que torcedores e espectadores compreendessem a verdadeira gravidade da lesão do jogador. “Vi a postagem do Hugo no Instagram em que ele aparecia correndo com muletas”, disse ele. “Mas não acho que isso seja realista.”
Slot confirmou, após a cirurgia de Ekitike, que, embora o procedimento inicial tenha sido um sucesso, o cronograma a seguir é longo e metódico. O clube está priorizando a saúde a longo prazo em detrimento de qualquer retorno imediato, reconhecendo que a recuperação do tendão de Aquiles é um dos desafios mais difíceis para um atleta profissional.
“Ainda não sabemos [a data exata do retorno], mas o primeiro e mais importante passo é que a cirurgia correu bem”, explicou Slot. “A recuperação vai demorar muito tempo, mas ele voltará mais forte, como todos os outros que ficaram fora por muito tempo. É um processo passo a passo.”
- AFP
O Liverpool procura se virar sem suas principais estrelas
Enquanto o Liverpool se prepara para enfrentar o Crystal Palace, Slot está concentrando-se nos jogadores atualmente disponíveis para manter vivas as aspirações do clube de terminar entre os quatro primeiros. Freddie Woodman permanece à disposição para assumir a guarda do gol, enquanto o restante do elenco deve assumir a responsabilidade ofensiva na ausência de Ekitike. Para o atacante, a próxima fase de sua reabilitação terá prioridade, enquanto ele se prepara para um retorno completo na temporada 2026-27.