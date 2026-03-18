VÍDEO: Heróis do meio século! Harry Kane e Mo Salah alcançam a marca de 50 gols na Liga dos Campeões, enquanto as estrelas do Bayern e do Liverpool consolidam seu legado europeu

Para Kane, esse marco aconteceu durante a decisiva partida das oitavas de final do Bayern de Munique contra a Atalanta. Ele abriu o placar no primeiro tempo ao converter um pênalti, elevando sua contagem em competições europeias para 49 gols. Em seguida, demonstrou exatamente por que é considerado um dos melhores atacantes do futebol mundial, exibindo seu instinto de artilheiro de elite. Ao receber a bola dentro de uma área lotada, Kane executou uma virada brilhante e relâmpago que deixou a defesa da Atalanta completamente desorientada. Antes mesmo que o goleiro tivesse tempo de se posicionar, o atacante soltou um chute devastador e imparável no fundo da rede, marcando seu 50º gol na Liga dos Campeões de forma espetacular.

Lennart Karl e Luis Díaz marcaram mais tarde na partida, garantindo ao Bayern uma vitória por 4 a 1 naquela noite e um placar agregado de 10 a 2. O próximo desafio para os jogadores de Vincent Kompany é uma partida das quartas de final contra o Real Madrid, que acaba de eliminar o Manchester City.