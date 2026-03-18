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VÍDEO: Heróis do meio século! Harry Kane e Mo Salah alcançam a marca de 50 gols na Liga dos Campeões, enquanto as estrelas do Bayern e do Liverpool consolidam seu legado europeu
Kane lidera vitória fácil do Bayern sobre a Atalanta
Para Kane, esse marco aconteceu durante a decisiva partida das oitavas de final do Bayern de Munique contra a Atalanta. Ele abriu o placar no primeiro tempo ao converter um pênalti, elevando sua contagem em competições europeias para 49 gols. Em seguida, demonstrou exatamente por que é considerado um dos melhores atacantes do futebol mundial, exibindo seu instinto de artilheiro de elite. Ao receber a bola dentro de uma área lotada, Kane executou uma virada brilhante e relâmpago que deixou a defesa da Atalanta completamente desorientada. Antes mesmo que o goleiro tivesse tempo de se posicionar, o atacante soltou um chute devastador e imparável no fundo da rede, marcando seu 50º gol na Liga dos Campeões de forma espetacular.
Lennart Karl e Luis Díaz marcaram mais tarde na partida, garantindo ao Bayern uma vitória por 4 a 1 naquela noite e um placar agregado de 10 a 2. O próximo desafio para os jogadores de Vincent Kompany é uma partida das quartas de final contra o Real Madrid, que acaba de eliminar o Manchester City.
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Salah alcança um marco na batalha em Anfield
Em Anfield, Salah garantiu que não ficaria de fora dos holofotes, alcançando sua própria marca de 50 gols com um golaço absolutamente característico contra o Galatasaray. Aos 61 minutos, com o Liverpool confortavelmente à frente no placar agregado por 4 a 1, o Rei egípcio tomou as rédeas da partida. Ao receber a bola na entrada da área, Salah avançou imediatamente contra a defesa turca em retirada. Com um rápido movimento de ombro, ele passou a bola para o seu pé esquerdo, mudou o ângulo com perfeição e chutou com efeito, mandando uma bola magnífica e imparável no canto oposto.
Foi uma finalização clássica de Salah, que compensou a perda de pênalti anterior, enquanto o Liverpool buscava assumir o controle da eliminatória após perder a primeira partida. O gol de Salah coroou a noite para o time de Anfield, que venceu por 4 a 1 no placar agregado e garantiu um confronto contra o PSG nas quartas de final.
Kane e Salah estão entre os 10 primeiros
Depois de terem ultrapassado a marca dos 50 gols, tanto Kane quanto Salah buscarão subir ainda mais na tabela de artilheiros de todos os tempos da Liga dos Campeões. Eles estão agora empatados em 10º lugar no ranking histórico de gols da Liga dos Campeões, ao lado de Thierry Henry. Ruud van Nistelrooy, com 56 gols, está à frente deles, enquanto Thomas Müller e Erling Haaland somam 57.
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