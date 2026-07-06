VÍDEO: Harry Kane fica sem voz! O capitão da Inglaterra dá uma entrevista hilária com a voz rouca após a vitória épica sobre o México na Copa do Mundo

A partida em si foi um clássico do torneio. A Inglaterra parecia estar dominando no início, quando Jude Bellingham marcou duas vezes no primeiro tempo, silenciando a torcida da casa. No entanto, o jogo mudou de rumo quando Julián Quiñones descontou para o El Tri, e Jarell Quansah recebeu cartão vermelho por uma entrada alta após o intervalo, deixando a equipe de Thomas Tuchel defendendo a vantagem com apenas dez jogadores durante a maior parte do segundo tempo.

Apesar da desvantagem numérica, Kane assumiu a responsabilidade e converteu um pênalti aos 60 minutos, consolidando ainda mais sua posição na disputa pela Chuteira de Ouro. O drama atingiu seu auge quando Raúl Jiménez converteu um pênalti para o México no outro lado do campo, mas a defesa dos Três Leões se manteve firme sob imensa pressão. A vitória garante a classificação da Inglaterra para as quartas de final, onde enfrentará a Noruega em Miami.



