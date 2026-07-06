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VÍDEO: Harry Kane fica sem voz! O capitão da Inglaterra dá uma entrevista hilária com a voz rouca após a vitória épica sobre o México na Copa do Mundo
As cordas vocais de Kane pagam o preço
Após uma batalha exaustiva na Cidade do México, o astro do Bayern de Munique apareceu diante das câmeras da BBC com um tom de voz que os torcedores rapidamente compararam ao do sapo Caco. O experiente atacante admitiu que a emoção intensa daquela noite, combinada com algumas comemorações animadas em campo, havia deixado suas cordas vocais em frangalhos.
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O atacante ficou claramente encantado com o resultado, superando o desconforto para se dirigir à torcida visitante. Kane disse à BBC: “Foi um jogo louco. Tivemos que lutar e encontrar uma solução. Acabei de cantar, não consigo falar direito. A ocasião, o time, tudo contra a gente... mas encontramos um jeito.” Ele continuou a se esforçar para falar em meio ao barulho do estádio, acrescentando: “Apoio incrível, inacreditável. [Estou] sem palavras. Não consigo nem falar!”
O drama no Estádio Azteca leva os Três Leões à beira do abismo
A partida em si foi um clássico do torneio. A Inglaterra parecia estar dominando no início, quando Jude Bellingham marcou duas vezes no primeiro tempo, silenciando a torcida da casa. No entanto, o jogo mudou de rumo quando Julián Quiñones descontou para o El Tri, e Jarell Quansah recebeu cartão vermelho por uma entrada alta após o intervalo, deixando a equipe de Thomas Tuchel defendendo a vantagem com apenas dez jogadores durante a maior parte do segundo tempo.
Apesar da desvantagem numérica, Kane assumiu a responsabilidade e converteu um pênalti aos 60 minutos, consolidando ainda mais sua posição na disputa pela Chuteira de Ouro. O drama atingiu seu auge quando Raúl Jiménez converteu um pênalti para o México no outro lado do campo, mas a defesa dos Três Leões se manteve firme sob imensa pressão. A vitória garante a classificação da Inglaterra para as quartas de final, onde enfrentará a Noruega em Miami.
- AFP
Tuchel elogia a “mentalidade correta” da Inglaterra
Enquanto Kane ficou sem palavras, Tuchel foi bem mais expressivo ao falar sobre o caráter de sua equipe. O técnico alemão ficou visivelmente aliviado por ter superado um ambiente tão hostil, especialmente depois que a partida foi adiada por uma hora devido a condições climáticas adversas.
“Estou muito orgulhoso. Precisamos de tudo. Foi superdifícil. Nos momentos em que achávamos que estávamos pegando o ritmo, sofremos reveses. Essa é a mentalidade certa”, disse Tuchel aos repórteres. “Essa equipe realmente leva a sério. Quando as coisas ficam difíceis, eles nunca desistem, nunca perdem a fé. Foi mais um passo adiante. Precisamos assimilar isso. Este é o Azteca, é o México, um jogo louco. Demos tudo de nós, cada um de nós. Precisamos assimilar isso, agora é a todo vapor.”
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