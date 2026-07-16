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VÍDEO: Harry Kane é questionado de forma contundente se teme nunca mais jogar uma Copa do Mundo, enquanto o capitão da Inglaterra, “desolado”, reage à derrota nas semifinais para a Argentina
O futuro incerto do capitão
Na zona mista, após o apito final, Kane foi forçado a encarar a possibilidade de que sua busca pela glória na Copa do Mundo pudesse ter chegado ao fim. Depois de ver a vantagem de 1 a 0 se esvaecer nos minutos finais contra a Argentina, o atacante de 33 anos foi questionado diretamente se temia nunca mais voltar a pisar no palco mundial.
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“Mais uma vez, é muito cedo para falar sobre isso”, respondeu Kane quando questionado sobre seu futuro. “Estou levando um ano de cada vez, e a seleção é meu orgulho e minha alegria. É o que mais amo fazer, acima de tudo. Obviamente, quatro anos ainda estão muito longe; vou fazer 33 anos neste verão, mas com o Leo [Messi] por perto, isso nunca acaba — ele continua jogando no mais alto nível. Nunca quero colocar um limite nessas coisas. Vou lidar com as situações conforme elas surgirem, mas, por enquanto, o importante é superar essa derrota difícil.”
Análise de mais um fracasso em uma semifinal
O desenrolar da derrota soou dolorosamente familiar para uma seleção da Inglaterra que chegou às fases finais de quatro torneios importantes consecutivos sem conquistar nenhum título. Apesar de Anthony Gordon ter colocado a equipe na frente, os Três Leões se fecharam na defesa, o que acabou levando à sua própria derrota com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.
“Estou arrasado”, disse Kane. “Estou arrasado pelos rapazes, estou arrasado por todos: pela equipe, pela comissão técnica, pelos torcedores.
“Jogamos bem durante a maior parte da partida. Depois que abrimos o placar por 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando segurar o resultado, o que, nesse nível, simplesmente não é suficiente; por isso, estou arrasado.
“Trabalhamos muito para chegar até aqui. Os rapazes deram tudo de si: corrida, suor, sangue, lágrimas, o que for preciso; então, ficar aquém como hoje é simplesmente de partir o coração.”
O capitão acrescentou: “Acho que é uma história parecida com o que aconteceu em torneios anteriores.
“Conseguimos controlar o ritmo do jogo muito bem por 60 minutos, marcamos e saímos na frente. E então, por um motivo ou outro, tivemos dificuldade em manter a posse de bola, tivemos dificuldade em pressionar e isso permitiu que eles ganhassem mais impulso.”
- Getty Images Sport
Reação no vestiário à saída
O clima no vestiário da Inglaterra era de total desolação, com os jogadores compartilhando do sentimento de Kane em relação à oportunidade perdida. O zagueiro Dan Burn, cuja entrada em campo fez parte da mudança tática que antecedeu a reação da Argentina, foi franco sobre a incapacidade da equipe de manter seu nível de desempenho sob pressão.
“Estou absolutamente arrasado”, disse Burn à BBC. “Achei que tínhamos seguido o plano de jogo muito bem durante a maior parte da partida. Mas, obviamente, quando marcamos, ficamos um pouco passivos, baixamos o ritmo e, no fim das contas, fomos punidos por isso. Provavelmente concedemos chances demais e, se você faz isso, eles vão marcar gols. Foi decepcionante da nossa parte. Já defendemos melhor em outras partidas e conseguimos segurar o resultado. Quando você chega tão perto da final da Copa do Mundo, isso dói.”
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