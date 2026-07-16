VÍDEO: Harry Kane é questionado de forma contundente se teme nunca mais jogar uma Copa do Mundo, enquanto o capitão da Inglaterra, “desolado”, reage à derrota nas semifinais para a Argentina

O desenrolar da derrota soou dolorosamente familiar para uma seleção da Inglaterra que chegou às fases finais de quatro torneios importantes consecutivos sem conquistar nenhum título. Apesar de Anthony Gordon ter colocado a equipe na frente, os Três Leões se fecharam na defesa, o que acabou levando à sua própria derrota com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

“Estou arrasado”, disse Kane. “Estou arrasado pelos rapazes, estou arrasado por todos: pela equipe, pela comissão técnica, pelos torcedores.

“Jogamos bem durante a maior parte da partida. Depois que abrimos o placar por 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando segurar o resultado, o que, nesse nível, simplesmente não é suficiente; por isso, estou arrasado.

“Trabalhamos muito para chegar até aqui. Os rapazes deram tudo de si: corrida, suor, sangue, lágrimas, o que for preciso; então, ficar aquém como hoje é simplesmente de partir o coração.”

O capitão acrescentou: “Acho que é uma história parecida com o que aconteceu em torneios anteriores.

“Conseguimos controlar o ritmo do jogo muito bem por 60 minutos, marcamos e saímos na frente. E então, por um motivo ou outro, tivemos dificuldade em manter a posse de bola, tivemos dificuldade em pressionar e isso permitiu que eles ganhassem mais impulso.”



