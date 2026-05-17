Após a entrega do troféu, o gramado da Allianz Arena transformou-se em uma cena caótica de banhos de cerveja e comemorações. Kane, que foi o alvo principal dos companheiros de equipe, acabou completamente encharcado de cerveja antes de encontrar sua família no gramado. Em um momento emocionante capturado pelas câmeras, o atacante entregou sua medalha de campeão à filha, embora sua esposa e filhos tenham sido vistos recuando de forma engraçada para evitar um abraço encharcado de cerveja. As cenas marcaram um final triunfante da temporada nacional para a equipe de Vincent Kompany, que havia garantido o título com quatro rodadas de antecedência.
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VÍDEO: Harry Kane, coberto de cerveja, dá a medalha da Bundesliga à filha, enquanto a esposa e os filhos do astro do Bayern de Munique evitam o abraço de comemoração com o atacante encharcado
Diversão em família em meio à chuva de cerveja
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Kane e o Bayern continuam a quebrar recordes
Em campo, Kane foi mais uma vez o protagonista. Seu hat-trick contra o FC Colônia elevou sua contagem final no campeonato para 36 gols na temporada, deixando-o a apenas cinco gols do recorde histórico de Robert Lewandowski em uma única temporada. Foi seu quarto hat-trick na campanha, com gols precisos aos 10 e 13 minutos, antes de fechar a tarde com chave de ouro no segundo tempo. A vitória também levou o Bayern a atingir a marca recorde de 122 gols na temporada.
Em um vídeo para seus seguidores, o astro inglês expressou seu orgulho pela conquista da equipe. Ele disse: “Oi, pessoal, como vocês podem ver, mais uma medalha e mais um troféu. Que maneira de terminar aqui no Allianz, comemorando com os torcedores. Mais uma vitória, três gols também. Estou muito orgulhoso disso. E agora, sim, falta mais uma. Mais uma final de copa na próxima semana. Vamos manter essa vibe.”
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Sonhos duplos no horizonte
Apesar do clima de festa em Munique, o trabalho ainda não está totalmente concluído para os jogadores de Kompany. Joshua Kimmich, que estava entre os que receberam banhos de cerveja, insistiu que a equipe voltaria rapidamente a se concentrar, afirmando: “Eu diria que hoje está tudo bem comemorar um pouco. Depois temos uma semana e, então, estaremos totalmente focados na final da Copa.” Os bávaros buscam garantir a dobradinha nacional quando enfrentarem o Stuttgart no próximo sábado.
A final da DFB-Pokal no Olympiastadion, em Berlim, representa o último obstáculo em um ano de domínio para o clube. Depois de defender o título nacional, o foco no vestiário já mudou para mais títulos. Com Kane em excelente forma e o elenco a todo vapor, o gigante de Munique vai para a capital como grande favorito para adicionar mais troféus à sua coleção.