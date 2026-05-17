VÍDEO: Harry Kane, coberto de cerveja, dá a medalha da Bundesliga à filha, enquanto a esposa e os filhos do astro do Bayern de Munique evitam o abraço de comemoração com o atacante encharcado

Em campo, Kane foi mais uma vez o protagonista. Seu hat-trick contra o FC Colônia elevou sua contagem final no campeonato para 36 gols na temporada, deixando-o a apenas cinco gols do recorde histórico de Robert Lewandowski em uma única temporada. Foi seu quarto hat-trick na campanha, com gols precisos aos 10 e 13 minutos, antes de fechar a tarde com chave de ouro no segundo tempo. A vitória também levou o Bayern a atingir a marca recorde de 122 gols na temporada.

Em um vídeo para seus seguidores, o astro inglês expressou seu orgulho pela conquista da equipe. Ele disse: “Oi, pessoal, como vocês podem ver, mais uma medalha e mais um troféu. Que maneira de terminar aqui no Allianz, comemorando com os torcedores. Mais uma vitória, três gols também. Estou muito orgulhoso disso. E agora, sim, falta mais uma. Mais uma final de copa na próxima semana. Vamos manter essa vibe.”



