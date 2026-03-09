VÍDEO: Grande impulso para o Bayern de Munique, com Harry Kane treinando antes do provável retorno após lesão para o confronto da Liga dos Campeões contra o Atalanta

O capitão da Inglaterra foi forçado a ficar de fora do confronto da Bundesliga contra o Borussia Monchengladbach na sexta-feira, após sofrer uma contusão na panturrilha. Embora sua ausência tenha causado apreensão entre os torcedores da Allianz Arena, sua presença no último treino sugere que ele está pronto para liderar o time na Itália. Para Vincent Kompany, ter seu recordista número nove disponível é um divisor de águas, já que a competição chega à sua reta final. O Bild informa que Kane treinou sem problemas e pareceu em boa forma na sessão, sugerindo que ele definitivamente estará disponível na terça-feira à noite.