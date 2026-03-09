Traduzido por
VÍDEO: Grande impulso para o Bayern de Munique, com Harry Kane treinando antes do provável retorno após lesão para o confronto da Liga dos Campeões contra o Atalanta
Kane parecia em forma e em boa forma física.
O capitão da Inglaterra foi forçado a ficar de fora do confronto da Bundesliga contra o Borussia Monchengladbach na sexta-feira, após sofrer uma contusão na panturrilha. Embora sua ausência tenha causado apreensão entre os torcedores da Allianz Arena, sua presença no último treino sugere que ele está pronto para liderar o time na Itália. Para Vincent Kompany, ter seu recordista número nove disponível é um divisor de águas, já que a competição chega à sua reta final. O Bild informa que Kane treinou sem problemas e pareceu em boa forma na sessão, sugerindo que ele definitivamente estará disponível na terça-feira à noite.
A espera enigmática de Kompany chega ao fim
Kompany recusou-se a garantir o retorno de Kane para a viagem a Bergamo, adotando um tom cauteloso que contrastava com sua avaliação anterior de que “não era nada grave”. Em declarações à imprensa após a vitória do fim de semana, Kompany afirmou: “Esperamos que [Kane retorne]. Se ele conseguir, ótimo. Caso contrário, faremos com os jogadores que temos.” O retorno do ex-atacante do Tottenham dá ao líder da Bundesliga sua arma mais potente, enquanto busca ampliar sua sequência de seis vitórias consecutivas em todas as competições.
Gerenciando a carga de trabalho
Embora o retorno de Kane aos treinos seja a notícia principal, Kompany deve decidir se coloca seu craque diretamente no time titular ou se o utiliza como reserva. Nicolas Jackson, emprestado pelo Chelsea, substituiu Kane com eficácia no fim de semana, marcando um gol e provando que o elenco tem profundidade, mas a Liga dos Campeões exige um nível diferente de finalização clínica. A equipe médica provavelmente avaliará a reação de Kane ao treino de segunda-feira antes de enviar a escalação final para Bergamo.