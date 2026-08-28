A preparação do Paris Saint-Germain para seu confronto vital da Ligue 1 contra o Lille foi abalada nesta quarta-feira, quando o goleiro Matvey Safonov desabou durante o aquecimento pré-jogo. O incidente ocorreu enquanto a escalação titular passava pelos ajustes finais no gramado, gerando um período de grande preocupação tanto para a comissão técnica quanto para os torcedores.

Relatos iniciais do estádio indicam que o desmaio não foi um problema médico espontâneo, mas sim resultado de um impacto físico. Segundo informações do Foot Mercato, o goleiro russo se chocou com seu treinador de goleiros enquanto realizava exercícios de rotina.



