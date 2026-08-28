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Vídeo: goleiro do PSG, Matvey Safonov, desaba durante o aquecimento antes do duelo contra o Lille
Choque no Stade Pierre-Mauroy
A preparação do Paris Saint-Germain para seu confronto vital da Ligue 1 contra o Lille foi abalada nesta quarta-feira, quando o goleiro Matvey Safonov desabou durante o aquecimento pré-jogo. O incidente ocorreu enquanto a escalação titular passava pelos ajustes finais no gramado, gerando um período de grande preocupação tanto para a comissão técnica quanto para os torcedores.
Relatos iniciais do estádio indicam que o desmaio não foi um problema médico espontâneo, mas sim resultado de um impacto físico. Segundo informações do Foot Mercato, o goleiro russo se chocou com seu treinador de goleiros enquanto realizava exercícios de rotina.
- AFP
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Atendimento médico imediato
A cena foi descrita como particularmente preocupante por quem estava no local, já que Safonov não se levantou imediatamente. Imagens nas redes sociais e relatos de testemunhas destacaram a tensão no ar enquanto o elenco do PSG observava.
Um observador destacou a gravidade da situação, afirmando que impacto Matvey Safonov sofreu durante o aquecimento pré-jogo do PSG, ao mesmo tempo em que expressava preocupação com o bem-estar imediato do jogador.
Apesar da natureza assustadora do desabamento, a equipe médica não o descartou imediatamente da partida. Eles continuaram monitorando sua condição no vestiário para determinar se ele havia sofrido uma concussão ou qualquer outra lesão que o impedisse de competir.
Planos de contingência em vigor
Enquanto a equipe médica atendia Safonov, a comissão técnica do PSG precisou agir rapidamente para se preparar para uma possível mudança na escalação. Luis Enrique e seus auxiliares foram vistos discutindo a situação na lateral do campo à medida que o início da partida se aproximava. A incerteza em torno da condição física de Safonov fez com que os goleiros reservas tivessem de acelerar a própria preparação.
O efeito da lesão foi sentido em toda a sessão de aquecimento, já que outros jogadores foram vistos olhando para a área médica. Outros goleiros, como Lucas Chevalier, intensificaram seus aquecimentos para garantir que estivessem prontos para entrar em campo caso Safonov fosse considerado sem condições de jogar. No entanto, essas preocupações acabaram sendo dissipadas, já que Safonov se recuperou a tempo e começou a partida normalmente.
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