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VÍDEO: goleiro da Inter, Josep Martinez, comete falha terrível na Liga dos Campeões contra o Real Madrid
Madrid se aproveita de erro do goleiro da Inter
O goleiro da Inter, Martinez, teve uma noite para esquecer no Santiago Bernabeu após cometer uma falha custosa durante o confronto da fase de liga da Champions League contra o Real Madrid. A Inter se viu em desvantagem no início da partida antes de o goleiro espanhol dar ao Real Madrid uma confortável vantagem de dois gols diante de sua torcida.
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Valverde pune erro defensivo desastroso
O Real Madrid abriu o placar aos 14 minutos, quando o atacante francês Mbappe completou para o gol um passe incisivo de Brahim Diaz para colocar os donos da casa em vantagem.
O desastre então atingiu a Inter aos 23 minutos, quando tentava construir uma jogada desde a defesa. Martinez dominou um passe diretamente à frente do próprio gol, permitindo que Federico Valverde o pressionasse de forma agressiva. O meio-campista do Madrid conseguiu desarmar o goleiro da Inter, fazendo a bola rolar direto para o fundo da rede e ampliando a vantagem do gigante espanhol.
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Real Madrid no controle à medida que a partida continua
O Real Madrid tem uma vantagem dominante de 2 a 0 sobre a Inter, com a partida da fase de liga da Champions League ainda em andamento no Santiago Bernabéu. A Inter precisa de um esforço monumental e de uma reviravolta tática dramática para tentar salvar um resultado positivo em sua viagem à capital espanhola. O time precisa encontrar uma forma de voltar ao jogo apesar dos reveses iniciais.
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