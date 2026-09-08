Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: goleiro da Inter, Josep Martinez, comete falha terrível na Liga dos Campeões contra o Real Madrid

J. Martinez
Inter de Milão
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Liga dos Campeões

O goleiro da Inter, Josep Martinez, cometeu um erro custoso, e o Real Madrid abriu cedo 2 a 0 no Santiago Bernabéu. Kylian Mbappe abriu o placar antes de Federico Valverde desarmar o arqueiro da Inter para ampliar a vantagem do Real Madrid no duelo pela Liga dos Campeões.

  • Madrid se aproveita de erro do goleiro da Inter

    O goleiro da Inter, Martinez, teve uma noite para esquecer no Santiago Bernabeu após cometer uma falha custosa durante o confronto da fase de liga da Champions League contra o Real Madrid. A Inter se viu em desvantagem no início da partida antes de o goleiro espanhol dar ao Real Madrid uma confortável vantagem de dois gols diante de sua torcida.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo



  • Valverde pune erro defensivo desastroso

    O Real Madrid abriu o placar aos 14 minutos, quando o atacante francês Mbappe completou para o gol um passe incisivo de Brahim Diaz para colocar os donos da casa em vantagem.

    O desastre então atingiu a Inter aos 23 minutos, quando tentava construir uma jogada desde a defesa. Martinez dominou um passe diretamente à frente do próprio gol, permitindo que Federico Valverde o pressionasse de forma agressiva. O meio-campista do Madrid conseguiu desarmar o goleiro da Inter, fazendo a bola rolar direto para o fundo da rede e ampliando a vantagem do gigante espanhol.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid no controle à medida que a partida continua

    O Real Madrid tem uma vantagem dominante de 2 a 0 sobre a Inter, com a partida da fase de liga da Champions League ainda em andamento no Santiago Bernabéu. A Inter precisa de um esforço monumental e de uma reviravolta tática dramática para tentar salvar um resultado positivo em sua viagem à capital espanhola. O time precisa encontrar uma forma de voltar ao jogo apesar dos reveses iniciais.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Udinese crest
Udinese
UDI