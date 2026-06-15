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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Gol contra priva o Egito de uma vitória histórica contra a Bélgica na Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
E. Ashour
M. Hany
M. Shobeir
Bélgica
Egito
EUA
Argélia
Marrocos
Tunísia
Iraque
Jordânia
Arábia Saudita

Os Faraós domam os Demônios Vermelhos... e depois os trazem de volta à vida

O empate em 1 a 1 marcou o confronto entre a seleção egípcia e a belga, na noite de segunda-feira, no Estádio Lumin, no âmbito da disputa do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção egípcia estava a caminho de uma vitória histórica após abrir o placar no primeiro tempo e conseguiu resistir à pressão belga por longos períodos, antes de sofrer o gol de empate no segundo tempo por um gol contra.

Com esse empate, ambas as seleções conquistaram seu primeiro ponto na campanha mundialista, aguardando o outro confronto do Grupo 7, que opõe Irã e Nova Zelândia na madrugada de terça-feira.

Apesar de ter perdido a vitória nos momentos decisivos, a seleção egípcia apresentou uma exibição forte diante de uma das principais seleções europeias, enviando uma mensagem clara aos seus adversários de que é capaz de competir com força na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia entrou em campo sob o comando do técnico Hossam Hassan com a seguinte escalação: “Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mustafa Zico”.

Por sua vez, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, escalou uma equipe composta por “Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere e Jérémie Doku”.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salah comemora seu aniversário com uma conquista histórica

    A partida também marcou um feito especial para o astro egípcio Mohamed Salah, que disputou o jogo no dia do seu 34º aniversário, tornando-se o jogador mais velho, excluindo os goleiros, a representar a seleção egípcia em uma Copa do Mundo.

    Salah ocupa historicamente o segundo lugar entre os jogadores mais velhos a vestirem a camisa dos Faraós na Copa do Mundo, atrás do lendário goleiro Essam El-Hadary, que ainda detém o recorde após ter disputado a edição de 2018 com 45 anos e 161 dias.

    Além disso, o capitão da seleção egípcia entrou para uma lista histórica, ao se tornar apenas o sétimo jogador na história da Copa do Mundo a disputar uma partida como capitão de sua seleção no dia de seu aniversário, juntando-se a um grupo de grandes nomes que inclui Antonio Carvajal, Michel Platini, Oliver Kahn, Patrick Vieira e Raúl González.

    E os números impressionantes de Salah não pararam por aí, já que ele igualou um recorde histórico no futebol egípcio ao elevar seu total para 28 partidas como titular com a camisa da seleção nacional em grandes torneios, incluindo a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações, empatando com a dupla histórica formada por Ahmed Hassan e Essam El-Hadary no topo dessa lista.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Começo cauteloso e pressão egípcia logo no início

    Logo no início da partida, a seleção belga tentou impor seu estilo de jogo através da posse de bola e de trocas de passes no meio-campo; no entanto, os jogadores da seleção egípcia demonstraram grande ousadia ao pressionar desde o início e tentar desorganizar a defesa adversária.

    A primeira tentativa egípcia veio por meio de Mustafa Zico, que tentou avançar na entrada da área, mas a defesa belga conseguiu pará-lo. Em seguida, as tentativas dos Faraós continuaram por meio de passes curtos e movimentos rápidos no meio-campo.

    Por outro lado, a seleção belga respondeu com uma chance perigosa depois que a bola chegou a Kevin De Bruyne na entrada da área, que chutou com força, mas a bola passou rente à trave.

    Com o passar dos primeiros minutos, a seleção egípcia impôs seu ritmo ao jogo e conseguiu 57% de posse de bola contra 43% da Bélgica até os 18 minutos.

    Nesse período, Marwan Attia recebeu um cartão amarelo pela seleção egípcia, antes de Timothy Castagne receber um cartão semelhante pelo lado belga. Além disso, Ahmed Fathou mandou um cruzamento perigoso que foi defendido com firmeza pelo goleiro Thibaut Courtois.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ashour manda uma bomba no gol de Courtois

    Aos 20 minutos, chegou o momento histórico para os Faraós, depois que Imam Ashour conseguiu marcar o gol da vantagem, após um ataque organizado que começou com um passe magnífico de Mohamed Salah. Ashour recebeu a bola fora da área antes de soltar um chute fulminante que acertou o fundo da rede de Thibaut Courtois, colocando o Egito à frente por 1 a 0.

    O gol teve mais do que um significado histórico, pois foi o primeiro de Imam Ashour na carreira internacional com a camisa da seleção egípcia, além de torná-lo o quarto jogador egípcio a marcar um gol na história das participações dos Faraós na Copa do Mundo, depois de Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani e Mohamed Salah.

    Além disso, o gol representou um acontecimento raro na história da seleção egípcia na Copa do Mundo, já que esta foi apenas a segunda vez que os Faraós abriram o placar em uma partida da Copa do Mundo, após o confronto contra a seleção da Arábia Saudita na edição de 2018.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De Bruyne lidera a revolta belga

    Após o gol, a seleção belga intensificou suas tentativas de voltar ao jogo, contando principalmente com as jogadas de De Bruyne, Doku e Trossard.

    De Bruyne quase empatou depois de receber a bola dentro da área e chutar com força, mas Mostafa Shobir brilhou e defendeu a bola com maestria, mantendo a vantagem da seleção egípcia.

    Por outro lado, Imam Ashour continuou sua atividade ofensiva, liderando mais de um contra-ataque rápido, enquanto a defesa egípcia manteve sua excelente organização diante da pressão contínua da Bélgica.

    A seleção da Bélgica também teve uma chance perigosa com uma cabeçada de Yuri Tielemans dentro da área, mas a bola passou longe do gol, para alívio da torcida egípcia.

    A seleção egípcia desperdiçou uma oportunidade valiosa de ampliar o placar quando Mustafa Zico chutou com força de dentro da área, mas Courtois conseguiu defender e desviar para escanteio.

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    Schober frustra as tentativas dos Diabos Vermelhos

    Nos minutos finais, Ahmed Fattouh recebeu um cartão amarelo, enquanto Hamdi Fathi sofreu uma pequena lesão após um forte choque com Tielemans, antes de retomar a partida normalmente.

    As tentativas belgas continuaram por meio de Trossard e Doku, mas a organização defensiva dos Faraós e o brilhantismo de Mustafa Shubair impediram que a baliza egípcia fosse balançada.

    O árbitro anunciou quatro minutos de acréscimos, que testemunharam uma chance perigosa para a Bélgica depois que a bola chegou a Jérémy Doku dentro da área, mas ele chutou por cima do travessão.

    A seleção egípcia respondeu com uma chance promissora depois que Omar Marmoush aproveitou um erro defensivo do adversário e ficou relativamente sozinho diante do gol, mas seu chute foi defendido por Courtois.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Egito reaviva o pesadelo da Argélia para a Bélgica

    Com o apito que marcou o fim do primeiro tempo, a seleção egípcia manteve a vantagem com o gol de Imam Ashour, encerrando os primeiros 45 minutos na frente de uma das principais seleções do continente europeu.

    Nesse contexto, as estatísticas revelaram um dado notável sobre a seleção belga: foi apenas a segunda vez desde 1990 que os Diabos Vermelhos ficaram atrás no placar no primeiro tempo de sua partida de estreia na Copa do Mundo.

    A primeira vez foi contra a Argélia na edição de 2014, quando terminaram o primeiro tempo perdendo pelo mesmo placar (1 a 0), o que trouxe à memória uma das raras lembranças da história das participações da Bélgica na Copa do Mundo.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Vantagem para os Faraós... e o goleiro choca De Bruyne

    A seleção egípcia começou o segundo tempo com clara vantagem ofensiva e quase ampliou a vantagem logo no início, quando Zico chutou de dentro da área; a defesa belga bloqueou a bola, que ricocheteou para Marwan Attia, que tentou de novo, mas a boa organização defensiva impediu que a bola chegasse ao gol.

    A seleção da Bélgica respondeu com uma jogada perigosa de Jérémy Doku, que invadiu a área e cruzou a bola, mas a defesa egípcia conseguiu neutralizar o perigo.

    A seleção belga continuou pressionando e conseguiu uma falta direta na entrada da área após uma falta de Marwan Attia. Kevin De Bruyne cobrou com maestria, mas a trave interveio para impedir um gol certo dos Diabos Vermelhos e manter a vantagem dos Faraós.

    Por outro lado, a seleção egípcia tentou ameaçar o gol de Thibaut Courtois com um cruzamento de Mohamed Salah que chegou a Zico dentro da área, mas este não conseguiu controlar a bola, desperdiçando uma chance promissora.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Salah e Marmoush desperdiçam chances... e uma atuação notável de Shouber

    A seleção egípcia desperdiçou uma oportunidade de ouro para ampliar o placar quando Ahmed Fathou cruzou com precisão, e Mohamed Salah subiu para cabecear, mas Courtois fez uma grande defesa, e a bola rebateu em Emam Ashour, que chutou para fora.

    Omar Marmoush também desperdiçou uma chance perigosa de cara a cara após um passe maravilhoso de Salah, chegando à área e chutando por cima do travessão em meio à pressão da defesa belga.

    Aos 60 minutos, os jogadores da Bélgica reclamaram pênalti após a queda de Doku dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

    As tentativas belgas continuaram com um chute forte de Yuri Tielemans que passou rente à trave, antes de Mostafa Shobir começar a se destacar como o grande nome da partida ao defender uma tentativa perigosa de De Bruyne dentro da área.

    Shobir voltou a brilhar ao defender um cruzamento perigoso de De Bruyne, mantendo a vantagem da seleção egípcia em meio à pressão crescente do adversário.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um gol contra acende a partida

    Apesar da resistência da defesa egípcia, a Bélgica conseguiu empatar aos 66 minutos, de forma dolorosa para os Faraós.

    Após um cruzamento de Thomas Meunier pela direita, Romelu Lukaku tentou chutar à queima-roupa, mas a bola bateu em Mohamed Hani e mudou de direção, indo para o fundo da rede, marcando o gol de empate da Bélgica com um gol contra.

    Este foi o segundo gol contra que a Bélgica aproveitou em sua história de participações na Copa do Mundo, depois do gol de Fernandinho contra o Brasil durante a Copa do Mundo de 2018.

    Mohamed Hani também entrou para a lista dos indesejados, ao se tornar o segundo jogador egípcio a marcar contra o próprio gol durante uma Copa do Mundo, depois de Ahmed Fathy contra a Rússia na edição de 2018.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schober resiste à pressão belga

    O gol de empate deu um grande impulso moral à Bélgica, que intensificou seus ataques em busca do gol da virada. Mustafa Shubair brilhou mais uma vez ao defender um chute perigoso de Meunier dentro da área, antes que a defesa egípcia interviesse no último segundo para afastar um cruzamento perigoso de Tielemans que se dirigia a Lukaku.

    O perigo belga continuou com uma sequência de passes na entrada da área que culminou em um chute de Lukaku, mas a defesa egípcia estava atenta para impedir que a bola chegasse ao gol e manter o empate, à medida que a partida entrava em sua fase decisiva.

    Mustafa Shubair salvou sua meta de um gol certo depois que Brandon Michel cabeceou com força um cruzamento de dentro da área, mas o goleiro dos Faraós brilhou e afastou a bola com maestria.

    A seleção belga respondeu com outra chance perigosa a partir de um cruzamento após uma falta, em que Lukaku subiu e cabeceou com força, mas a bola passou por cima do travessão.

    Por outro lado, os jogadores da seleção egípcia reclamaram pênalti após a queda de Ahmed Sayed “Zizo” dentro da área, mas o árbitro não marcou nenhuma falta e mandou o jogo seguir.

    As tentativas da Bélgica não pararam até os últimos instantes, quando Tielemans cruzou com precisão e Brandon Michel chutou de dentro da área, mas a bola passou por cima do gol.

    Após minutos de pressão contínua, o árbitro apitou o fim da partida, anunciando o empate entre a seleção egípcia e a Bélgica por 1 a 1, em um confronto que contou com muita emoção e um desempenho brilhante de Mostafa Shobeir, que desempenhou um papel fundamental na conquista de um ponto valioso pelos Faraós no início de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

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