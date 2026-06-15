Vídeo: Gol contra priva o Egito de uma vitória histórica contra a Bélgica na Copa do Mundo

O empate em 1 a 1 marcou o confronto entre a seleção egípcia e a belga, na noite de segunda-feira, no Estádio Lumin, no âmbito da disputa do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção egípcia estava a caminho de uma vitória histórica após abrir o placar no primeiro tempo e conseguiu resistir à pressão belga por longos períodos, antes de sofrer o gol de empate no segundo tempo por um gol contra.

Com esse empate, ambas as seleções conquistaram seu primeiro ponto na campanha mundialista, aguardando o outro confronto do Grupo 7, que opõe Irã e Nova Zelândia na madrugada de terça-feira.

Apesar de ter perdido a vitória nos momentos decisivos, a seleção egípcia apresentou uma exibição forte diante de uma das principais seleções europeias, enviando uma mensagem clara aos seus adversários de que é capaz de competir com força na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia entrou em campo sob o comando do técnico Hossam Hassan com a seguinte escalação: “Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mustafa Zico”.

Por sua vez, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, escalou uma equipe composta por “Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere e Jérémie Doku”.