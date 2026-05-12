A partida foi marcada por oportunidades perdidas e por uma falha de concentração no final que custou caro. No início do jogo, Karim Benzema teve um gol anulado por impedimento após uma revisão do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo). O Al-Nassr também viu Kingsley Coman desperdiçar uma chance crucial de um contra um que poderia ter garantido a vitória. Em vez disso, aos oito minutos do tempo de acréscimo, um jogador do Al-Hilal lançou um forte arremesso de lateral para dentro da área. Uma clara falha de comunicação entre o goleiro brasileiro Bento e seu companheiro de equipe Inigo Martínez fez com que a bola escorregasse de suas mãos e rolasse para dentro do gol.



