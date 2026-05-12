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VÍDEO: Gol contra cômico do goleiro do Al-Nassr aos 98 minutos faz Cristiano Ronaldo continuar à espera do título da Liga Profissional da Arábia Saudita após empate dramático com o Al-Hilal
Erro desastroso adia a festa de comemoração do título
O Al-Nassr foi obrigado a adiar as comemorações do título após perder pontos em um confronto decisivo. Os anfitriões dominaram o início da partida e abriram o placar merecidamente quando o zagueiro Mohamed Simakan aproveitou uma bola perdida após um escanteio para marcar aos 37 minutos. O empate em 1 a 1 deixa o Al-Nassr com cinco pontos de vantagem na liderança da Liga Profissional da Arábia Saudita, embora o Al-Hilal ainda tenha dois jogos a disputar. Os torcedores esperavam por esse momento desde 2019, mas a cerimônia oficial de coroação agora terá que esperar até a última rodada.
Ronaldo está frustrado, apesar do apoio da família
Ronaldo passou por uma noite frustrante, apesar de ter recebido imenso apoio das arquibancadas. Substituído aos 83 minutos por Abdullah Al-Hamdan, o atacante conseguiu apenas um chute a gol e por pouco não marcou um gol espetacular de longa distância, que foi brilhantemente defendido por Yassine Bounou. As redes sociais oficiais da Liga Profissional da Arábia Saudita destacaram a atmosfera positiva antes do colapso no final da partida, compartilhando imagens de sua companheira Georgina Rodríguez e do filho torcendo, acompanhadas da legenda: “Família + torcedores = apoio perfeito para o 🐐”. Embora esteja em terceiro lugar na disputa pela Chuteira de Ouro com 26 gols nesta temporada — prêmio que conquistou nas duas últimas campanhas —, seu foco principal continua sendo garantir títulos para a equipe.
Confusão no final custa pontos cruciais
A partida foi marcada por oportunidades perdidas e por uma falha de concentração no final que custou caro. No início do jogo, Karim Benzema teve um gol anulado por impedimento após uma revisão do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo). O Al-Nassr também viu Kingsley Coman desperdiçar uma chance crucial de um contra um que poderia ter garantido a vitória. Em vez disso, aos oito minutos do tempo de acréscimo, um jogador do Al-Hilal lançou um forte arremesso de lateral para dentro da área. Uma clara falha de comunicação entre o goleiro brasileiro Bento e seu companheiro de equipe Inigo Martínez fez com que a bola escorregasse de suas mãos e rolasse para dentro do gol.
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Os troféus e os sonhos da Copa do Mundo estão à espera
O Al-Nassr enfrenta uma semana decisiva na busca por uma dobradinha histórica. O time disputa a final da Liga dos Campeões da AFC contra o Gamba Osaka no sábado, antes do jogo decisivo do campeonato contra o Damac FC na quinta-feira. Para Ronaldo, conquistar esses troféus é a prioridade antes de buscar a marca de 1.000 gols na carreira — atualmente com 971 — e se preparar para a Copa do Mundo do próximo verão com a seleção de Portugal.