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VÍDEO: Gianluigi Donnarumma mergulha na torcida do Manchester City para comemorar efusivamente após passar de vilão a herói no confronto contra o Arsenal
A trajetória de redenção de Donnarumma chega ao fim nas arquibancadas
O goleiro italiano passou por todas as emoções possíveis durante o confronto decisivo de domingo contra o Arsenal. Após uma atuação marcada por um erro grave e uma recuperação que salvou o jogo, o jogador de 27 anos decidiu compartilhar a euforia do apito final com a torcida do City. Imagens do estádio mostraram Donnarumma correndo em direção aos torcedores atrás de sua trave e saltando para as fileiras da frente para comemorar o que pode ser um resultado decisivo para a temporada.
O ex-goleiro do Paris Saint-Germain ficou brevemente submerso em uma multidão de braços e pernas enquanto os torcedores locais, em júbilo, abraçavam seu número 1. A equipe de segurança acabou tendo que intervir para ajudar o italiano a retornar ao campo, para que ele pudesse se juntar aos companheiros para os tradicionais apertos de mão pós-jogo. Foi um contraste gritante com seu estado de espírito no início do dia, quando um momento de loucura ameaçou entregar o ímpeto aos caçadores do título de Mikel Arteta.
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De um erro de pesadelo à negação de Havertz
O drama começou quando uma jogada individual espetacular de Rayan Cherki colocou os anfitriões na frente, mas Donnarumma acabou dando de presente ao Arsenal o gol de empate apenas dois minutos depois. Ao tentar dar um passe na sua própria área, o goleiro hesitou, permitindo que Kai Havertz o pressionasse. O atacante alemão bloqueou a tentativa de saída de bola, viu a bola desviar para dentro do gol e silenciou o Etihad. No entanto, Donnarumma se recusou a deixar que o erro definisse sua tarde, realizando mais tarde uma defesa crucial para impedir o segundo gol de Havertz, garantindo uma vitória importante para os atuais campeões.
Erling Haaland acabou garantindo os pontos com uma finalização precisa aos 65 minutos, assegurando que o erro anterior de Donnarumma não custasse caro ao City na classificação. Pep Guardiola foi rápido em defender seu goleiro após a partida, afirmando: “[Abdukodir Khusanov] precisa bloquear melhor e a agressividade de Havertz [fez a diferença]. Mas gostei da reação dos companheiros dele, que estavam lá para ajudá-lo. Quando vejo times que sofrem um gol e todos reclamam, não gosto disso.”
- Getty Images Sport
O ímpeto volta para o Manchester
O resultado revitalizou completamente a busca do City pelo sétimo título da Premier League nas últimas nove temporadas. A vitória reduziu a vantagem do Arsenal na liderança para apenas três pontos e, com os jogadores de Guardiola ainda com um jogo a menos, o destino do troféu está efetivamente de volta às suas mãos. O City pode chegar ao topo da tabela já na noite de quarta-feira, caso vença o Burnley em Turf Moor.
Guardiola, no entanto, se recusa a se deixar levar pela mudança no ímpeto. Mantendo os pés no chão, o técnico observou: “Aquele jogo nos deu esperança, só isso. Eu disse a eles depois da partida para aproveitarem o momento, mas não perderem o foco agora. Temos quatro longas semanas pela frente, e sei qual será a mensagem. Estamos lá. A realidade é: quem está no topo da tabela? Não somos nós. Saldo de gols – quem está melhor? Eles estão. Passo a passo. Temos esperança de prolongar a chance de lutar até o fim.”