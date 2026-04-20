VÍDEO: Gianluigi Donnarumma mergulha na torcida do Manchester City para comemorar efusivamente após passar de vilão a herói no confronto contra o Arsenal

O goleiro italiano passou por todas as emoções possíveis durante o confronto decisivo de domingo contra o Arsenal. Após uma atuação marcada por um erro grave e uma recuperação que salvou o jogo, o jogador de 27 anos decidiu compartilhar a euforia do apito final com a torcida do City. Imagens do estádio mostraram Donnarumma correndo em direção aos torcedores atrás de sua trave e saltando para as fileiras da frente para comemorar o que pode ser um resultado decisivo para a temporada.

O ex-goleiro do Paris Saint-Germain ficou brevemente submerso em uma multidão de braços e pernas enquanto os torcedores locais, em júbilo, abraçavam seu número 1. A equipe de segurança acabou tendo que intervir para ajudar o italiano a retornar ao campo, para que ele pudesse se juntar aos companheiros para os tradicionais apertos de mão pós-jogo. Foi um contraste gritante com seu estado de espírito no início do dia, quando um momento de loucura ameaçou entregar o ímpeto aos caçadores do título de Mikel Arteta.