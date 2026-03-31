VÍDEO: “Gastaram uma FORTUNA” – Gerard Piqué pede que os jogadores do Manchester United assumam suas responsabilidades e questiona se os Red Devils estão prontos para disputar os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões

Durante o programa“The Late Run Show”, o apresentador perguntou a Piqué se o United tem qualidade para disputar a Premier League e a Liga dos Campeões. O espanhol respondeu com veemência, defendendo a rotatividade de treinadores em Old Trafford. Piqué afirmou: “Quero dizer, eles gastam uma quantia enorme de dinheiro, e os jogadores precisam mostrar que valem esse dinheiro. Porque, neste momento, é muito fácil culpar o técnico quando não se tem resultados. E é... pelo menos no futebol, é isso que acontece quando um time não está jogando bem: a culpa é do técnico. Mas isso não é verdade.”