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VÍDEO: “Gastaram uma FORTUNA” – Gerard Piqué pede que os jogadores do Manchester United assumam suas responsabilidades e questiona se os Red Devils estão prontos para disputar os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões
Piqué exige responsabilidade dos jogadores
Durante o programa“The Late Run Show”, o apresentador perguntou a Piqué se o United tem qualidade para disputar a Premier League e a Liga dos Campeões. O espanhol respondeu com veemência, defendendo a rotatividade de treinadores em Old Trafford. Piqué afirmou: “Quero dizer, eles gastam uma quantia enorme de dinheiro, e os jogadores precisam mostrar que valem esse dinheiro. Porque, neste momento, é muito fácil culpar o técnico quando não se tem resultados. E é... pelo menos no futebol, é isso que acontece quando um time não está jogando bem: a culpa é do técnico. Mas isso não é verdade.”
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Investimentos maciços não trazem sucesso
O ex-zagueiro, que defendeu tanto o United quanto o Barcelona durante sua carreira como jogador, continuou sua análise, acrescentando: “Os jogadores são os que estão em campo e precisam conseguir resultados. Já se passaram alguns anos com diferentes treinadores, então, em algum momento, os jogadores precisam assumir a responsabilidade.” Seus comentários refletem os compromissos financeiros astronômicos que o clube assumiu nos últimos anos. De acordo com o Transfermarkt, o elenco atual possui um valor de mercado de € 754,15 milhões. Isso se deve a gastos massivos com jogadores, incluindo Paul Pogba, Antony e Harry Maguire, mas essas contratações caras têm enfrentado grandes dificuldades para conquistar títulos de forma consistente.
A instabilidade na gestão assola Old Trafford
O United tem passado por uma grande turbulência no banco de reservas desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013, ano que também marca sua última conquista do título da Premier League. Desde então, o clube tem trocado de treinador constantemente, numa tentativa desesperada de recuperar a antiga glória. Figuras de destaque como David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Erik ten Hag vieram e se foram sem levantar o troféu do campeonato. Mais recentemente, Ruben Amorim foi demitido após apenas 63 partidas, abrindo caminho para Michael Carrick em 13 de janeiro.
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O que vem a seguir para os Red Devils?
Os Red Devils ocupam atualmente a terceira posição na tabela, com 55 pontos em 31 partidas, atrás do Arsenal e do Manchester City, mas à frente do Aston Villa. A equipe tem sete jogos decisivos pela frente na luta pela classificação para a Liga dos Campeões. Eles voltam a campo no dia 13 de abril, quando recebem o Leeds United, antes de viajar para enfrentar o Chelsea no dia 18 de abril.
Assista ao programa “The Late Run” com o convidado Gerard Piqué