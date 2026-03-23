VÍDEO: “Gary Neville é um idiota!” – Lenda do Manchester United repreende torcedor do City após chuva de xingamentos vindos das arquibancadas de Wembley durante a final da Carabao Cup

Um dos principais assuntos antes da partida foi a decisão do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, de escalar Kepa Arrizabalaga no gol, em detrimento de David Raya, titular habitual na Premier League e na Liga dos Campeões. Kepa acabou cometendo um erro grave que permitiu a O'Reilly marcar seu primeiro gol de cabeça, antes de marcar o segundo minutos depois.

O goleiro espanhol vinha atrasando o jogo quando estava com a posse de bola, o que Neville descreveu como “absurdo” e mais tarde comentou: “Os goleiros precisam parar de ficar com o pé na bola por 35 segundos. Você está dizendo aos adversários que não tem intensidade.

“O Arsenal perdeu o jogo na própria pequena área, fazendo isso. Você só incentiva o City.

“Em jogos como este, vocês estão apenas trocando sinais entre si. O City vai pensar: ‘Eles não estão tão motivados neste segundo tempo, vamos partir para cima’.”