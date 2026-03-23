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VÍDEO: “Gary Neville é um idiota!” – Lenda do Manchester United repreende torcedor do City após chuva de xingamentos vindos das arquibancadas de Wembley durante a final da Carabao Cup
Neville foi alvo de um torcedor durante a final da Carabao Cup
Neville estava presente em Wembley para fazer a co-narração da vitória do City por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup, com o herói local O'Reilly marcando dois gols para garantir a vitória da equipe de Pep Guardiola e prolongar a seca de títulos dos Gunners.
No entanto, enquanto os torcedores do City estavam em clima de comemoração ao final da partida, um torcedor foi longe demais. Depois de ser chamado de “vermelho de m****” e “idiota”, Neville colocou o dedo nos lábios em um gesto de silêncio antes de ser questionado: “Qual é o seu clube? Qual é o seu time?”. Depois que o ex-lateral-direito respondeu com algumas palavras, o torcedor riu freneticamente antes de Neville voltar a sentar-se ao lado do comentarista Peter Drury.
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AVISO: O vídeo abaixo contém linguagem extremamente grosseira.
Neville critica Arteta pela decisão sobre Kepa
Um dos principais assuntos antes da partida foi a decisão do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, de escalar Kepa Arrizabalaga no gol, em detrimento de David Raya, titular habitual na Premier League e na Liga dos Campeões. Kepa acabou cometendo um erro grave que permitiu a O'Reilly marcar seu primeiro gol de cabeça, antes de marcar o segundo minutos depois.
O goleiro espanhol vinha atrasando o jogo quando estava com a posse de bola, o que Neville descreveu como “absurdo” e mais tarde comentou: “Os goleiros precisam parar de ficar com o pé na bola por 35 segundos. Você está dizendo aos adversários que não tem intensidade.
“O Arsenal perdeu o jogo na própria pequena área, fazendo isso. Você só incentiva o City.
“Em jogos como este, vocês estão apenas trocando sinais entre si. O City vai pensar: ‘Eles não estão tão motivados neste segundo tempo, vamos partir para cima’.”
- Getty Images Sport
A tentativa do Arsenal de acabar com a seca de títulos continua
O Arsenal esperava que o domingo fosse a oportunidade perfeita para acabar com sua seca de títulos de quase seis anos e ganhar mais impulso nos últimos meses da temporada. No entanto, o time não conseguiu mostrar o que valia quando mais importava e agora precisa garantir que a derrota não tenha um impacto psicológico, já que busca conquistar títulos em outras três competições.
O time do norte de Londres ainda mantém uma posição dominante na disputa pelo título da Premier League, com uma vantagem de nove pontos sobre o City, tendo disputado uma partida a mais, enquanto também tem pela frente as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP e um confronto pela FA Cup contra o Southampton após a pausa para os jogos internacionais.
O City, por sua vez, espera diminuir a vantagem do Arsenal na liderança da primeira divisão inglesa, ao mesmo tempo em que busca a glória na FA Cup, com a equipe de Guardiola enfrentando o Liverpool nas quartas de final.
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