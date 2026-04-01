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VÍDEO: Gabriel Martinelli marca um belo gol após passe de Endrick, e o Brasil garante a vitória sobre a Croácia, reforçando suas esperanças na Copa do Mundo
As mudanças de Ancelotti deram certo
A decisão de Ancelotti de fazer seis alterações revitalizou a seleção brasileira, que buscava a redenção após o recente tropeço contra a França. Vinícius Júnior e Matheus Cunha combinaram-se de forma brilhante para dar assistência a Danilo Santos no primeiro gol, embora a Croácia tenha ameaçado brevemente uma reação por meio de Lovro Majer. No entanto, gols no final da partida de Igor Thiago e uma finalização espetacular de Martinelli — habilmente assistido pelo jovem sensação Endrick — garantiram, por fim, uma merecida vitória por 3 a 1.
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Ancelotti elogia a variedade tática
Após o apito final, Ancelotti elogiou o impacto de seus jogadores mais jovens por proporcionarem a variedade tática tão necessária, afirmando: “Estou muito feliz com os jogadores mais jovens. Eles aproveitaram a oportunidade e nos deram mais opções. Thiago jogou bem, Endrick jogou bem, Danilo jogou bem.”
O atacante do Brentford, Thiago, ecoou esse sentimento após marcar seu primeiro gol pela Seleção: “Quero agradecer ao técnico pela oportunidade. Marcar meu primeiro gol pelo Brasil é inesquecível.”
- Getty Images Sport
Contagem regressiva final para junho
O Brasil entra agora em um período crítico antes da estreia no Grupo C contra o Marrocos, em 13 de junho, com a lista final de 26 convocados prevista para ser confirmada em 18 de maio. Os preparativos serão concluídos com dois amistosos de grande destaque contra o Panamá e o Egito, que serão essenciais para integrar os titulares que retornam e aperfeiçoar as transições defensivas. Enfrentando um grupo da Copa do Mundo que também inclui o Haiti e a Escócia, Ancelotti deve garantir que sua equipe encontre um ritmo consistente para manter o ímpeto ao longo do torneio.