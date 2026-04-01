VÍDEO: Gabriel Martinelli marca um belo gol após passe de Endrick, e o Brasil garante a vitória sobre a Croácia, reforçando suas esperanças na Copa do Mundo

Após o apito final, Ancelotti elogiou o impacto de seus jogadores mais jovens por proporcionarem a variedade tática tão necessária, afirmando: “Estou muito feliz com os jogadores mais jovens. Eles aproveitaram a oportunidade e nos deram mais opções. Thiago jogou bem, Endrick jogou bem, Danilo jogou bem.”

O atacante do Brentford, Thiago, ecoou esse sentimento após marcar seu primeiro gol pela Seleção: “Quero agradecer ao técnico pela oportunidade. Marcar meu primeiro gol pelo Brasil é inesquecível.”