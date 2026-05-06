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VÍDEO: Gabriel Jesus parece dar um tapa em Marc Pubill enquanto o craque do Atlético de Madrid tenta atrapalhar as comemorações do Arsenal pela Liga dos Campeões
Confronto acirrado no Emirates
O Arsenal chegou à sua primeira final da Liga dos Campeões em duas décadas graças a um gol decisivo de Bukayo Saka, que garantiu ao time a vitória por 1 a 0 naquela noite e o placar agregado de 2 a 1 na semifinal, mas o apito final trouxe mais do que apenas júbilo. Enquanto o elenco do Arsenal começava a comemorar o momento com a torcida da casa, Pubill se aproximou agressivamente de Viktor Gyokeres. Imagens das arquibancadas capturaram o momento em que Pubill empurrou o atacante sueco por trás, provocando uma cena imediata e intensa que viu vários jogadores de ambos os lados se enfrentarem perto do círculo central.
Enquanto Cristhian Mosquera tentava afastar Pubill da situação, Jesus foi visto intervindo com força considerável. O ex-jogador do Manchester City pareceu dar um tapa na face de Pubill, fazendo o espanhol recuar em um momento de retaliação que chocou os espectadores. Myles Lewis-Skelly e Declan Rice chegaram rapidamente ao local para acalmar a briga, acabando por conduzir um Pubill descontente em direção ao túnel.
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Arteta elogia Gyokeres como "excelente"
A frustração no lado do Atlético pareceu ter origem em uma noite difícil contra Gyokeres, que teve uma atuação impressionante. O atacante foi um verdadeiro pesadelo para a defesa de Diego Simeone, recebendo elogios do seu técnico após a partida por seu ritmo incansável e presença física no terço final do campo. “Ele foi imenso”, disse Arteta sobre a atuação de Gyokeres ao falar com a Amazon Prime logo após o apito final. “Dá para ver a reação da torcida toda vez que ele tem a bola; o ritmo de trabalho dele e o que ele está dando à equipe são simplesmente incríveis.”
- (C)Getty Images
Arteta comemora uma noite "incrível"
Apesar da confusão pós-jogo envolvendo Jesus, Arteta concentrou-se inteiramente na magnitude da conquista. O espanhol destacou que a energia dentro do estádio foi diferente de tudo o que ele havia vivenciado desde que assumiu o comando técnico, enquanto o clube se prepara para a final em Budapeste contra o Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique.
"É uma noite incrível. Fizemos história novamente juntos. Não poderia estar mais feliz e orgulhoso de todos os envolvidos neste clube de futebol", acrescentou Arteta. "A forma como fomos recebidos fora do estádio foi especial e única. A atmosfera que nossos torcedores criaram, a energia, a maneira como viveram cada jogada conosco, tudo isso tornou o momento especial e único. Nunca senti isso dentro do estádio. Sabíamos o quanto isso significava para todos. Demos tudo de nós, os rapazes fizeram um trabalho incrível. Após 20 anos e pela segunda vez na nossa história, estamos de volta à final da Liga dos Campeões.”