VÍDEO: Gabriel Jesus parece dar um tapa em Marc Pubill enquanto o craque do Atlético de Madrid tenta atrapalhar as comemorações do Arsenal pela Liga dos Campeões

O Arsenal chegou à sua primeira final da Liga dos Campeões em duas décadas graças a um gol decisivo de Bukayo Saka, que garantiu ao time a vitória por 1 a 0 naquela noite e o placar agregado de 2 a 1 na semifinal, mas o apito final trouxe mais do que apenas júbilo. Enquanto o elenco do Arsenal começava a comemorar o momento com a torcida da casa, Pubill se aproximou agressivamente de Viktor Gyokeres. Imagens das arquibancadas capturaram o momento em que Pubill empurrou o atacante sueco por trás, provocando uma cena imediata e intensa que viu vários jogadores de ambos os lados se enfrentarem perto do círculo central.

Enquanto Cristhian Mosquera tentava afastar Pubill da situação, Jesus foi visto intervindo com força considerável. O ex-jogador do Manchester City pareceu dar um tapa na face de Pubill, fazendo o espanhol recuar em um momento de retaliação que chocou os espectadores. Myles Lewis-Skelly e Declan Rice chegaram rapidamente ao local para acalmar a briga, acabando por conduzir um Pubill descontente em direção ao túnel.