VÍDEO: “Fui massacrado” – Pep Guardiola simula ter levado tiros enquanto o técnico do Manchester City faz uma defesa veemente de suas táticas

Guardiola destacou que, devido à sua longa trajetória na competição, tem sido frequentemente alvo de críticas sempre que o City fica aquém das expectativas no palco mais importante, observando que a mídia o ataca quando as coisas dão errado. “São 17 anos que venho treinando nessa competição, e toda vez que perco, bum, meu Deus. Pew, pew, pew”, disse ele, imitando tiros. “Fui massacrado. Ouçam, joguei uma final da Liga dos Campeões sem Fernandinho e Rodri como volantes contra o Chelsea. Vocês acham isso normal? Não, sinceramente. [Ilkay] Gundogan jogou naquele momento. Fiquei arrasado. Eu sabia como o Rodri estava jogando e como o Fernandinho estava jogando; não era o Rodri que encontramos depois, e nas outras posições muitas vezes há várias decisões a serem tomadas por muitas, muitas, muitas razões, por como você lida com a pressão e com os outros. Posso explicar isso, mas será que vai te convencer da próxima vez?”