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VÍDEO: “Fui massacrado” – Pep Guardiola simula ter levado tiros enquanto o técnico do Manchester City faz uma defesa veemente de suas táticas
A derrota que desencadeou uma onda de análises táticas
As ambições do City na Liga dos Campeões ficaram por um fio, depois que o Real Madrid desmontou os visitantes com uma vitória implacável por 3 a 0. As táticas e a escalação de Guardiola foram alvo de críticas após a partida. Apesar de controlar a posse de bola, a formação experimental 4-2-2-2 do espanhol não deu certo, gerando uma onda de críticas táticas. Ao abordar as repercussões da derrota na Espanha, o técnico do City sugeriu que só é aclamado como um gênio tático quando seus riscos dão certo. Ele então usou os dedos para imitar tiros de arma, sugerindo que está constantemente sob fogo cruzado da imprensa sempre que sua equipe fica aquém do esperado em grandes ocasiões.
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Guardiola está acostumado a ser o bode expiatório
Guardiola destacou que, devido à sua longa trajetória na competição, tem sido frequentemente alvo de críticas sempre que o City fica aquém das expectativas no palco mais importante, observando que a mídia o ataca quando as coisas dão errado. “São 17 anos que venho treinando nessa competição, e toda vez que perco, bum, meu Deus. Pew, pew, pew”, disse ele, imitando tiros. “Fui massacrado. Ouçam, joguei uma final da Liga dos Campeões sem Fernandinho e Rodri como volantes contra o Chelsea. Vocês acham isso normal? Não, sinceramente. [Ilkay] Gundogan jogou naquele momento. Fiquei arrasado. Eu sabia como o Rodri estava jogando e como o Fernandinho estava jogando; não era o Rodri que encontramos depois, e nas outras posições muitas vezes há várias decisões a serem tomadas por muitas, muitas, muitas razões, por como você lida com a pressão e com os outros. Posso explicar isso, mas será que vai te convencer da próxima vez?”
- Getty Images Sport
A atenção volta-se agora para a disputa pelo título da Premier League
Apesar do desânimo europeu, Guardiola tem a chance de se redimir imediatamente na disputa pelo título nacional contra o West Ham. O técnico do City foi recentemente eleito o Melhor Técnico do Mêsda Premier League em fevereiro, seu primeiro prêmio desse tipo desde o final de 2021, após uma sequência de bons resultados. Ele sabe que não há margem para erros, já que o City continua na perseguição ao Arsenal na liderança da tabela.