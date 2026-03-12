VÍDEO: Filip Jorgensen parece IGNORAR Reece James enquanto o capitão do Chelsea repreende o goleiro por se recusar a aplaudir os torcedores após a derrota para o PSG

O clima ficou tenso na capital francesa quando as ambições europeias do Chelsea foram destruídas. Após a humilhante derrota do Blues por 5 a 2 para o PSG, James tentou levar seu time até a torcida visitante para agradecer aos torcedores, mas foi recebido com uma recusa categórica do goleiro.

Jorgensen, que cometeu um grande erro na jogada que resultou no gol de Vitinha, mudando o rumo da partida, parecia decidido a seguir direto para o túnel. O jogador da seleção inglesa James foi flagrado pelas câmeras repreendendo o goleiro, claramente frustrado com a falta de respeito do dinamarquês pelos torcedores que gastaram muito dinheiro para viajar a Paris e assistir à derrota esmagadora.