Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Filip Jorgensen parece IGNORAR Reece James enquanto o capitão do Chelsea repreende o goleiro por se recusar a aplaudir os torcedores após a derrota para o PSG

O capitão do Chelsea, Reece James, foi visto discutindo com Filip Jorgensen após a derrota por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. O goleiro pareceu ignorar as exigências do capitão para agradecer aos torcedores que viajaram para assistir ao jogo após uma atuação desastrosa no Parc des Princes.

  • Tensão após o apito final em Paris

    O clima ficou tenso na capital francesa quando as ambições europeias do Chelsea foram destruídas. Após a humilhante derrota do Blues por 5 a 2 para o PSG, James tentou levar seu time até a torcida visitante para agradecer aos torcedores, mas foi recebido com uma recusa categórica do goleiro.

    Jorgensen, que cometeu um grande erro na jogada que resultou no gol de Vitinha, mudando o rumo da partida, parecia decidido a seguir direto para o túnel. O jogador da seleção inglesa James foi flagrado pelas câmeras repreendendo o goleiro, claramente frustrado com a falta de respeito do dinamarquês pelos torcedores que gastaram muito dinheiro para viajar a Paris e assistir à derrota esmagadora.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • James defende Jorgensen

    A tensão em campo refletiu a frustração no banco após o erro de Jorgensen, quando o placar estava 2 a 2, que ajudou o time da casa a conquistar a vitória. Apesar do atrito, James procurou mostrar união ao falar com a mídia após o apito final.

    “Isso é futebol, é assim que queremos jogar”, disse ele àTNT Sports. “Se você joga pela defesa, erros vão acontecer. Todos na equipe entendem isso. É assim que o técnico quer que joguemos. Apoiamos totalmente o Filip.”

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Questões sobre o primeiro lugar

    A derrota reacendeu o debate sobre a hierarquia dos goleiros de Liam Rosenior. Com Robert Sanchez no banco, o fraco desempenho de Jorgensen atraiu críticas severas de muitos, incluindo dos torcedores.

    O Chelsea agora enfrenta um desafio difícil, pois precisa reverter uma desvantagem de três gols contra o PSG na partida de volta. No entanto, o time também precisa se concentrar na luta pela quarta colocação na Premier League. O Blues está em quinto lugar, empatado em pontos com o Liverpool (48) e três pontos atrás do Manchester United e do Aston Villa, que estão acima dele. Antes de enfrentar o Les Parisiens em Stamford Bridge na próxima semana, os jogadores de Rosenior receberão primeiro o Newcastle na liga, com um subenredo interessante se desenvolvendo sobre se Rosenior decidirá trazer Sanchez de volta.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0