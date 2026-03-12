Traduzido por
VÍDEO: Filip Jorgensen parece IGNORAR Reece James enquanto o capitão do Chelsea repreende o goleiro por se recusar a aplaudir os torcedores após a derrota para o PSG
Tensão após o apito final em Paris
O clima ficou tenso na capital francesa quando as ambições europeias do Chelsea foram destruídas. Após a humilhante derrota do Blues por 5 a 2 para o PSG, James tentou levar seu time até a torcida visitante para agradecer aos torcedores, mas foi recebido com uma recusa categórica do goleiro.
Jorgensen, que cometeu um grande erro na jogada que resultou no gol de Vitinha, mudando o rumo da partida, parecia decidido a seguir direto para o túnel. O jogador da seleção inglesa James foi flagrado pelas câmeras repreendendo o goleiro, claramente frustrado com a falta de respeito do dinamarquês pelos torcedores que gastaram muito dinheiro para viajar a Paris e assistir à derrota esmagadora.
Assista ao vídeo
James defende Jorgensen
A tensão em campo refletiu a frustração no banco após o erro de Jorgensen, quando o placar estava 2 a 2, que ajudou o time da casa a conquistar a vitória. Apesar do atrito, James procurou mostrar união ao falar com a mídia após o apito final.
“Isso é futebol, é assim que queremos jogar”, disse ele àTNT Sports. “Se você joga pela defesa, erros vão acontecer. Todos na equipe entendem isso. É assim que o técnico quer que joguemos. Apoiamos totalmente o Filip.”
- AFP
Questões sobre o primeiro lugar
A derrota reacendeu o debate sobre a hierarquia dos goleiros de Liam Rosenior. Com Robert Sanchez no banco, o fraco desempenho de Jorgensen atraiu críticas severas de muitos, incluindo dos torcedores.
O Chelsea agora enfrenta um desafio difícil, pois precisa reverter uma desvantagem de três gols contra o PSG na partida de volta. No entanto, o time também precisa se concentrar na luta pela quarta colocação na Premier League. O Blues está em quinto lugar, empatado em pontos com o Liverpool (48) e três pontos atrás do Manchester United e do Aston Villa, que estão acima dele. Antes de enfrentar o Les Parisiens em Stamford Bridge na próxima semana, os jogadores de Rosenior receberão primeiro o Newcastle na liga, com um subenredo interessante se desenvolvendo sobre se Rosenior decidirá trazer Sanchez de volta.