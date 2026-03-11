VÍDEO: Filip Jorgensen comete um erro grave! O goleiro do Chelsea concede um gol embaraçoso ao PSG, quando um chute alto de Vitinha coloca o time francês no caminho da vitória

A primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões proporcionou um clássico absoluto na capital francesa, embora tenha terminado em desespero para o Chelsea. O Paris Saint-Germain e os Blues trocaram golpes implacáveis em um confronto altamente divertido que mostrou um futebol ofensivo letal. Bradley Barcola abriu o placar logo no início, mas Malo Gusto respondeu pelos visitantes pouco depois.

O pêndulo continuou a oscilar quando Ousmane Dembele restaurou a vantagem parisiense antes do intervalo, mas Enzo Fernandez empatou de forma brilhante aos 57 minutos. Com o placar em 2 a 2, o jogo parecia equilibrado, e o Chelsea parecia totalmente capaz de garantir um resultado valioso fora de casa contra o formidável ataque de Luis Enrique, mas então aconteceu o desastre.