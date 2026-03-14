VÍDEO: Filho de Cristiano Ronaldo tem acesso de raiva em campo após ser substituído em partida juvenil do Al-Nassr, ao ser empurrado por um adversário e receber cartão do árbitro

Independentemente do comportamento do filho, os torcedores aguardam agora os últimos desdobramentos sobre Cristiano Ronaldo. O atacante do Al-Nassr está em Madri se recuperando de uma lesão muscular sofrida em 28 de fevereiro, durante a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Al-Fayha. Sua frustração por estar fora de campo é agravada pelo fato de ele estar atrás de Ivan Toney e do atacante do Al-Qadisiyah, Julian Quinones, na disputa pela Chuteira de Ouro da SPL, com o ex-atacante do Brentford, Toney, tendo chegado a 25 gols na temporada. Quinones, por sua vez, está com 24 gols, enquanto Ronaldo está três atrás, com 21. Independentemente da disputa pelo título de artilheiro, o Al-Nassr está atualmente na liderança da tabela, dois pontos à frente do segundo colocado, o Al-Ahli, enquanto o português busca seu primeiro título da liga desde que se transferiu para a Arábia Saudita em 2023.