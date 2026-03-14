O incidente começou quando a comissão técnica do Al-Nassr decidiu tirar o jogador de campo. Ao sair do gramado durante a substituição, Ronaldo Jr. continuou com seus gestos de raiva e protestos contra o árbitro. A reação do árbitro foi imediata: o atacante recebeu um cartão amarelo por conduta antidesportiva enquanto caminhava em direção à área técnica, após ter sido empurrado por um adversário irritado.
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VÍDEO: Filho de Cristiano Ronaldo tem acesso de raiva em campo após ser substituído em partida juvenil do Al-Nassr, ao ser empurrado por um adversário e receber cartão do árbitro
Substituição e cartão amarelo
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Acirrado debate nas redes sociais
Como era de se esperar, o vídeo do incidente viralizou e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais, gerando opiniões divergentes entre os fãs. Muitos argumentaram que o filho de Cristiano deveria manter a calma e agir com mais profissionalismo, ressaltando que esse tipo de reação pode prejudicar seu desenvolvimento e sua imagem pública a longo prazo. Por outro lado, alguns fãs consideraram a reação do jovem jogador nada desproporcional, interpretando a demonstração de frustração como uma manifestação da competitividade e da sede de vitória que caracterizam sua família.
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Ronaldo busca retorno para impulsionar as esperanças do Al-Nassr de conquistar o título
Independentemente do comportamento do filho, os torcedores aguardam agora os últimos desdobramentos sobre Cristiano Ronaldo. O atacante do Al-Nassr está em Madri se recuperando de uma lesão muscular sofrida em 28 de fevereiro, durante a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Al-Fayha. Sua frustração por estar fora de campo é agravada pelo fato de ele estar atrás de Ivan Toney e do atacante do Al-Qadisiyah, Julian Quinones, na disputa pela Chuteira de Ouro da SPL, com o ex-atacante do Brentford, Toney, tendo chegado a 25 gols na temporada. Quinones, por sua vez, está com 24 gols, enquanto Ronaldo está três atrás, com 21. Independentemente da disputa pelo título de artilheiro, o Al-Nassr está atualmente na liderança da tabela, dois pontos à frente do segundo colocado, o Al-Ahli, enquanto o português busca seu primeiro título da liga desde que se transferiu para a Arábia Saudita em 2023.