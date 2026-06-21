VÍDEO: Festa na piscina e bolo de donuts! Georgina Rodríguez revela como Cristiano Ronaldo Jr. comemorou seu 16º aniversário enquanto o pai, CR7, cumpre suas obrigações na Copa do Mundo com a seleção de Portugal

A casa da família Rodriguez-Ronaldo se transformou em um verdadeiro festival de diversão para comemorar o grande dia de Cristiano Jr. Sob o sol escaldante do verão, Georgina organizou um evento que contou com de tudo, desde uma enorme festa na piscina até estações de jogos no estilo carnaval. Os convidados foram vistos se divertindo com diversas atividades, incluindo um desafio de luta de sumô que proporcionou muito entretenimento antes de todos se refrescarem na piscina da família.

A comida foi um dos grandes destaques das comemorações, com Georgina servindo várias variedades de paella para trazer um toque do Mediterrâneo à festa. A atenção aos detalhes se estendeu até a sobremesa, já que o tradicional bolo de aniversário foi substituído por uma torre exclusiva feita inteiramente de donuts. A criação foi personalizada com o nome do adolescente em letras azuis e decorada com um número 16 prateado para marcar sua entrada na adolescência.