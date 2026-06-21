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VÍDEO: Festa na piscina e bolo de donuts! Georgina Rodríguez revela como Cristiano Ronaldo Jr. comemorou seu 16º aniversário enquanto o pai, CR7, cumpre suas obrigações na Copa do Mundo com a seleção de Portugal
Uma festa comemorativa na piscina com um toque especial
A casa da família Rodriguez-Ronaldo se transformou em um verdadeiro festival de diversão para comemorar o grande dia de Cristiano Jr. Sob o sol escaldante do verão, Georgina organizou um evento que contou com de tudo, desde uma enorme festa na piscina até estações de jogos no estilo carnaval. Os convidados foram vistos se divertindo com diversas atividades, incluindo um desafio de luta de sumô que proporcionou muito entretenimento antes de todos se refrescarem na piscina da família.
A comida foi um dos grandes destaques das comemorações, com Georgina servindo várias variedades de paella para trazer um toque do Mediterrâneo à festa. A atenção aos detalhes se estendeu até a sobremesa, já que o tradicional bolo de aniversário foi substituído por uma torre exclusiva feita inteiramente de donuts. A criação foi personalizada com o nome do adolescente em letras azuis e decorada com um número 16 prateado para marcar sua entrada na adolescência.
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Homenagens sinceras de Georgina e CR7
Georgina recorreu às redes sociais para compartilhar seu orgulho, postando uma mensagem comovente acompanhada de imagens do dia. Ela escreveu: “Mesmo tendo quase 2 metros de altura, você sempre será meu menininho. Desejo a você uma vida repleta de amor, saúde e sucesso, e que você nunca perca o coração bondoso que o torna tão especial. Mamãe, papai e seus irmãos e irmãs te amam.”
Ronaldo, embora estivesse a serviço da seleção, fez questão de participar das comemorações diretamente do centro de treinamento de Portugal. O pentacampeão da Bola de Ouro compartilhou uma foto inédita de si mesmo com seu filho mais velho no Instagram Stories. Com uma mensagem curta, mas impactante, o lendário atacante escreveu: “Feliz aniversário, filho! Seu pai te ama.”
- Getty Images Sport
Mariachis e a febre da Copa do Mundo
A música teve um papel central na tarde, com a participação surpresa de uma banda de mariachi. O grupo cantou “Parabéns a você” para “Junior”, um momento em que o jovem jogador parecia ao mesmo tempo agradecido e um pouco tímido sob os holofotes. Georgina acabou convencendo o aniversariante e seus amigos a posarem para uma foto em grupo com a banda, para registrar aquela apresentação emocionante.
Apesar do clima de festa, o futebol nunca saiu da cabeça dos presentes. A comemoração coincidiu justamente com a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo. Junior e seus amigos interromperam a partida ao ar livre para assistir ao veterano atacante sofrer um decepcionante empate em 1 a 1 contra a seleção menos cotada.