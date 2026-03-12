Traduzido por
VÍDEO: Federico Valverde recebe a Bola de Ouro das mãos de um repórter eufórico após marcar três gols pelo Real Madrid contra o Manchester City
Aula magistral de Valverde no Bernabéu
Valverde abriu o placar após aproveitar um passe longo de Thibaut Courtois, antes de dobrar sua contagem após uma bela troca de passes com Vinicius Júnior. Ele completou seu hat-trick pouco antes do intervalo, controlando a bola no ar antes de mandar para o fundo da rede com um voleio após um delicado lançamento de Brahim Diaz. A repórter da Prime Video Italia, Alessia Tarquinio, ficou tão encantada com a exibição do meio-campista que decidiu ignorar o processo de votação oficial e entregar um prêmio por conta própria.
A cerimônia virtual de premiação
Em um momento descontraído que se tornou viral, ela presenteou o astro do Real Madrid com uma versão digital do prêmio individual mais prestigiado do futebol. Segurando seu smartphone para a câmera, Tarquinio disse a um divertido Valverde: “Tenho que lhe dar esta coisa virtual porque não tenho o troféu aqui: a Bola de Ouro!” A imagem da Bola de Ouro na tela provocou risadas do jogador uruguaio, que respondeu brincando: “O telefone também é meu?”
Após o apito final, o capitão do Real Madrid estava compreensivelmente radiante e disse à imprensa: “Foi incrível, são noites como essas que a gente sonha. Fazia muito tempo que eu não desfrutava de um jogo assim. Estou muito feliz, mas acima de tudo porque a equipe venceu.”
O foco muda para o Etihad
Apesar da vantagem de três gols e dos aplausos ecoando em seus ouvidos, Valverde recusou-se a se deixar levar pelo entusiasmo, pois o trabalho está apenas pela metade. Ele continua cauteloso com uma possível reação da equipe de Guardiola na partida de volta, exortando seus companheiros a permanecerem profissionais e evitarem qualquer sinal de complacência. Valverde acrescentou: “Os jogos em Manchester são muito difíceis. Temos que ir para lá como se estivéssemos 0 a 0 e trabalhar duro. Mostramos que podemos alcançar grandes conquistas quando a equipe trabalha em conjunto.”