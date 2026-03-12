VÍDEO: Federico Valverde recebe a Bola de Ouro das mãos de um repórter eufórico após marcar três gols pelo Real Madrid contra o Manchester City

Em um momento descontraído que se tornou viral, ela presenteou o astro do Real Madrid com uma versão digital do prêmio individual mais prestigiado do futebol. Segurando seu smartphone para a câmera, Tarquinio disse a um divertido Valverde: “Tenho que lhe dar esta coisa virtual porque não tenho o troféu aqui: a Bola de Ouro!” A imagem da Bola de Ouro na tela provocou risadas do jogador uruguaio, que respondeu brincando: “O telefone também é meu?”

Após o apito final, o capitão do Real Madrid estava compreensivelmente radiante e disse à imprensa: “Foi incrível, são noites como essas que a gente sonha. Fazia muito tempo que eu não desfrutava de um jogo assim. Estou muito feliz, mas acima de tudo porque a equipe venceu.”