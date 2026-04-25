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Adhe Makayasa

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VÍDEO: Falta clara? Álvaro Arbeloa fica furioso ao ver o ex-ala do Manchester United, Antony, derrubar Ferland Mendy segundos antes do empate do Real Betis

A. Arbeloa
Bétis x Real Madrid
F. Mendy
Antony
Bétis
Real Madrid
La Liga

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ficou furioso depois que um polêmico gol de empate no final da partida fez com que sua equipe perdesse pontos cruciais contra o Real Betis na noite de sexta-feira. O resultado praticamente garante o título da La Liga ao arquirrival Barcelona, mas o técnico madrilenho insiste que o gol decisivo deveria ter sido anulado por uma falta cometida pelo ex-ala do Manchester United, Antony.

  • Desilusão nos acréscimos em Sevilha

    A campanha do Real Madrid na perseguição ao Barcelona sofreu um golpe catastrófico ao perder uma vantagem mínima aos 94 minutos no Estádio La Cartuja. Vinícius Jr. abriu o placar logo no início, mas os Blancos não conseguiram converter várias chances claras criadas por Kylian Mbappé e Jude Bellingham para garantir a vitória. Os anfitriões aproveitaram o caos no final da partida quando Héctor Bellerín marcou, embora os jogadores do Real Madrid insistissem que Ferland Mendy havia sido derrubado ilegalmente por Antony na jogada que antecedeu o gol.

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  • Oito pontos atrás do líder

    O empate deixa o Real Madrid a oito pontos da liderança, faltando apenas cinco partidas para o fim do campeonato, uma diferença que pode aumentar para 11 pontos se o Barcelona derrotar o Getafe. Arbeloa não mediu palavras em sua análise pós-jogo, criticando a falha do árbitro em identificar o que considerou uma infração flagrante antes do gol de empate.

    Expressando sua frustração com a arbitragem e a falta de conhecimento técnico da sala do VAR, Arbeloa disse: “Houve uma falta clara em Mendy antes do gol deles. O problema é que as pessoas responsáveis por essas decisões precisam entender de futebol, e claramente não entendem.”

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    As esperanças de conquistar um título vão-se esvaindo

    Com o Real Madrid também eliminado da Liga dos Campeões, o clube enfrenta agora a possibilidade de sua quinta temporada sem títulos neste século. Os jogadores de Arbeloa precisam se reorganizar para o confronto fora de casa contra o Espanyol na próxima semana, antes de uma difícil viagem para enfrentar o Barcelona no segundo Clássico da temporada. A menos que o time de Hansi Flick, líder do campeonato, sofra uma queda sem precedentes, espera-se que a pressão sobre Arbeloa se intensifique, à medida que a realidade de terminar em segundo lugar se torna quase certa.

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