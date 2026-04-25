VÍDEO: Falta clara? Álvaro Arbeloa fica furioso ao ver o ex-ala do Manchester United, Antony, derrubar Ferland Mendy segundos antes do empate do Real Betis

O empate deixa o Real Madrid a oito pontos da liderança, faltando apenas cinco partidas para o fim do campeonato, uma diferença que pode aumentar para 11 pontos se o Barcelona derrotar o Getafe. Arbeloa não mediu palavras em sua análise pós-jogo, criticando a falha do árbitro em identificar o que considerou uma infração flagrante antes do gol de empate.

Expressando sua frustração com a arbitragem e a falta de conhecimento técnico da sala do VAR, Arbeloa disse: “Houve uma falta clara em Mendy antes do gol deles. O problema é que as pessoas responsáveis por essas decisões precisam entender de futebol, e claramente não entendem.”