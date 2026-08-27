O Fenerbahce garantiu o retorno à fase principal da Champions League pela primeira vez desde a campanha de 2008-09 com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lyon. No entanto, o triunfo por 3 a 2 no agregado da equipe turca foi totalmente ofuscado por cenas violentas no apito final. Guendouzi, que foi intensamente vaiado por causa de seu passado com o Marseille, maior rival do Lyon, provocou os torcedores da casa durante toda a noite.

A tensão explodiu quando o jogador de 27 anos continuou com suas provocações ao seguir para o túnel. Imagens mostraram Antonio Ferreira, identificado pelo L'Equipe como treinador de goleiros do Lyon, saindo e desferindo um chute voador no meio-campista francês.

Esse ataque chocante desencadeou uma enorme confusão entre os dois lados. Jogadores e membros das comissões correram para a briga, com socos supostamente desferidos contra Ferreira enquanto ele era prensado contra uma parede. Os seguranças foram rapidamente obrigados a intervir para separar os grupos em conflito.



