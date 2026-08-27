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VÍDEO: Ex-esquentadinho do Arsenal, Matteo Guendouzi provoca briga generalizada enquanto membro da comissão do Lyon tenta um chocante chute voador após vitória do Fenerbahce no playoff da Liga dos Campeões
Caos toma conta do estádio Groupama
O Fenerbahce garantiu o retorno à fase principal da Champions League pela primeira vez desde a campanha de 2008-09 com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lyon. No entanto, o triunfo por 3 a 2 no agregado da equipe turca foi totalmente ofuscado por cenas violentas no apito final. Guendouzi, que foi intensamente vaiado por causa de seu passado com o Marseille, maior rival do Lyon, provocou os torcedores da casa durante toda a noite.
A tensão explodiu quando o jogador de 27 anos continuou com suas provocações ao seguir para o túnel. Imagens mostraram Antonio Ferreira, identificado pelo L'Equipe como treinador de goleiros do Lyon, saindo e desferindo um chute voador no meio-campista francês.
Esse ataque chocante desencadeou uma enorme confusão entre os dois lados. Jogadores e membros das comissões correram para a briga, com socos supostamente desferidos contra Ferreira enquanto ele era prensado contra uma parede. Os seguranças foram rapidamente obrigados a intervir para separar os grupos em conflito.
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Sem surpresa, seus profundos laços com o Marseille garantiram uma recepção hostil em Lyon, culminando no momento em que ele gritou agressivamente "Allez l'OM" para uma câmera de televisão após o apito final.
Companheiros de equipe do Fenerbahce foram obrigados a retirá-lo à força do gramado enquanto a situação se agravava. Os confrontos lamentáveis agora têm grande chance de resultar em duras sanções disciplinares da Uefa para ambos os clubes.
Guendouzi critica torcedores "desrespeitosos" enquanto Tolisso pede humildade
Guendouzi defendeu suas ações provocativas ao afirmar que estava reagindo a abusos graves vindos das arquibancadas. O ex-Arsenal revelou que se sentiu desrespeitado pela torcida da casa, que supostamente teria insultado sua família durante toda a partida. "Se não podemos comemorar do jeito que queremos depois, acho isso decepcionante", explicou aos repórteres, via BBC.
O técnico do Fenerbahce, Ismail Kartal, deu total apoio ao seu combativo meio-campista após as cenas lamentáveis. "Como time, todos nós nos unimos para apoiar Guendouzi", afirmou Kartal em sua entrevista coletiva após a partida. "Foi dado apoio. É disso que se trata o trabalho em equipe."
Por outro lado, o meio-campista do Lyon Corentin Tolisso condenou duramente o comportamento de Guendouzi. O francês insistiu que o astro do Fenerbahce passou do limite com suas comemorações inflamadas. "Você tem que manter a humildade na vitória, vá comemorar isso com seu time no vestiário", declarou Tolisso. "Muito bem, parabéns a eles, mas não há necessidade real de fazer isso."
- AFP
À espera do sorteio da Liga dos Campeões
O Fenerbahce agora aguarda com expectativa o sorteio da fase de liga da Champions League de quinta-feira, em Mônaco, no qual está no pote 3. O gigante turco pode esperar por mais uma oportunidade de se testar contra a elite da Europa.
Enquanto isso, o Lyon terá de se contentar com a disputa da Liga Europa após a frustração no playoff. Ambos os clubes, porém, aguardam com nervosismo possíveis sanções da entidade máxima do futebol europeu após a vergonhosa violência pós-jogo.
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