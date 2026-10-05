O Uruguai está programado para enfrentar a Índia no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan na terça-feira, 6 de outubro. Os Tigres Azuis estão desesperados para se recuperar após sofrerem uma pesada derrota por 4 a 0 para o Brasil no mesmo local apenas três dias antes. Enquanto isso, os sul-americanos tentarão manter o embalo das vitórias após um enfático triunfo por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em Seul no fim do mês passado.