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Adhe Makayasa
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VÍDEO: estrelas do Uruguai, Lucas Torreira e Ronald Araujo, experimentam o críquete no Eden Gardens antes do duelo contra a Índia

Uruguai
Índia x Uruguai
Índia
Amistosos
R. Araujo
L. Torreira

A seleção do Uruguai tem aproveitado ao máximo o tempo na Índia ao abraçar a cultura local antes do próximo amistoso internacional. Antes de entrar em campo em Kolkata, a gigante sul-americana fez um desvio para um dos locais esportivos mais icônicos do mundo para testar suas habilidades em uma modalidade completamente diferente.

  • Gigantes sul-americanos experimentam críquete

    A seleção uruguaia aproveitou uma pausa em sua turnê por Kolkata para testar suas habilidades de rebater e arremessar no icônico Eden Gardens. Um vídeo compartilhado nos canais oficiais de redes sociais da federação mostrou Torreira e Araujo curtindo um pouco do esporte mais popular da Índia. Além da sessão de críquete, a delegação do Uruguai também visitou vários pontos históricos da cidade, incluindo o Victoria Memorial e a Catedral de São Paulo.

  • Assista ao vídeo


  • Local histórico evoca memórias continentais

    A visita ao Eden Gardens trouxe uma profunda nostalgia para o Uruguai, que venceu a primeira Copa Nehru no lendário estádio em 1982. Esse vínculo histórico com o futebol indiano é reforçado por técnico Diego Forlan, o ex-atacante do Manchester United que teve uma passagem pela Indian Super League com o Mumbai City FC em 2016. Esse breve desvio cultural ofereceu um bem-vindo momento de relaxamento para a 20ª colocada do ranking mundial antes de voltar totalmente o foco para seu amistoso de exibição na Ásia.

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  • South Korea v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Amistoso de alto nível aguarda teste

    O Uruguai está programado para enfrentar a Índia no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan na terça-feira, 6 de outubro. Os Tigres Azuis estão desesperados para se recuperar após sofrerem uma pesada derrota por 4 a 0 para o Brasil no mesmo local apenas três dias antes. Enquanto isso, os sul-americanos tentarão manter o embalo das vitórias após um enfático triunfo por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em Seul no fim do mês passado.

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