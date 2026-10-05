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VÍDEO: estrelas do Uruguai, Lucas Torreira e Ronald Araujo, experimentam o críquete no Eden Gardens antes do duelo contra a Índia
Gigantes sul-americanos experimentam críquete
A seleção uruguaia aproveitou uma pausa em sua turnê por Kolkata para testar suas habilidades de rebater e arremessar no icônico Eden Gardens. Um vídeo compartilhado nos canais oficiais de redes sociais da federação mostrou Torreira e Araujo curtindo um pouco do esporte mais popular da Índia. Além da sessão de críquete, a delegação do Uruguai também visitou vários pontos históricos da cidade, incluindo o Victoria Memorial e a Catedral de São Paulo.
Assista ao vídeo
Local histórico evoca memórias continentais
A visita ao Eden Gardens trouxe uma profunda nostalgia para o Uruguai, que venceu a primeira Copa Nehru no lendário estádio em 1982. Esse vínculo histórico com o futebol indiano é reforçado por técnico Diego Forlan, o ex-atacante do Manchester United que teve uma passagem pela Indian Super League com o Mumbai City FC em 2016. Esse breve desvio cultural ofereceu um bem-vindo momento de relaxamento para a 20ª colocada do ranking mundial antes de voltar totalmente o foco para seu amistoso de exibição na Ásia.
- Getty Images Sport
Amistoso de alto nível aguarda teste
O Uruguai está programado para enfrentar a Índia no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan na terça-feira, 6 de outubro. Os Tigres Azuis estão desesperados para se recuperar após sofrerem uma pesada derrota por 4 a 0 para o Brasil no mesmo local apenas três dias antes. Enquanto isso, os sul-americanos tentarão manter o embalo das vitórias após um enfático triunfo por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em Seul no fim do mês passado.
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