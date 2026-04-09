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VÍDEO: Estrela do Porto marca gol contra inexplicável a 40 metros, e o Nottingham Forest consegue empate crucial na primeira partida das quartas de final da Liga Europa
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Um momento de loucura no Dragão
A equipe de Vítor Pereira teve dificuldades para encontrar seu ritmo no início da primeira partida, após sofrer o primeiro gol aos 11 minutos, marcado por William Gomes, do Porto. No entanto, o rumo da partida mudou completamente apenas dois minutos depois, graças a um lance que deixou a torcida da casa em estado de incredulidade coletiva.
A bola foi trabalhada pela linha defensiva do Porto até o lateral-direito Martim Fernandes. O jogador de 20 anos, sem nenhuma pressão real, tentou o que deveria ter sido um passe de volta rotineiro para o goleiro Diogo Costa, mas errou completamente o toque de primeira e a bola voou para o fundo da rede do Porto, provocando uma mistura de choque e comemoração entre os jogadores do Forest.
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Um desastre a 36 metros da meta
A cerca de 36 metros da sua própria baliza, Fernandes chutou a bola com muita força. Costa, que havia saído um pouco da linha para oferecer uma opção de passe na entrada da grande área, só pôde assistir horrorizado enquanto a bola passava zunindo por ele.
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Choque e uma saída repentina
Fernandes estava visivelmente abalado, curvado com as mãos apoiadas nos joelhos, enquanto a torcida do Forest comemorava o golpe de sorte na arquibancada visitante. Para piorar a situação do jovem zagueiro, sua noite de pesadelo chegou ao fim apenas sete minutos depois, quando ele foi forçado a sair de campo devido a uma lesão.
O Forest conseguiu garantir um empate crucial antes da partida de volta, na próxima semana, no City Ground. Resta saber se Fernandes se recuperará física e mentalmente dessa noite de pesadelo, já que o Porto volta a entrar em campo pela Liga Portugal no domingo, fora de casa, contra o Estoril Praia.
Pereira preparará seus craques do Forest para o confronto da Premier League contra o Aston Villa no mesmo dia.