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Martim FernandesGetty
Khaled Mahmoud

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VÍDEO: Estrela do Porto marca gol contra inexplicável a 40 metros, e o Nottingham Forest consegue empate crucial na primeira partida das quartas de final da Liga Europa

M. Fernandes
Nottingham Forest
Porto
Porto x Nottingham Forest
Liga Europa
Premier League
Campeonato Português

O Nottingham Forest teve a sorte de voltar ao jogo na primeira partida das quartas de final da Liga Europa contra o Porto, quando Martim Fernandes marcou um autogol surpreendente a 36 metros da meta. Em um dos momentos mais inexplicáveis da história da competição, o time da Premier League se beneficiou de uma confusão defensiva catastrófica no Estádio do Dragão.

  • FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Um momento de loucura no Dragão

    A equipe de Vítor Pereira teve dificuldades para encontrar seu ritmo no início da primeira partida, após sofrer o primeiro gol aos 11 minutos, marcado por William Gomes, do Porto. No entanto, o rumo da partida mudou completamente apenas dois minutos depois, graças a um lance que deixou a torcida da casa em estado de incredulidade coletiva.

    A bola foi trabalhada pela linha defensiva do Porto até o lateral-direito Martim Fernandes. O jogador de 20 anos, sem nenhuma pressão real, tentou o que deveria ter sido um passe de volta rotineiro para o goleiro Diogo Costa, mas errou completamente o toque de primeira e a bola voou para o fundo da rede do Porto, provocando uma mistura de choque e comemoração entre os jogadores do Forest.

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  • Um desastre a 36 metros da meta

    A cerca de 36 metros da sua própria baliza, Fernandes chutou a bola com muita força. Costa, que havia saído um pouco da linha para oferecer uma opção de passe na entrada da grande área, só pôde assistir horrorizado enquanto a bola passava zunindo por ele.


  • FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Choque e uma saída repentina

    Fernandes estava visivelmente abalado, curvado com as mãos apoiadas nos joelhos, enquanto a torcida do Forest comemorava o golpe de sorte na arquibancada visitante. Para piorar a situação do jovem zagueiro, sua noite de pesadelo chegou ao fim apenas sete minutos depois, quando ele foi forçado a sair de campo devido a uma lesão.

    O Forest conseguiu garantir um empate crucial antes da partida de volta, na próxima semana, no City Ground. Resta saber se Fernandes se recuperará física e mentalmente dessa noite de pesadelo, já que o Porto volta a entrar em campo pela Liga Portugal no domingo, fora de casa, contra o Estoril Praia.

    Pereira preparará seus craques do Forest para o confronto da Premier League contra o Aston Villa no mesmo dia.

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