A equipe de Vítor Pereira teve dificuldades para encontrar seu ritmo no início da primeira partida, após sofrer o primeiro gol aos 11 minutos, marcado por William Gomes, do Porto. No entanto, o rumo da partida mudou completamente apenas dois minutos depois, graças a um lance que deixou a torcida da casa em estado de incredulidade coletiva.

A bola foi trabalhada pela linha defensiva do Porto até o lateral-direito Martim Fernandes. O jogador de 20 anos, sem nenhuma pressão real, tentou o que deveria ter sido um passe de volta rotineiro para o goleiro Diogo Costa, mas errou completamente o toque de primeira e a bola voou para o fundo da rede do Porto, provocando uma mistura de choque e comemoração entre os jogadores do Forest.